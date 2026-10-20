La guerra en TV de cara a las elecciones del 29-N y la histérica movilización de la asustada Brunete Pedrete

La precampaña del 29-N ya ha desatado su propia guerra: la de las cadenas de televisión por consolidar a los candidatos, gestionar los debates y captar a millones de telespectadores. RTVE, Atresmedia, Mediaset y la nueva La Séptima han comenzado a mover ficha antes de que la campaña arranque oficialmente, según informa El Mundo.

El atractivo no se limita a la política sola. La Revuelta, El Hormiguero y Horizonte luchan por una audiencia que también se entera de lo que sucede mientras disfruta de humor, entrevistas y tertulias. En este entorno, cada cadena aspira a proyectar una imagen de diversidad, pero también a posicionarse estratégicamente por encima de sus competidores.

Un calendario de debates aún por definir

RTVE tiene previsto organizar tres encuentros en directo en horario estelar:

Un debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo el 17 de noviembre.

y el 17 de noviembre. Un debate con los portavoces de los ocho grupos parlamentarios el 23 de noviembre.

Un enfrentamiento entre los candidatos de las cuatro principales formaciones políticas programado para el 26 de noviembre.

La Corporación pública proyecta ofrecer gratuitamente la señal a otros medios e instituciones. Esta propuesta tiene como objetivo situar a RTVE como el eje central de la cobertura electoral, aunque su éxito depende de la aceptación de los partidos y de la negociación de los distintos formatos.

Atresmedia presenta un debate a cuatro para el 18 de noviembre y un cara a cara entre los candidatos del PSOE y el PP para el 23. La compañía planea utilizar Antena 3, laSexta, Onda Cero y atresplayer, lo que permite ampliar la difusión a televisión, radio y plataformas digitales.

Mediaset también ha propuesto un cara a cara entre Sánchez y Feijóo, una iniciativa que el PP ha aceptado para el 16 de noviembre. Este partido también asume un debate a cuatro en Atresmedia, aunque sugiere que se lleve a cabo el 26 de noviembre, justo antes de la jornada electoral.

La llegada de La Séptima, que comenzará sus emisiones el 5 de noviembre, suma presión al panorama. Esta cadena busca organizar su propio encuentro entre los principales candidatos antes de contar con una parrilla definitiva. Su enfoque ilustra hasta qué punto los debates son considerados una valiosa herramienta de promoción y reconocimiento de marca.

La televisión pública, entre pluralidad y desconfianza

El PP ha rechazado participar en debates en RTVE y solo acepta ser entrevistado en un formato específico para Feijóo. Este partido duda de la imparcialidad de la cadena y demanda que la conversación sea moderada por profesionales de la propia Corporación, no por periodistas ligados a productoras externas.

Esta decisión pone a RTVE en una encrucijada que trasciende la mera organización técnica. La televisión pública debe asegurar representación, equilibrio y acceso, pero al mismo tiempo, necesita convencer a los partidos de que el formato no influye en los resultados. En un escenario tan polarizado, cualquier elección —moderador, orden de intervención, tiempos o selección de temas— puede acabar alimentando la controversia.

La dirección de la cadena ha decidido prorrogar Mañaneros 360, presentado por Jesús Cintora y Adela González, hasta el 30 de marzo de 2027. Esta renovación va más allá de las elecciones y asegura la continuidad del programa en los meses siguientes a la votación.

Esta estrategia contrasta con la mayor brevedad de otros espacios dedicados a la actualidad. Además, refuerza una parrilla donde los programas informativos y de análisis jugarán un papel crucial antes, durante y después del 29-N.

Audiencias: el debate como acontecimiento televisivo

Un referente claro es el debate cara a cara entre Sánchez y Feijóo de 2023, que congregó a cerca de seis millones de espectadores. Esta cifra revela la razón detrás de la actual competencia: un debate no solo impacta en la conversación política, sino que también puede modificar el reparto de audiencias de toda una noche.

La lucha por la audiencia se extiende a los programas de entretenimiento. David Broncano ha invitado a los cuatro principales candidatos a La Revuelta: Sánchez, Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau. Dos de ellos ya han confirmado su asistencia, aunque el calendario final aún está sujeto a negociaciones.

Este formato proporciona una exposición diferente. El candidato no se enfrenta a un moderador en un entorno rígido de bloques temáticos, sino en un ambiente que evoca humor, espontaneidad y conversación relajada. La ventaja es clara: permite alcanzar a un público menos atraído por los mítines. Sin embargo, hay un riesgo: una respuesta breve o un chiste podrían acaparar la atención de los medios.

Al mismo tiempo, Horizonte ha incrementado su presencia en la conversación política y rivaliza por la audiencia con La Revuelta y El Hormiguero. Las tertulias de Nacho Abad, Ana Rosa Quintana y Susanna Griso han integrado también la anticipación electoral en sus contenidos diarios. El resultado es una campaña que se manifiesta durante más horas y en más formatos, no solo en los informativos.

Ética y credibilidad informativa

La fusión de la política con el entretenimiento exige una clara separación entre información, opinión y espectáculo. Una entrevista puede ser legítima y útil, pero debe ceñirse a reglas precisas: acceso equitativo para las candidaturas, preguntas identificables, tiempos razonables y una distinción clara entre hechos y comentarios.

La credibilidad también está ligada a la transparencia. Las cadenas deberían revelar quién decide los invitados, cómo se ordenan los turnos y qué criterios se aplican en los debates. Sin estas aclaraciones, cada falta puede interpretarse como un veto y cada presencia como un trato privilegiado.

El público no solo juzga quién se lleva el minuto de oro. También analiza si la televisión permite comparar propuestas y contrastar afirmaciones. En un entorno donde predominan los titulares llamativos, la responsabilidad periodística radica en asegurar que el espectáculo no eclipse la información.

Así, el 29-N llega a una televisión transformada en escenario electoral, laboratorio de audiencias y campo de batalla editorial. Con focos, tertulias y platós de fondo, los candidatos buscarán los votos, mientras las cadenas se disponen a hacer de la jornada una noche memorable.