Jano García sobre España a la luz del suicidio migratorio de Francia

El autor Jano García, escritor y analista, titula su columna publicada el 19 de octubre de 2026 en El Debate de la siguiente manera: El mayor atentado de Sánchez.

Su argumento se basa en una advertencia tanto demográfica como política: España se estaría desplazando hacia una situación en la que millones de ciudadanos tendrán al menos un progenitor extranjero, mientras los partidos políticos abordan el fenómeno migratorio con un enfoque que considera limitado.

Esta columna establece una conexión entre ese proceso y las políticas llevadas a cabo durante el periodo del sanchismo. El autor argumenta que la llegada de más de cinco millones de inmigrantes ha cambiado en poco tiempo la estructura social del país, y utiliza Francia como un ejemplo de lo que podría suceder si no se produce un cambio en la dirección actual.

“El caso francés ilustra a la perfección el camino que recorrerá España si no se corrigen las barbaridades cometidas en materia de inmigración por el sanchismo.”

La referencia a Francia sirve como advertencia y marco interpretativo. García no se detiene solo en los problemas de integración, sino que sugiere una transformación profunda de barrios, ciudades y hábitos colectivos. Su postura se sustenta en una idea clave: una vez que los cambios demográficos se consolidan, resulta muchísimo más complicado rectificar que prevenirlos.

Más allá de la inmigración ilegal

El autor dirige una parte fundamental de su crítica al Partido Popular y a Vox. Según su opinión, ambos centran demasiado su discurso en la inmigración ilegal, descuidando la dimensión legal, cultural y demográfica del fenómeno. La cuestión, tal como la plantea, no sería únicamente quién entra sin autorización, sino qué repercusiones conlleva la llegada masiva de población y su posterior integración.

“Lo más preocupante, a mi juicio, es que tanto el PP como VOX se enfocan constantemente en frenar «la inmigración ilegal».”

A partir de este punto, García amplía la conversación hacia la nacionalidad, la integración y el efecto acumulativo de las políticas migratorias. Sugiere que una estrategia basada exclusivamente en expulsiones no satisfaría la complejidad del problema. Además, cuestiona los procedimientos acelerados para la obtención de la nacionalidad y exige una revisión de sus efectos políticos y sociales.

“¿Pero quién en su sano juicio, en pleno 2026, piensa que el problema se limita a la inmigración ilegal?”

El tono adquiere un matiz provocador cuando el articulista interpela directamente al lector sobre su entorno. Esta pregunta no busca una respuesta técnica, sino despertar una sensación de urgencia. García interpreta la convivencia con comunidades culturalmente diferentes como un cambio que podría afectar la cohesión nacional y la continuidad de una determinada concepción de la civilización occidental.

“¿Acaso no se fijan en su entorno? ¿Acaso somos tan ingenuos que necesitamos vivir rodeados de extraños que no tienen nada que ver con nuestra civilización occidental para darnos cuenta?”

Nacionalidad, identidad y conflicto político

Uno de los pasajes más contundentes relaciona las imágenes de Francia con el proceso de adquisición de la nacionalidad. Para García, el problema no se desvanece cuando una persona obtiene un pasaporte europeo. Por el contrario, sostiene que la ciudadanía puede enmascarar, ante la opinión pública, la magnitud de una transformación que él considera irreversible.

“Cualquiera que se haya tomado un momento para observar las imágenes de Francia siente miedo; pero este aumenta cuando se da cuenta de que todos ellos poseen un pasaporte francés.”

La tesis entrelaza tres elementos: inmigración masiva, políticas de izquierda y la expansión del islam. Según el autor, esto generaría una nueva correlación de fuerzas en los países occidentales. Esa perspectiva convierte la inmigración en un asunto que trasciende lo meramente administrativo: la plantea como un conflicto relacionado con la identidad, la representación política y el modelo de convivencia.

“La unión de la izquierda con el islam y la inmigración masiva les da mayoría en los países occidentales, transformando nuestras calles, nuestros barrios y nuestra forma de vivir.”

El texto también plantea la necesidad de revisar las medidas para quienes ya han adquirido la nacionalidad mediante procesos rápidos. Si bien García no presenta un programa jurídico completo, insiste en que el debate debe incluir a los que ya están nacionalizados, no solo a aquellos en situación irregular. Se trata de una propuesta de gran envergadura, ya que toca el vínculo entre ciudadanía, derechos adquiridos y pertenencia nacional.

El cierre adopta un lenguaje de máxima seriedad. El autor sostiene que las próximas elecciones decidirán algo más que el cambio de un Gobierno: estarían en juego la continuidad de España como comunidad política y la posibilidad de corregir el rumbo sin un quiebre traumático.

“España se juega en estas elecciones lo más importante: sobrevivir como nación.”

La columna, por tanto, no ofrece una visión neutral de la inmigración. Formula una advertencia política fundamentada en la experiencia francesa y una proyección hacia el futuro español. Su fuerza radica en la claridad del diagnóstico; su principal controversia, al presentar la diversidad migratoria como una amenaza homogénea y en uniendo conceptos de nacionalidad, religión y comportamiento colectivo sin diferenciar situaciones individuales.

Entre las curiosidades que atraviesan el texto destaca el uso de Francia como un espejo predictivo de España: el país vecino se manifiesta tanto como escenario real, argumento político y emblema de un futuro que el autor quiere evitar. También resulta notable que la columna transforme un problema demográfico en una llamada electoral directa, concluyendo su razonamiento con la imagen de una supervivencia nacional.