Jiménez Losantos suelta lo más grande contra Sánchez, Begoña y el PSOE por su ‘campaña del amor’: «¡Sois el partido de las pu**s!»

Desatado.

Federico Jiménez Losantos ha cargado como nunca contra Pedro Sánchez, Begoña Gómez y el Partido Socialista por la nueva campaña electoral de cara al 29-N, que gira en torno al «amor».

Tras escuchar al presidente gritar en el Comité Federal de este pasado fin de semana «¡Viva el Partido del Amor! ¡Viva el Partido Socialista!, el director de Es la mañana inició fuerte su reflexión: «El amor, previo pago de su importe. ¡Pero que sois el partido de las putas!».

«La carrera de este tío que hizo como que besuqueaba a su señora y pone después una cara de asco que es de divorcio. O sea, esa cara, la cara de Sánchez después de acercarse, procurando no abrir los labios para que no entre un microbio. O sea, y la cara que pone después es como: “Mire, mi marido me maltrataba, vea la cara que ponía después de un beso en público, en una boda, y había gente”. “No, no, tiene usted razón, señora, ¡qué cara de asco pone!”. Pues ese es Sánchez. El amor, dice, el partido de las putas. El partido de los escraches. El partido de la invasión de Ceuta. El partido del amor».

Ha recordado la penosa situación que se vive en la ciudad autónoma, abandonada a su suerte por el presidente del Gobierno.

«Y dijo, cuando en la primera invasión, al tercer día, cuando mintieron, como es costumbre en el partido este del amor, del amor a la mentira, del amor a la trola, dijeron que… Dijo, escribió, porque el Oscargután escribe, deja huella. Igual que los monos dejan huella en la maleza, dice: “Mira, una rama rota, por aquí pasó el orangután”. Bueno, pues él escribe, va dejando huella. Dijo: “Otra crisis que arregla Sánchez”. Ahí están los de… Va para tres meses en Ceuta. Vean el reportaje de Jessica Sánchez sobre cómo están viviendo los ancianos estos meses en Ceuta. Amor, no será a España ni a los españoles. Gentuza, son gentuza, son gentuza».

Por último, Losantos advirtió de que el objetivo de Sánchez es permanecer a toda costa en el poder y «eliminar a la disidencia» y a cualquiera que se oponga a su plan o suponga un estorbo para llevarlo a cabo.