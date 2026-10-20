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Los ‘marqueses’ Iglesias y Montero pasan el cepillo a sus fieles mientras se llenan los bolsillos con el sueldazo de Irene en Europa: «Hay que ser subnormal»

La pareja pide dinero para financiar su medio y partido de cara a las elecciones el 29-N

Los 'marqueses' Iglesias y Montero pasan el cepillo a sus fieles mientras se llenan los bolsillos con el sueldazo de Irene en Europa: "Hay que ser subnormal"
Archivado en: Irene Montero | Pablo Iglesias | Periodismo | Podemos

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Pablo Iglesias e Irene Montero, la pareja más mediática de la izquierda radical española, han vuelto a pasar el cepillo.

Mientras la exministra de Igualdad cobra un sueldazo de más de 100.000 euros anuales como eurodiputada, su pareja y el entorno de Podemos y Canal Red no paran de pedir dinero a pensionistas, mileuristas y “militantes de base”.

Este lunes, Canal Red, el medio controlado por el exvicepresidente del Gobierno, lanzó un nuevo llamamiento urgente: “Queremos seguir creciendo para llegar más lejos. Necesitamos vuestra ayuda y aspiramos a conseguir 1.000 suscriptores/as más antes de final de año”.

No es la primera vez ni la segunda. El canal, nacido de crowdfundings, sigue dependiendo de las aportaciones periódicas de sus “fieles”. Casi al mismo tiempo, Irene Montero publicaba en X la web de campaña de Podemos para las próximas elecciones: pazcasaytrabajo.es.

“Entrad, haceos voluntarios, compartidla porque en estas elecciones nos necesitamos a todas…”. Lo primero que se topan muchos usuarios al entrar es, según denuncian en redes, un botón pidiendo aportaciones. La política, según la eurodiputada, “tiene que volver a lo básico: paz, casa, trabajo”. Algunos le respondieron sin contemplaciones: “Estoy de acuerdo, a ver si vuelves a tu TRABAJO, te vas a TÚ CASA y nos dejas a todos en PAZ”.

La ironía no ha pasado desapercibida. Según datos del Parlamento Europeo y de portales de transparencia, Irene Montero percibe un sueldo bruto mensual de alrededor de 11.255 euros como eurodiputada (unos 135.000 euros brutos anuales). A eso se suman dietas de gastos generales de casi 5.000 euros mensuales y dietas diarias de más de 350 euros cuando asiste a sesiones en Bruselas o Estrasburgo. Netos, tras impuestos europeos, se sitúa en torno a los 8.700-8.800 euros al mes. Un “sueldazo” que multiplica por varias veces el salario medio español y por casi ocho el SMI.

Mientras tanto, Pablo Iglesias pide perras a quien le escuche para mantener su medio. Canal Red facturó más de 1,6 millones en su primer año y sigue expandiéndose, pero el mensaje a los seguidores no cambia: hay que aportar.

Las redes no han tardado en reaccionar. “Pablo Iglesias pidiendo pelas a mileuristas y pensionistas. Da igual cuando leas esto”. “Entonces para parar el Fascismo hay que pagaros dinero?”. “Pongo en Google Podemos y Canal Red y solo me sale Irene Montero y Pablo Iglesias pidiendo perras. Buena secta tienen montada”. Y el más contundente: “Hay que ser subnormal”.

La pareja, que lleva años viviendo de la política y de proyectos mediáticos financiados por sus bases, vuelve a demostrar que el “nos necesitamos a todas” se traduce, una vez más, en “necesitamos vuestras aportaciones”. Mientras tanto, el sueldazo europeo de Irene sigue intacto.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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