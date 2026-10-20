Rafa Latorre desmantela la ‘campaña del amor’ de Pedro Sánchez: «Es el disfraz de lo siniestro»

El PSOE ha hallado un nuevo telón de fondo para su precampaña: el amor. En Onda Cero, Rafa Latorre ha puesto en tela de juicio la denominada «campaña del amor» y ha resumido su análisis con una frase mordaz: «Es el disfraz de lo siniestro».

El momento que dio origen a esta táctica se produjo en Fuenlabrada, durante el Comité Federal del PSOE. Pedro Sánchez, acompañado de Begoña Gómez, le dedicó unas palabras cariñosas, pronunció un «te quiero» y ambos se fundieron en un abrazo y un beso. Las cuentas oficiales del partido multiplicaron la imagen con lemas como «La fuerza del amor» y «El amor vencerá».

La estrategia no surge de la improvisación.

El PSOE ha convertido una imagen íntima en un recurso de comunicación electoral, buscando presentar al presidente como un líder resistente, unido a su esposa y dispuesto a enfrentar cualquier embate.

Esta maniobra llega a escasas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, según han indicado diversas fuentes en días recientes. En este panorama, el beso trasciende su naturaleza de simple fotografía familiar. Se transforma en un componente de campaña, destinado a circular por redes sociales, informativos y actos públicos, con una lectura clara: Sánchez y Gómez como baluarte frente a quienes, según la narrativa socialista, buscan dividirlos.

La estrategia tiene antecedentes en la política moderna. Las campañas emocionales apuestan por sentimientos primarios —amor, miedo, orgullo o rechazo— para simplificar debates complejos a una identificación inmediata. El votante no solo recibe un programa; recibe una historia. En este caso, la narración es la de un matrimonio bajo presión que reacciona con unidad.

Latorre ha centrado su crítica precisamente en esa metamorfosis. Según su opinión, «hablar de amor es la última fase del populismo», puesto que desvía la conversación de los hechos comprobables hacia un vínculo emocional. El problema, sostiene, radica en que el amor puede llenar un mitin, pero difícilmente se traduce en una política económica concreta, una reforma institucional o en la relación entre el Gobierno y los tribunales.

Cuando las emociones chocan con las matemáticas

El periodista también ha cuestionado la veracidad de este nuevo enfoque. «No resulta muy creíble este alegato sobre el amor», subrayó al referirse al reparto de roles dentro del PSOE y a la implicación de figuras como Óscar Puente, ministro de Transportes. La ironía de Latorre pone de relieve una contradicción: el partido intenta presentarse como una comunidad afectiva mientras sostiene un discurso de fuerte confrontación política.

Su afirmación más significativa refleja la tensión entre la propaganda y el poder: «Nos están hablando desde el escenario del amor y, al final, lo que importa son las matemáticas». En la política española, esas matemáticas se miden en escaños, alianzas parlamentarias y la capacidad de aprobar leyes. También se relacionan con la influencia institucional que cada mayoría puede ejercer.

Según Latorre, detrás del decorado sentimental se encuentra la pugna por el control de espacios clave. Menciona especialmente el Senado y los asientos necesarios para intervenir en la composición del Tribunal Constitucional. El contraste es notable: mientras las redes sociales difunden corazones, los partidos se dedican a calcular mayorías, vetos y nombramientos.

Esta estrategia puede resonar entre los votantes más leales, especialmente si logra activar apoyo hacia el presidente. No obstante, también expone al PSOE a una crítica evidente: instrumentalizar la vida privada como una cortina de humo ante problemas judiciales, desgaste institucional o decisiones impopulares.

Ahí radica la trampa. Una campaña emocional puede movilizar, pero también dar la impresión de evasión. Si el público percibe que el romanticismo se utiliza para eludir cuestiones incómodas, el efecto puede revertirse. El beso deja de ser una señal de fortaleza y se transforma en una puesta en escena excesivamente calculada.

Una política cada vez más personal

Este episodio confirma la creciente individualización de la política en España. Los partidos ya no compiten únicamente con siglas, propuestas y balances de gestión. Compiten a través de relatos protagonizados por sus líderes, sus familias y sus gestos cotidianos. La imagen del presidente cobra tanto peso como el mensaje que quiere transmitir.

En este ámbito, Sánchez ha demostrado una notable habilidad para adaptarse. Puede aparecer como un líder institucional, un candidato combativo o un marido que defiende a su esposa. La verdadera cuestión no es si estas facetas son compatibles, sino cuál de ellas predomina en el mensaje cuando se aproximan las elecciones.

Latorre opina que el tono excesivamente romántico contiene un matiz inquietante. No porque una declaración de amor resulte problemática en sí misma, sino porque, llevada al lenguaje político, puede funcionar como un escudo emocional. Quien cuestiona al líder corre el riesgo de parecer que ataca a una familia, en lugar de ser un adversario que debate sobre decisiones de interés público.

Sin embargo, la política no escapa a las repercusiones de colocar un corazón rojo en una publicación. El precio de la vivienda, la gestión económica, la situación internacional y la relación con la Justicia seguirán requiriendo respuestas. El amor puede ser un eslogan atractivo; pero aún no ha demostrado ser un programa efectivo de Gobierno.

Como curiosidad, esta situación ha transformado una imagen de pareja en uno de los iconos más reconocibles de la precampaña socialista. Y mientras el PSOE opta por hablar de sentimientos, sus rivales hacen cuentas: en campaña, hasta los corazones acaban pasando por el tamiz de la calculadora.