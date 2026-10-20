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El presidente del Gobierno se ríe de los fallecidos en el temporal

Sánchez vuelve a recomendar canciones mientras una dana deja varios muertos en España y le cae la mundial: «¡Estás como las maracas!»

Mientras los servicios de emergencia aún trabajaban en rescates con helicópteros, la UME intervenía en Oliva y se confirman nuevas víctimas mortales

Pedro Sánchez haciendo recomendaciones mientras España arde - Imagen generada con IA
Pedro Sánchez haciendo recomendaciones mientras España arde - Imagen generada con IA
Archivado en: Pedro Sánchez | Periodismo

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La Generalitat mantiene 8 municipios de los 145 confinados esta mañana de Valencia y Alicante por la DANA Adam

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En plena emergencia por la dana Adam, que ha dejado al menos cinco fallecidos, inundaciones graves en la Comunidad Valenciana, Alicante, Baleares y otras zonas, y el confinamiento de cientos de municipios, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, optó por compartir en X una recomendación musical.

Este 19 de octubre de 2026, a las 19:33 horas, mientras los servicios de emergencia aún trabajaban en rescates con helicópteros, la UME intervenía en Oliva y se confirmaban nuevas víctimas mortales, Sánchez publicó:

«Volviendo de Valladolid y escuchando esta canción cautivadora y llena de amor. Una pasada».

Y adjuntó un enlace de Spotify.

La reacción en redes no se hizo esperar. Cientos de usuarios le respondieron con dureza, acusándole de desconexión total con la realidad. Mensajes como «pero qué dices tarao», «Es como Nerón tocando la lira mientras arde Roma. Está totalmente enajenado» o comparaciones con la indiferencia ante la tragedia se multiplicaron. La expresión más repetida resumía el sentir general: «¡Estás como las maracas!».

La dana Adam ha causado ya varios muertos (una mujer en Sagunto, otra en Cabrera de Mar, dos en Oliva —una anciana de 79 años y un hombre de 64— y un fallecido en Málaga por el desprendimiento de una roca), cientos de rescates, cortes de carreteras, cortes de luz e inundaciones de viviendas y locales. El temporal ha dejado acumulados de más de 700 litros por metro cuadrado en algunas zonas.

Mientras las familias de las víctimas y los afectados siguen lidiando con el barro y la devastación, el presidente del Gobierno elegía recomendar una canción «llena de amor».

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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