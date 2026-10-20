«¡Pedro Sánchez HDP!»: el cántico que recibe al marido de Begoña en Oliva tras la DANA

La llegada de Pedro Sánchez a Oliva, uno de los municipios de la Comunidad Valenciana más afectados por la DANA Adam, estuvo marcada por abucheos y gritos de varios vecinos. El presidente apenas recorrió unos pocos metros desde el helicóptero hasta la comisaría de la Policía Local, bajo la protección de un extenso dispositivo de seguridad.

En el ambiente reinaba una sonoridad poco protocolaria: entre la multitud se escucharon gritos como “Pedro Sánchez, hijo de puta”. La respuesta desde el núcleo socialista que acompañaba al presidente intentó apaciguar la situación, con aplausos destinados a contrarrestar los insultos. En una localidad con calles llenas de barro, caminos rurales cerrados y familias pendientes de recuperar sus hogares, la imagen retrató el clima de frustración que suele acompañar a las catástrofes cuando la política se ve involucrada ante las cámaras.

La agenda oficial colocaba a Sánchez en el Puesto de Mando Avanzado de Oliva, donde tenía planeado reunirse con responsables de emergencias, equipos de coordinación y alcaldes de localidades afectadas. Le acompañaron la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Ciencia, Diana Morant; y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

💥La polémica visita de Sánchez a la Oliva. Vecina indignada «Nos están asfixiando y dando las ayudas de nuestros impuestos a todos, menos a los españoles, VERGÜENZA de este Gobierno. No soy fascista, soy española y defiendo a los españoles» #EnBocaDeTodos https://t.co/I9g86uPgIh — Jali #STOPokupas (@jaliroller) October 20, 2026

La intención de la visita era promover una imagen de coordinación entre las distintas administraciones. Sin embargo, el recorrido exterior fue notablemente breve. Sánchez llegó en helicóptero apenas dos minutos antes de lo previsto y se trasladó en coche hasta la comisaría, que se encuentra a poca distancia. Esta imagen provoca dos interpretaciones opuestas: para el Gobierno, se trató de un acto de seguridad y eficacia operativa; mientras que para sus detractores, reflejó una desconexión con unos vecinos que siguen achicando agua y sacando barro de sus viviendas.

Oliva no era un contexto cómodo. El municipio enfrentaba serios daños materiales, infraestructuras que requerían revisión y un buen número de caminos rurales inhabilitados. El Centro Polivalente albergaba a unos 300 evacuados, y gran parte de la población seguía en una situación de anormalidad, sin poder regresar a sus hogares o negocios.

La ayuda pública en medio del desgaste político

Las visitas de los presidentes a zonas devastadas cumplen una función tanto práctica como simbólica. Sirven para conocer de primera mano el dispositivo de emergencia, pero también para dejar claro que el Estado está presente. El inconveniente surge cuando esa imagen choca con la percepción de abandono o lentitud que sienten los damnificados.

El Gobierno está en la necesidad de exhibir cooperación con la Generalitat y los ayuntamientos. A su vez, la Generalitat debe demostrar que está al mando de la respuesta autonómica. Por su parte, los alcaldes enfrentan la presión más palpable, ya que son quienes reciben las quejas sobre caminos cerrados, daños en viviendas, colegios que siguen sin abrir y problemas de abastecimiento. En esta redistribución de responsabilidades, cada administración intenta evitar que la emergencia se convierta en un lastre político.

La controversia también pone de manifiesto la creciente dificultad para diferenciar entre gestión y confrontación política. Los gritos no reemplazan una evaluación seria de la respuesta del Estado, pero tampoco pueden ser desestimados como meros ecos de fondo. En una catástrofe, la indignación de los vecinos suele concentrarse en la figura más visible, aunque las competencias estén repartidas entre varias instituciones.

Implicaciones para el Gobierno y la oposición

El Ejecutivo ahora se enfrenta a la necesidad de traducir la visita en medidas concretas: ayudas rápidas, reparación de infraestructuras, limpieza de cauces y coordinación efectiva con los municipios. Una fotografía de un presidente en la zona afectada pierde importancia si no está respaldada por plazos, presupuestos y responsables claramente identificables.

La oposición cuenta con un argumento claro: Sánchez se presentó en un municipio devastado y fue recibido con hostilidad. Sin embargo, este episodio, por sí solo, no revela cómo funcionó realmente el sistema de emergencias ni quién cometió errores en cada decisión. La discusión seria requerirá reconstruir la secuencia de avisos, los protocolos activados y la llegada de recursos.

Además, todos los partidos corren el riesgo de que, si convierten cada visita en un concurso de abucheos, aplausos y lemas, la emergencia se limite a una simple actuación televisiva. Y los vecinos, que ya tienen suficiente con achicar agua y sacar barro de sus casas, no necesitan otro temporal de propaganda.

La parte menos política: barro, cortes y trabajo por hacer

Mientras los líderes políticos intercambian gestos, los servicios municipales siguen revisando escuelas, vías rurales y otras instalaciones públicas. En algunos lugares de la provincia de Valencia, las clases permanecían suspendidas y las comunicaciones seguían padeciendo los estragos del temporal.

La DANA Adam también dejó un saldo humano preocupante. En la región de Pego-Oliva fue encontrado el cuerpo sin vida de un agricultor tras las inundaciones, mientras las autoridades mantuvieron activos los dispositivos de búsqueda y atención. Cada dato adicional del balance añade presión a una gestión que ya no solo se evalúa por la respuesta inmediata, sino también por la capacidad de asegurar que la reconstrucción no se convierta en una tarea interminable.

Un detalle refleja la paradoja de la jornada: Sánchez visitó un puesto de mando diseñado para coordinar la emergencia, pero el sonido que más resonó desde el exterior fue una consigna en contra suya. En Oliva, el barro tardará en irse; esa frase, probablemente, mucho menos.