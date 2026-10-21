Los 10 asuntos que marcan la agenda política y periodística en España este miércoles 21 de octubre

1. POLÍTICA · VIVIENDA

El decreto de vivienda vuelve al centro de la precampaña

El Gobierno prevé llevar a la Diputación Permanente la convalidación del decreto de vivienda durante la semana de la huelga general convocada para el 11 de noviembre. La votación podría celebrarse el 12 de noviembre, justo antes del inicio oficial de la campaña electoral del 29-N. La norma incluye una moratoria para determinados desahucios y medidas de protección para inquilinos y pequeños propietarios. Este miércoles, la vivienda vuelve a dominar la agenda política porque el PSOE pretende convertir la futura votación en una respuesta institucional a las protestas y responsabilizar al PP, Vox y Junts de su anterior rechazo en el Congreso.

2. POLÍTICA · ELECCIONES

La calle entra de lleno en la carrera electoral

Las protestas por la vivienda, la acampada de la Puerta del Sol y la huelga general prevista para noviembre se han convertido en piezas de la campaña anticipada. Este miércoles, el debate político gira en torno a quién capitaliza el malestar social: el Gobierno respalda las movilizaciones vinculadas a la crisis habitacional, mientras Isabel Díaz Ayuso se distancia de ellas. La vivienda, la huelga de maestros en Madrid y las futuras protestas sitúan la presión de la calle en el centro de una campaña marcada por la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.

3. POLÍTICA · ESTADO DEL BIENESTAR

Moncloa pivota hacia las pensiones tras el aviso electoral

El Ejecutivo ha orientado sus mensajes de precampaña hacia las pensiones y la protección social después del apercibimiento de la Junta Electoral a Pedro Sánchez. El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto-ley que amplía la pensión de viudedad a parejas con hijos en común que no estén casadas ni inscritas como pareja de hecho, si acreditan dos años de convivencia. Este miércoles, la estrategia del Gobierno busca presentar los decretos sociales como una respuesta inmediata a los problemas cotidianos y como un eje alternativo al conflicto partidista.

4. POLÍTICA · PSOE · OPERACIÓN CATALUÑA

Un documento atribuido al entorno de Leire Díez reabre la batalla por la comisión

Una información publicada esta madrugada sostiene que el PSOE pretendía utilizar la comisión parlamentaria sobre la Operación Cataluña para favorecer a la Banca Privada de Andorra y reforzar su relación con Junts. El documento, titulado “Acciones Cataluña”, contemplaba promover actuaciones judiciales contra el exfiscal Anticorrupción José Grinda. La disolución de las Cámaras por la convocatoria electoral del 29-N provocó el cierre de la comisión antes de que aprobara sus conclusiones. El asunto marca la actualidad política de este miércoles por su conexión con la legislatura, la estabilidad de Sánchez y las investigaciones sobre las llamadas cloacas.

5. POLÍTICA · EUSKADI · SEGURIDAD

El PNV presiona a Bildu tras las detenciones de dos acusados de terrorismo

El PNV ha reclamado a EH Bildu que se pronuncie sobre las detenciones practicadas el pasado sábado en Irún de dos personas acusadas de terrorismo. Ambos ingresaron este martes en prisión tras pasar a disposición de la Audiencia Nacional. Según la información publicada hoy, los investigadores sostienen que habían recopilado datos sobre policías y guardias civiles. El PNV intenta convertir el episodio en un asunto electoral ante el 29-N, mientras el silencio de Bildu alimenta el debate sobre la condena de la violencia y las tensiones dentro del espacio abertzale.

6. POLÍTICA · TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

PP y Vox sitúan el Senado como una batalla decisiva por el Constitucional

La carrera electoral incorpora una dimensión institucional: la composición del Senado puede determinar la elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Un análisis publicado esta madrugada plantea que PP y Vox necesitarían coordinarse para alcanzar una mayoría de tres quintos y cambiar el equilibrio del órgano. El PSOE, por su parte, registró la semana pasada una candidatura conjunta con sus socios de izquierda para el Senado. La renovación pendiente, incluida la del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, convierte la Cámara Alta en uno de los focos políticos del día.

7. POLÍTICA · VOTO EXTERIOR · JUSTICIA

El voto de los españoles en el extranjero queda bajo la lupa del Supremo

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior ha pedido este miércoles la participación de 2,7 millones de inscritos en el censo exterior para las elecciones del 29-N. El llamamiento coincide con las medidas cautelares del Tribunal Supremo sobre 163.020 personas nacionalizadas al amparo de la ley de memoria democrática, conocida como ley de nietos. El tribunal mantuvo el pasado 12 de octubre la suspensión de sus derechos de voto para estos comicios, un conflicto que vuelve hoy a la agenda por su impacto sobre el censo electoral y la campaña.

8. POLÍTICA · EDUCACIÓN · LENGUAS COOFICIALES

El programa electoral de Feijóo abre otro frente sobre la inmersión lingüística

El “Contrato con España” presentado por Alberto Núñez Feijóo ha provocado nuevas reacciones por su propuesta sobre la enseñanza del castellano y las lenguas cooficiales. La cuestión ha cobrado fuerza este miércoles tras las críticas a la formulación del documento, que promete garantizar ambas realidades lingüísticas dentro de sus respectivos territorios. El debate afecta de lleno a Cataluña y vuelve a colocar la política educativa y el modelo lingüístico en la precampaña del PP para el 29-N.

9. POLÍTICA · PRENSA · TRIBUNALES

La amnistía y el choque entre el Supremo y el Constitucional dominan las portadas

Las primeras ediciones de los diarios de este miércoles destacan la aplicación de la amnistía a dirigentes independentistas y el enfrentamiento institucional entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Las portadas también reflejan las críticas del Supremo a la dirección del Constitucional y la pugna entre PP y PSOE por controlar el Senado. El asunto concentra la atención periodística del día porque mezcla decisiones judiciales, equilibrio de poderes y consecuencias directas para la próxima legislatura.

10. POLÍTICA · PARTIDOS · CAMPAÑA ELECTORAL

La precampaña se acelera con la vivienda y el control institucional como ejes

Las informaciones publicadas este miércoles dibujan una competición electoral dominada por dos frentes: la respuesta a la crisis de la vivienda y el futuro control de las instituciones. El PSOE intenta presentarse como impulsor de medidas sociales, mientras PP y Vox enfocan su estrategia en el cambio de Gobierno y en la renovación del Tribunal Constitucional. Junts, Bildu, PNV y los socios parlamentarios del Ejecutivo aparecen también en el centro del tablero. Con la campaña a punto de comenzar, cada decreto, protesta y conflicto judicial se interpreta ya en clave del 29-N.