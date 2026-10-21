El Constitucional se rebela contra Sánchez y Pumpido y desestima el recurso del sanchista Defensor del Pueblo

El Tribunal Constitucional ha cerrado, al menos por el momento, la ruta más directa para que miles de nacionalizados bajo la Ley de Memoria Democrática recuperen su voto. El tribunal ha desestimado el recurso presentado por el Defensor del Pueblo, quien intentó desafiar la suspensión cautelar dictada por el Supremo.

Esta decisión llega en un momento crítico, a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, y coloca al Gobierno en una situación delicada. El Constitucional no se adentra en el fondo del asunto, pero tampoco levanta el bloqueo sobre el voto. Políticamente, el mensaje es claro: el intento de acelerar el proceso no ha dado resultado.

Una decisión procesal con efectos políticos

El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso argumentando que es prematuro. La razón principal radica en que el procedimiento sigue abierto en el Tribunal Supremo, que debe analizar las alegaciones de los afectados y decidir sobre la legalidad de las instrucciones administrativas relacionadas con el censo exterior.

La decisión fue tomada por una amplia mayoría, con diez votos a favor y dos en contra, según la información disponible sobre el caso. Este resultado es especialmente relevante, ya que desmiente la expectativa de que la mayoría progresista del Constitucional pudiera actuar de urgencia para suspender la resolución del Supremo.

La medida cautelar impacta a los nacionalizados bajo el primer supuesto de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Alrededor de 163.020 personas están registradas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Algunas ya habían sido incluidas en el censo, mientras que otras aún no habían completado su inscripción.

El efecto inmediato es que este grupo no podrá votar en los próximos comicios mientras la suspensión permanezca en vigor. El tribunal de garantías no determina que estas personas carezcan de derechos electorales de forma definitiva; señala que en este momento no es el momento adecuado para resolver dicha cuestión.

El Gobierno ha intentado presentar esta decisión como una cuestión meramente formal. En un comunicado, sostiene que el Constitucional no ha abordado el fondo del asunto y recuerda que el proceso sigue abierto en el Supremo. Aunque jurídicamente es un argumento defendible, políticamente genera una imagen menos favorecedora: la maniobra diseñada para ganar tiempo ha chocado con el inminente calendario electoral.

El papel del Defensor del Pueblo

El recurso de Ángel Gabilondo buscaba que el Constitucional adoptara medidas cautelarísimas en relación con las resoluciones del Supremo. Este movimiento ha suscitado críticas, dado que el Defensor del Pueblo supervisa a las administraciones, pero no actúa como instancia para revisar fallos judiciales.

La controversia se ha intensificado tras conocerse que Gabilondo había admitido meses atrás, en respuesta a una ciudadana, que su institución carece de poderes para revisar las decisiones de jueces y tribunales. Esta contradicción aparente ha alimentado las acusaciones de que su cargo ha sido instrumentalizado políticamente, justo cuando su mandato se aproxima a su fin.

El debate no solo abarca el fondo del asunto. También existen dudas sobre la legitimidad del recurso, la posible falta de agotamiento de la vía judicial previa y la oportunidad de utilizar el amparo para suspender una decisión provisional del Supremo. El Constitucional ha optado por la prudencia procesal, un término poco espectacular, pero altamente eficaz para apagar fuegos institucionales.

Una disputa con consecuencias electorales

La Ley de Memoria Democrática permitió a los descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo solicitar la nacionalidad. Este programa generó una alta demanda en consulados de América y otros países con comunidades españolas históricas.

El conflicto actual no cuestiona la totalidad de la ley, sino el alcance de ciertas inscripciones y su incorporación al censo electoral. Desde septiembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo mantiene la suspensión cautelar de esos efectos electorales. Además, rechazó el intento de la Abogacía del Estado de levantar dicha suspensión.

La cercanía de las elecciones ha transformado una discusión técnica en una confrontación política. El Ejecutivo sostiene que está defendiendo el derecho al voto de los ciudadanos españoles. Por su parte, la oposición ve la maniobra como un intento de incorporar rápidamente a un electorado que podría ser favorable al Gobierno. Entre ambas posturas, queda una administración electoral obligada a manejar plazos y cautelas que no siempre se comprenden fácilmente.

Desde La Moncloa también han reconocido que revisar todos los expedientes resulta materialmente inviable en un lapso tan corto. Este alegato reduce las posibilidades de soluciones improvisadas. El Supremo sigue siendo el órgano responsable de aclarar la legalidad de la instrucción administrativa y decidir si las inscripciones pueden tener efectos en la votación.

La factura institucional

Este revés impacta en varias instituciones al mismo tiempo. El Gobierno se enfrenta a acusaciones de buscar soluciones extraordinarias. El Defensor del Pueblo ve cuestionada la idoneidad de su intervención y el Constitucional enfrenta el reto de demostrar que sus decisiones no están influidas por el espectro político de sus magistrados.

El Ejecutivo ha manifestado su compromiso de respetar la resolución. Sin embargo, la distancia entre esta afirmación y las críticas previas hacia la suspensión del Supremo alimenta una sensación de confrontación entre poderes. En una democracia, lo problematico no es que los tribunales frenen al Gobierno, sino que cada frenazo se interprete como una conspiración y cada recurso como la última oportunidad de salvar la situación.

Como detalle curioso, el caso ha generado una paradoja poco común: miles de personas han obtenido la nacionalidad española, pero su derecho a participar en una elección concreta queda, al menos temporalmente, en suspenso. Mientras tanto, el término «nietos» encuentra más espacio en los tribunales que en el árbol genealógico de muchas familias.