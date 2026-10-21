Milei llama dictador a Sánchez: ¡Explosión electoral!

El presidente de Argentina, Javier Milei, calificó este miércoles 21 de octubre de 2026 al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, de «impresentable dictador», «delincuente ladrón» y «corrupto» durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el Real Casino de Madrid.

En su séptima visita a España como mandatario —y la tercera de este año—, Milei no escatimó en palos al sanchismo.

Ustedes padecen regularmente el siniestro socialismo del siglo XXI y su sucursal argentina, que es el kirchnerismo, con el impresentable dictador de Pedro Sánchez. No voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez, porque no estoy dispuesto a tener que coserme los bolsillos para no salir expoliado.

También dijo que «Pedrito es bien corrupto» y recordó que en visitas anteriores, cuando le acusó de corrupción, «se ofendió, y después le estallaron un montón de casos en la justicia».

Milei situó su mensaje en clave electoral, a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Ha pedido a los españoles «sacar a los socialistas a patadas» y argumentó que España, «cuna del liberalismo, tiene una deuda de honor con su propia sangre para hacerlo».

Afirmó que viene «de lo que podría ser el futuro si España sigue abrazada a la tiranía de los socialistas» y que su lucha es «contra los liberticidas».

El partido socialista había preparado la visita. En la sede de Ferraz colgó una lona que decía: “Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece de Europa”, con el hashtag #ZurdosYOrgullosos y una motosierra. Sánchez publicó un vídeo reivindicando el término: «Si subir las pensiones es ser zurdo, yo soy zurdo… Sí, soy zurdo y a mucha honra». Milei ha restado importancia a la iniciativa:

Que escriban lo que quieran, me da lo mismo… Me encanta que me rechacen los socialistas, los empobrecedores.

Para hablar de este y otros asuntos estarán este 21 de octubre de 2026 con Josué Cárdenas en ‘La Burbuja’ Jon Echeverria, número 1 del PP por Guipúzcoa y Roberto Centeno, doctor en Economía. También estará desde el plató Juan Velarde, redactor de Periodista Digital.