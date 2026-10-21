¡Pedraz declara la guerra a la organización criminal de Sánchez!

El juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha lanzado un ultimátum de 48 horas al Partido Socialista Obrero Español. Le exige la entrega inmediata de «la relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía y/o consultoría que hayan sido contratados entre 2021 y 2025», junto con toda la documentación que justifique esos servicios y los expedientes internos que se tramitaron para autorizar los pagos.

La decisión llega después de que el PSOE ignorara una petición anterior de información a su Asesoría Jurídica. «Visto el tiempo transcurrido», Pedraz ha perdido la paciencia y ha endurecido el tono en el marco del denominado caso de las cloacas o ‘caso Fontanera’.

Según la resolución, el partido habría canalizado pagos a Leire Díez —conocida como la ‘fontanera’ del PSOE— a través de despachos de abogados y facturas por servicios supuestamente falsos. Con esos fondos, Díez habría buscado información comprometedora sobre jueces, fiscales o policías, usando bufetes como pantalla y simulando servicios de comunicación.

El magistrado actúa tras la declaración como investigada de la gerente del PSOE, Ana María Fuente, y a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Exige copias de las notas de encargo, contratos y justificantes de los trabajos prestados para comprobar si realmente se pagaron servicios jurídicos o de asesoría, o si parte del dinero se destinó a operaciones encubiertas.

En la misma resolución, Pedraz ha citado a declarar como investigado al exviceministro venezolano Nervis Villalobos, acusado de obtener la nacionalidad española con documentos falsos.

El ‘caso Cloacas‘ investiga posibles maniobras para desactivar causas molestas para el PSOE y el Gobierno (‘caso Koldo’, ‘caso Hermanísimo’, ‘caso Begoña’…). Con este ultimátum de 48 horas, Pedraz pone al partido contra las cuerdas y eleva la presión judicial a un nuevo nivel.

El reloj ya está en marcha.

Para analizar esta y otras cuestiones, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política en una nueva edición de ‘La Retaguardia’ este miércoles 21 de octubre de 2026.