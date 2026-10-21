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DIAGNÓSTICO DE CABRERA SOBRE EL GESTO DE SÁNCHEZ

El doctor Cabrera pone a bailar al PSOE con un diagnóstico colosal sobre el beso de Sánchez a Begoña

"Ha empezado el beso agarrado al atril, como diciendo a mí, el atril, que no me lo suelten"

El doctor Cabrera pone a bailar al PSOE con un diagnóstico colosal sobre el beso de Sánchez a Begoña
Begoña Gómez, Pedro Sánchez y José Cabrera. Cuatro
Archivado en: Gobierno de España | Iker Jiménez | José Cabrera | Pedro Sánchez | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Televisión

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¡Brutal!

El psiquiatra forense José Cabrera, habitual en Horizonte de Cuatro, analizó sin filtros el ‘momento romántico’ que protagonizó Pedro Sánchez con Begoña Gómez tras el Comité Federal del PSOE en Fuenlabrada.

El presidente del Gobierno declaró su amor en público, besó a su esposa en el escenario y ella bailó al ritmo de la música. Cabrera lo definió como un gesto de desesperación que removió a la formación y a Moncloa.

Iker Jiménez, que sabía perfectamente que el doctor Cabrera iba a encontrar un verdadero filón en esta escena para dar rienda suelta a sus ocurrencias, le pidió que se moderase con las expresiones:

Sí, seré prudente por vosotros, porque a mí me la suda. Bien. Hay que estar muy desesperado para publicitar un beso cuando probablemente en los últimos cinco años no lo ha dado ninguno. Voy a desmentir, por cierto, una cosa que se ha dicho en corrillos y tal, es un beso sin lengua. No, quiero que quede claro. No, no, hay que desmentirlo, porque ha habido correvediles y tal y cual.

Para el forense, lo que más le llamó la atención fue el gesto de Sánchez poniendo más interés por no perder de vista su atril que los labios de la quien es su esposa:

Agarrado al atril. ¡Ojo, eh! Ha empezado el beso agarrado al atril, como diciendo a mí, el atril, que no me lo suelten, voy a empezar el beso. Y luego ya, cuando ve que el atril está ahí y no se va a mover, entonces ya le ha dado el beso.

Pero lo mejor estaba por venir cuando le tocó hablar sobre el baile que se marcó Pedro Sánchez:

Y luego, el despiporre de baile puede obedecer a dos cosas. Una, a una enajenación mental transitoria, que puede ocurrir, porque son cosas que pasan. O bien que aquí se está tomando alguna sustancia, señores.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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