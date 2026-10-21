Enganchón tremendo entre Aldo Comas y un acampado en Sol: «¡Perroflauta! ¡Cocainómano!»

Rifirrafe tremendo en directo.

Aldo Comas se cruzó con un activista acampado en la Puerta del Sol, que se identifica como Pepe, y la conversación derivó rápidamente en acusaciones mutuas sobre suciedad, vagancia y falta de resultados reales. El encontronazo escaló rápidamente sin que Joaquín Prat pudiese hacer nada para rebajar el tenso momento.

En el programa El Tiempo Justo hablaban sobre la posibilidad de que la violencia colme las calles en España como en Francia, donde la izquierda y la extrema izquierda han jaleado las protestas que han terminado en saqueos e incluso en quemas de edificios históricos.

Y el esposo de Macarena Gómez no se cortó durante el intercambio con Pepe.

Primero, le recrimina al hombre que, pese a sus acusaciones de que los violentos son los otros, todas las «citas» que podían sacar de sus declaraciones son violentas: «Son todos unos nazis, unos violentos, unos mataabuelas, unos matapobres, somos lo puto peor; pero vosotros estáis echando gente a hostias».

«No hacéis nada y os creéis que estáis haciendo la revolución. Sois muy pesaos. Iros ya de allá, que está sucio», remató Comas.

Tras esto, el tono subió de inmediato.

El acampado respondió con descalificaciones personales: «El pesado eres tú. Sucia estará tu boca, que tienes una boca de cloaca».

Remató diciendo que «no debería ni estar en televisión», a lo que intervino Prat para afearle su actitud y señalar que, en tal caso, el único que podía decidir eso era él, como director del programa.

Pero Pepe siguió, retando a Comas a que le dijera lo mismo a la cara, a lo que este aceptó si le garantizaban que no le iban a dar de hostias: «A que no hay huevos».

Pero la cosa siguió en aumento cuando el tertuliano los etiquetó de «cobardes» por atacar siempre en grupo y lo remató con un «perroflautas».

El acampado replicó acusando a Comas de «cocainómano».

Tras esto, Prat consideró que era suficiente y cortó el careo.