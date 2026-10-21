La extrema izquierda ‘pacífica’ y ‘antifascista’ destroza la Coruña al intentar sabotear un mitin de Abascal

Este miércoles, 21 de octubre de 2026, la plaza de María Pita ofreció una escena que incomoda en plena campaña electoral: cientos de manifestantes se congregaron para protestar contra Santiago Abascal mientras el dirigente de VOX realizaba un mitin.

La manifestación contra el político teledirigida desde la extrema izquierda, apuntalada por el BNG, refuerza la idea de que la estrategia de Moncloa, Ferraz y sus socios es incendiar las calles para evitar una posible victoria de PP y VOX.

En directo no hay edición ni manipulación: se ve perfectamente por qué interviene la UIP. Todo nuestro apoyo a los COMPAÑEROS de la #UIP desplegados en A Coruña. 👏 Gran trabajo de #EnBocaDeTodos. https://t.co/JpzEKmKkUT — JUPOL (@JupolNacional) October 21, 2026

Este acontecimiento se produce a solo unas semanas de las elecciones programadas para el 29 de noviembre y tras otro incidente sucedido en Santiago de Compostela.

En esa ocasión, VOX denunció que grupos de izquierda radical e independentistas habían impedido el acceso a un acto previamente autorizado.

La formación elevó el caso a los tribunales, acusando a la alcaldesa de Santiago y a la subdelegada del Gobierno en La Coruña de no garantizar adecuadamente el derecho de reunión.

Cargas policiales contra la turba que intenta impedir el acto de Santiago Abascal en La Coruña. La izquierda española odia la libertad de expresión y la libertad política. Usa la violencia contra quien no piensa igual. Es profundamente antidemocrática. https://t.co/SoIaMrJ9L5 — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) October 21, 2026

La manifestación en La Coruña fue inicialmente promovida por las Juventudes Socialistas y posteriormente recibió el apoyo de Galiza Nova y del sindicato de vivienda local.

Los participantes no escatimaron en consignas como «Non pasarán», «Fóra fascistas de Galiza» y «Galiza será a tumba do fascismo».

Las pancartas buscaban algo más que manifestar un desacuerdo: trataban de presentar a Vox como un peligro para las libertades y los derechos sociales.

Entre los asistentes se encontraban numerosos estudiantes. Varias jóvenes del área de Educación Social expresaron su inquietud por las posturas del partido respecto a las mujeres y la comunidad LGTBI. También debatieron sobre cómo las redes sociales influyen en la propagación de mensajes políticos y criticaron que gran parte del electorado no se tome la molestia de revisar los programas electorales. Un estudiante de la Universidade de La Coruña comentó que la propuesta de promover terapias de conversión es uno de los temas que más les preocupa.

El perfil de la protesta refleja una contienda cultural que se ha instaurado en el paisaje electoral. Vox busca consolidarse como una fuerza nacional capaz de arrebatar espacio al Partido Popular y movilizar a los votantes descontentos. Por su parte, sus oponentes consideran cada mitin como una oportunidad para activar a sus propios electores. Así, la campaña se transforma no solo en una competición por los escaños, sino también en una lucha por definir los límites de lo aceptable.

El problema del boicot

La protesta política está respaldada por los derechos de expresión y reunión. Sin embargo, el conflicto surge cuando las consignas, la ocupación de accesos o la presión física impiden la realización de un acto legal. Ahí, el debate trasciende la discrepancia y se adentra en el ámbito de las garantías democráticas.

Vox argumenta que en Santiago se produjo un boicot violento y que la Policía Nacional tuvo que intervenir para resguardar a sus miembros y simpatizantes. Según la denuncia hecha pública por la formación, los hechos podrían encajar en delitos contra el ejercicio de derechos fundamentales, coacciones, desórdenes públicos y delito de odio. Por ahora, se trata de la interpretación de una de las partes implicadas, y será la Justicia quien determine las responsabilidades.

La diferencia entre ambos acontecimientos es también bastante relevante:

Elemento la Coruña Santiago de Compostela Lugar Plaza de María Pita Centro sociocultural municipal Motivo Rechazo a la presencia de Abascal Acto político de Vox Actores citados Juventudes Socialistas, Galiza Nova y sindicato de vivienda Organizaciones nacionalistas e independentistas Debate principal Protesta y clima electoral Posible impedimento de un acto autorizado

El precedente en Santiago incrementa la presión sobre la Delegación del Gobierno y los ayuntamientos. Las administraciones deberán demostrar que garantizan tanto el derecho a protestar como la celebración de actos políticos. No solo se trata de permitir la concentración: también deben asegurarse de que la intimidación no sustituya al debate.

Una campaña que se calienta

La visita de Abascal se enmarca dentro de una estrategia nacional de VOX caracterizada por un discurso fuerte contra Pedro Sánchez y la reivindicación de una España que no ceda ante el separatismo. En los últimos días, el líder de la formación ha enfatizado que el Gobierno estaría dispuesto a cualquier táctica para mantener el poder, mientras que Vox enmarca las elecciones como una contienda crítica.

Este enfoque fomenta la movilización, aunque también eleva el riesgo de que cada acto se convierta en un enfrentamiento. La izquierda activa consigue imágenes de resistencia antifascista; y Vox, por su parte, logra capturas de hostigamiento que alimentan su narrativa de partido perseguido. Ambos bandos obtienen contenido valioso para sus redes sociales, aunque el público reciba menos propuestas concretas y más vídeos de gritos, pancartas y cordones policiales.

La paradoja es conocida: quienes buscan expulsar a Vox del debate público pueden, sin querer, ofrecerle una plataforma extra. Y quienes catalogan cualquier protesta como un ataque político podrían contribuir a endurecer aún más el ambiente. En campaña, el megáfono rara vez convence a los opositores, pero sí asegura que sus propios votantes regresen a casa más molestos.

María Pita, escenario con memoria

La plaza coruñesa no es un lugar cualquiera. María Pita simboliza la vida institucional de La Coruña y honra a la heroína que, según la leyenda, lideró la defensa de la ciudad frente al ataque inglés de 1589. Que una disputada cuestión política se dé ante el Ayuntamiento agrega un valor simbólico: el espacio público se erige como un escenario de identidad, autoridad y representación.

La jornada también dejó un dato interesante. La manifestación reunió a personas de diversos perfiles, desde organizaciones juveniles y estudiantiles hasta colectivos relacionados con la vivienda. Esa diversidad pone de manifiesto que el rechazo a VOX puede servir como un espacio de convergencia entre distintas causas. En la otra orilla, el partido de Abascal utiliza cada interrupción como prueba de que sus adversarios optan por el bloqueo en lugar del diálogo.

Así, la campaña gallega suma otra imagen más al álbum de la política española: una plaza histórica, numerosas pancartas, consignas en gallego, tensión en los accesos y la Policía intentando que nadie confunda democracia con una competición de pulmones.