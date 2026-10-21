Ketty Garat lanza una tremebunda advertencia que pone de los nervios a Sánchez: «En el mejor de los escenarios...»

La periodista y colaboradora Ketty Garat ha vuelto a poner el foco en los posibles riesgos de inestabilidad social durante un debate en el que se analizaba la situación actual del país. En su intervención en el programa El Análisis: Diario de la Noche, la tertuliana vinculó directamente la preocupación por un repunte de la violencia en las calles con las políticas del Gobierno que dirige Pedro Sánchez y no dudó en pronosticar un final complicado para el líder socialista.

Durante la emisión de «El Análisis» en el espacio de Antonio Naranjo en Telemadrid, Ketty Garat participó junto a otros tertulianos en un análisis sobre la posible estrategia de «incendiar las calles». La imagen de fondo mostraba agentes antidisturbios y escenas de protestas, lo que reforzó el tono del intercambio. La tertuliana señaló con claridad su inquietud: «Preocupación ante un posible alza de la violencia en la calle amparada desde el gobierno de Pedro Sánchez».

Incide en que esto es una acción sumamente irresponsable por parte del líder del PSOE.

Preocupación ante un posible alza de la violencia en la calle amparada desde el gobierno de Pedro Sánchez.@KettyGarat :

🗣️"Sánchez no va a acabar bien como presidente" ¡¡puede terminar en Soto del Real!!@AntonioRNaranjo#Elecciones29N pic.twitter.com/3UrZaRNp1B — Antena 5 Radio (@a5radio) October 21, 2026

La intervención más destacada llegó cuando Ketty Garat apuntó directamente contra el presidente: «Sánchez no va a acabar bien como presidente». A continuación añadió con rotundidad que puede terminar muy mal:

«Sánchez no va a acabar bien como presidente».

La frase ha circulado rápidamente y, aunque no adelantó cuál es será exactamente ese futuro por lo que ha sido interpretado por muchos como una advertencia de consecuencias penales para el líder del Ejecutivo, debido a los múltiples casos de corrupción que salpican a su Gobierno, su partido y su círculo íntimo.