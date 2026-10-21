Óscar Puente ya va con la chorra fuera y se mofa de los accidentes de la Renfe en el show de Marc Giró

Le da lo mismo ocho que ochenta.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, protagonizó un deleznable sketch en el que bromeó con los problemas de Renfe en el programa de Marc Giró en laSexta. El vídeo, que él mismo difundió, ha generado una oleada de críticas por su tono irónico meses después del accidente de Adamuz.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, también conocido por el 'carnicero de Adamuz', no tiene filtros ni vergüenza alguna y se deja caer por el programa del aceitoso Marc Giró en laSexta para hacer mofas sobre los retrasos y los accidentes sufridos por los viajeros de la… pic.twitter.com/ywOLN4G5Bt — Luis Rioja (@miescano351) October 21, 2026

El clip forma parte de la promoción del ‘Ascenshow’ y muestra al ministro atrapado en un ascensor que sufre una supuesta avería. Puente, teléfono en mano, suelta la frase «Vaya por Dios. Como si no tuviéramos bastante con la Renfe ya». Tras una supuesta bajada de tensión, el elevador se reanuda y él se pone a bailar con el presentador y el equipo.

La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz (AVDA) ha reaccionado con contundencia. Su presidente, Mario Samper, calificó la pieza de «mofa» y de «chiste bastante fuera de lugar y de muy mal gusto».

Denunció que Puente «se está riendo de la situación por la que atraviesa Renfe» y que mostró «su absoluta insensibilidad una vez más al hacer chistes teniendo sobre su mesa a 46 fallecidos, muchas familias destrozadas y heridos, algunos con graves secuelas».

La crítica no se limita a las víctimas. El PP de Madrid y usuarios en redes han subrayado la falta de respeto: «46 fallecidos y 400 heridos después, Óscar Puente haciendo bromitas con los accidentes de Renfe. Les da igual todo».

El sketch se emite en plena precampaña electoral (elecciones generales el 29-N) y convierte en material de entretenimiento uno de los asuntos que más ha desgastado al Gobierno: la gestión ferroviaria bajo Puente.

Para las víctimas y buena parte de la opinión pública, no se trata de humor; es una exhibición de impunidad y falta de empatía. Como resumió el post de apoyo que circula en X, el ministro —apodado por algunos «carnicero de Adamuz»— «no tiene filtros ni vergüenza alguna» al prestarse a mofas sobre los retrasos y accidentes de Renfe en el programa de Giró