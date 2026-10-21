El socialista Alberto Sotillos fulmina sin piedad a Pedro Sánchez: «Es la mayor farsa»

Se puede decir más alto, pero no más claro.

El sociólogo y exmilitante socialista Alberto Sotillos desató una tormenta de dimensiones colosales al afirmar sin rodeos en el programa Horizonte de Cuatro que la gran mentira de Pedro Sánchez es presentarse como el candidato de la militancia.

En la intervención, Sotillos va directo al grano: «La primera y la mayor farsa de Pedro Sánchez es que era el candidato a la militancia». A partir de ahí, detalla cómo esa promesa inicial de dar voz a las bases nunca se cumplió. Ni referéndums sobre decisiones clave, ni consultas reales sobre giros de timón del partido. Todo, según él, quedó en mera escenografía.

¡Boooom! El socialista @AlbertoSotillos suelta lo más grande sobre @sanchezcastejon y deja bien a las claras que es el candidato de cualquier cosa menos de la militancia. pic.twitter.com/2U45FdJOUr — Luis Rioja (@miescano351) October 21, 2026

El relato que se desmorona

Sotillos no ahorró a la hora de denunciar las prácticas totalitarias del inquilino de La Moncloa:

Yo creo que la primera y la mayor farsa de Pedro Sánchez es que era el candidato a la militancia. Y a partir de ahí todo ha ido cayendo, porque se hizo esa imagen, esa comunicación, y en realidad su máxima promesa, por ejemplo, era que los grandes debates y las grandes decisiones no las iba a tomar él. Que la militancia iba a poder votar en referéndum la toma de decisiones porque le iba a dar la voz que, como hemos escuchado, le correspondía. Bueno, pues ni un referéndum, ni el del día siguiente de decir eso. Y anda que no han pasado cosas para que el partido votara, anda que no ha habido cambios de giros de timón en los cuales el partido podía haber probablemente ido a las urnas y haber votado, y seguramente además hubiera votado lo que dijera Pedro Sánchez, no había demasiado riesgo.

El sociólogo alucina con quienes aún le tienen en un pedestal después de ver todo lo que ha perpetrado en el PSOE: