Tomás Gómez alerta del siniestro Iván Redondo y sus malas artes para lanzar un salvavidas a Sánchez: “Fue el que inventó ‘IDA’”

Manipuladores hasta decir basta.

La estrategia comunicativa del PSOE se basa en crear la percepción de un escenario electoral empatado cuando la realidad es muy diferente. Así lo alertó Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE de Madrid, en ‘Horizonte’ este 20 de octubre de 2026.

El experto en comunicación habló de la figura de Iván Redondo en la precampaña de cara a este 29-N y su objetivo de movilizar al electorado de izquierdas hablando de un empate casi técnico entre el PSOE y el PP.

La historia es vieja y ahora más que nunca, Pedro Sánchez recurre al miedo a la extrema derecha, presentando una falsa dicotomía: «O estás en el bloque de la extrema derecha o estás conmigo».

Esta polarización deliberada busca impedir que el votante reflexione sobre la gestión gubernamental o los programas propuestos, sustituyendo el análisis racional por el componente emocional. La euforia mediática fabricada pretende que la ciudadanía crea en un empate que no existe, subrayó Gómez.

Los dos millones y medio de moderados

Según su análisis, existe una franja de aproximadamente dos millones y medio de electores moderados en España que históricamente han cambiado su voto. Son estos votantes quienes deciden las elecciones. La estrategia actual busca precisamente evitar que estos moderados reflexionen y se desplacen, manteniéndolos atrapados en el dilema emocional del «mal menor».

El que fuera secretario general del PSOE en Madrid volvió a recordar la figura de Iván Redondo, asesor clave del PSOE, y cómo se reunió personalmente con periodistas que cubrían información nacional antes de las elecciones de 2018. Su mensaje era claro: las encuestas indicaban que Vox superaría al PP como segundo partido, y solicitaba ayuda mediática para evitar que la extrema derecha alcanzara esa posición.

Los periodistas creyeron esta narrativa. Sin embargo, las encuestas reales otorgaban a Vox 46 diputados, y finalmente obtuvieron 52. La operación no buscaba precisión, sino crear un clima de opinión que movilizara al votante de izquierdas temeroso del ascenso de Vox.

Lo cierto es que la lista de pronósticos fallidos o manipulados es extensa: afirmó que Yolanda Díaz sería presidenta del gobierno, con encuestas que supuestamente lo avalaban; predijo la victoria del PSOE en las elecciones andaluzas, asegurando que el PP perdería 6 puntos y el PSOE recuperaría 4 y creó expectativas irreales que, tras las elecciones, se olvidan sin consecuencias.

La campaña «IDA» contra Ayuso

Una de las revelaciones más delicadas es que la campaña que utilizaba el acrónimo del nombre de Isabel Díaz Ayuso para desacreditarla fue diseñada por Iván Redondo desde Moncloa. Esta operación demuestra la utilización de recursos públicos para campañas de desprestigio personal contra adversarios políticos.

La planificación llega hasta los mínimos detalles. Durante el debate entre Rajoy y Pedro Sánchez, cuando este último iba perdiendo, al llegar la pausa publicitaria, Óscar López se acercó para darle instrucciones precisas: «Tienes que romper el debate. Llámale indecente o insúltale», rememoró Gómez.

Esta anécdota ilustra cómo la estrategia no se basa en argumentos programáticos, sino en golpes de efecto calculados para generar titulares y desviar la atención del contenido sustantivo.

Lo que esto demuestra es la existencia de una sofisticada maquinaria de ingeniería del relato político, donde las encuestas no son herramientas de medición sino instrumentos de manipulación, y donde la polarización emocional sustituye sistemáticamente al debate racional sobre políticas públicas.