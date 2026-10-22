Los 10 asuntos que marcan la agenda política y periodística en España este jueves 22 de octubre de 2026: terremoto en Granada, pactos, coches autónomos...

1. POLÍTICA

El Frente Amplio debate si renunciar a candidaturas en 13 provincias

Este jueves ha trascendido la tensión interna en el Frente Amplio ante la posibilidad de no presentar listas propias en 13 provincias para favorecer candidaturas encabezadas por el PSOE. La propuesta busca concentrar el voto progresista en circunscripciones pequeñas de Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia y Cataluña, donde la coalición tendría dificultades para obtener representación. El plazo para cerrar el acuerdo termina el lunes 26 de octubre. Izquierda Unida rechaza, de momento, pactos de este tipo, mientras Podemos mantiene su intención de concurrir en toda España. El asunto ha irrumpido en la agenda política de esta mañana por su impacto directo en las elecciones del 29 de noviembre.

2. SUCESOS · ANDALUCÍA

Un terremoto de magnitud 3,1 se nota durante la madrugada en Granada

El Instituto Geográfico Nacional registró durante la madrugada de hoy un seísmo de magnitud 3,1 frente a la costa de Granada, cerca de Motril y Almuñécar. El temblor, de baja intensidad, también pudo percibirse en Salobreña y, según los primeros datos, no ha causado daños personales ni materiales. El epicentro se situó en el mar y el movimiento se suma a otros temblores registrados en la zona durante octubre. La noticia ha ganado visibilidad a primera hora por tratarse del terremoto más intenso registrado allí en los últimos seis meses.

3. TECNOLOGÍA · MOVILIDAD

Los coches sin conductor de Google, Uber y Bolt llegarán a Madrid en 2027

Una información difundida hoy anuncia que vehículos sin conductor de Google, Uber y Bolt podrían circular por Madrid el próximo año. El despliegue sitúa a la capital en el centro del debate sobre movilidad autónoma, regulación y seguridad vial. La llegada de estos servicios dependerá de autorizaciones administrativas, pruebas técnicas y del marco legal aplicable. El anuncio ha impulsado la conversación tecnológica de esta mañana porque plantea un cambio visible en el transporte urbano y en el trabajo de los conductores.

4. TECNOLOGÍA · ECONOMÍA

La inversión de Google en centros de datos en España queda en suspenso

Google habría suspendido una inversión prevista en centros de datos en España debido a la incertidumbre regulatoria, según informaciones difundidas entre ayer y hoy. La posible paralización afecta a uno de los sectores estratégicos de la economía digital: las infraestructuras necesarias para inteligencia artificial, servicios en la nube y almacenamiento de datos. El movimiento ha generado atención porque enfrenta el atractivo inversor de España con las dudas empresariales sobre permisos, energía y regulación.

5. DEPORTES · FÚTBOL

El Real Madrid vuelve a concentrar las búsquedas deportivas

El Real Madrid aparece entre las búsquedas destacadas de este jueves, en un contexto de máxima atención al fútbol europeo y a la preparación del próximo Clásico. La actualidad deportiva de hoy también está marcada por una goleada que refuerza las expectativas sobre el equipo y por la evolución de varios jugadores lesionados o sustituidos en partidos recientes. El interés se mantiene especialmente alto en redes y buscadores por las noticias de plantilla, resultados y calendario inmediato.

6. DEPORTES · FÚTBOL INTERNACIONAL

La lesión de Luis Díaz activa la preocupación en el Bayern y Colombia

Luis Díaz encendió anoche las alarmas tras abandonar lesionado el partido del Bayern de Múnich contra el Arsenal. La noticia afecta tanto al club alemán como a la selección colombiana y ha entrado en la conversación deportiva de esta mañana por la incertidumbre sobre el alcance de la lesión y su disponibilidad para los próximos compromisos. El encuentro también dejó repercusión por el resultado y por el impacto de la baja en uno de los jugadores más seguidos del equipo.

7. POLÍTICA · VIVIENDA

El acceso al alquiler vuelve al centro del debate nacional

La dificultad para encontrar vivienda ha reaparecido hoy en la agenda pública a través de declaraciones sobre el encarecimiento y la escasez del alquiler en Barcelona. El debate se centra en una oferta limitada, los precios y el tiempo que necesitan los hogares para localizar una vivienda pese a contar con ingresos y garantías. Las intervenciones difundidas esta madrugada han reactivado una conversación política que conecta la situación del mercado inmobiliario con las próximas elecciones y con el derecho a la vivienda.

8. SANIDAD · BALEARES

Los casos de tuberculosis aumentan por tercer año consecutivo en Baleares

La tuberculosis vuelve a destacar este jueves después de conocerse que los casos han aumentado en Baleares por tercer año consecutivo. El dato, recogido en la agenda informativa de hoy, reabre la atención sobre vigilancia epidemiológica, diagnóstico temprano y seguimiento de los contagios. La tendencia sanitaria afecta especialmente a la planificación asistencial y a la prevención en una comunidad con una población muy diversa y una fuerte movilidad internacional.

9. POLÍTICA · VERIFICACIÓN

Una afirmación falsa sobre Feijóo y la okupación circula en redes

Una pieza de verificación publicada entre anoche y esta madrugada desmiente una afirmación relacionada con Alberto Núñez Feijóo y la okupación. El contenido ha atraído atención porque mezcla debate político, vivienda y circulación de mensajes engañosos en redes sociales. La comprobación pone el foco en la necesidad de distinguir entre declaraciones reales, montajes y atribuciones falsas en una jornada marcada por la discusión sobre alquiler, seguridad y propiedad.

10. SOCIEDAD · CULTURA

La estética ‘Mar-a-Lago’ abre un debate sobre moda, ideología y feminismo

La expresión «cara Mar-a-Lago» aparece hoy en la agenda cultural y social para describir una estética vinculada al maquillaje, la imagen política y la reacción frente a determinadas reivindicaciones feministas. El debate publicado este jueves relaciona apariencia, identidad ideológica y cultura digital, y ha despertado interés por su mezcla de moda, política estadounidense y discursos sobre la estética «woke». Su presencia en la actualidad del día responde a la publicación de un análisis periodístico difundido esta mañana.