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Los 10 Trending Topic de X que marcan en España este jueves, 22 de octubre de 2026: realities, fútbol, Tentaciones…

La conversación en X este jueves se centra en programas de telerrealidad, partidos europeos y figuras del deporte que generan reacciones inmediatas

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1. ENTRETENIMIENTO · TELEVISIÓN

El estallido de #LaIslaDeLasTentaciones14 domina la mañana

La edición catorce del reality ha irrumpido con fuerza desde primeras horas del día con menciones a participantes como Rubén, Sandra, Gema, Paola y Mara que copan los debates. Los usuarios comparten clips de las últimas entregas y reaccionan a giros argumentales que han saltado a la red en las últimas horas. El hashtag #LaIslaDeLasTentaciones14 acumula interacciones constantes desde anoche y mantiene el impulso esta mañana.

2. ENTRETENIMIENTO · TELEVISIÓN

#TierraDeNadie6 genera expectación por su capítulo reciente

El sexto episodio de Tierra de Nadie ha activado conversaciones intensas desde ayer por la noche con hilos que analizan tramas y reacciones de los concursantes. El tema aparece en ambos rankings de tendencias y se mantiene vivo gracias a memes y comentarios que circulan desde primeras horas de hoy. Los espectadores destacan momentos clave que han provocado oleadas de publicaciones en tiempo real.

3. DEPORTES · FÚTBOL

El PSG y nombres como Rodri o Cancelo centran el foco europeo

La jornada futbolística europea ha impulsado menciones a El PSG, Rodri, Cancelo, Barça y Flick desde la madrugada con análisis de alineaciones y jugadas destacadas. La conversación se ha reactivado esta mañana con reacciones a resultados parciales y menciones cruzadas que unen a aficionados de varias ligas. Temas como Fabián o Dembele suman volumen en las últimas horas.

4. DEPORTES · FÚTBOL

Diomande, Courtois y Camavinga generan debate inmediato

Jugadores como Diomande, Courtois y Camavinga han entrado en los rankings por su rendimiento en encuentros recientes que se comentan desde anoche. Los usuarios comparten momentos destacados y comparaciones que circulan con intensidad desde primeras horas del día. La mezcla de nombres propios y partidos mantiene el tema activo en tiempo real.

5. DEPORTES · FÚTBOL

Milei y referencias políticas se mezclan con el Clásico

La mención a Milei aparece junto a términos como Clásico o Santiago Abascal en conversaciones que mezclan deporte y actualidad desde la tarde anterior. El cruce de temas genera hilos y réplicas que se han intensificado esta mañana con publicaciones que vinculan ambos mundos. El volumen se sostiene por la cercanía de eventos deportivos.

6. ENTRETENIMIENTO · PROGRAMAS

#CaraAlShow y #Horizonte suman reacciones frescas

Estos programas de televisión han registrado picos de conversación desde la noche anterior con comentarios sobre invitados y dinámicas que se viralizan rápidamente. Los hashtags mantienen presencia en los listados de trends24 y generan menciones constantes esta mañana. Los espectadores destacan momentos que impulsan el debate en directo.

7. DEPORTES · FÚTBOL

Laporte, Nico Paz y Fran García despiertan interés

Nombres como Laporte, Nico Paz y Fran García han escalado posiciones por su papel en partidos que se analizan desde ayer. La conversación incluye clips y valoraciones que circulan con fuerza desde primeras horas del jueves. El tema se cruza con menciones a equipos como Leipzig o Feyenoord.

8. ACTUALIDAD · REDES

BioWare y Mass Effect generan nostalgia y debate

El anuncio o referencia a BioWare y Mass Effect ha activado publicaciones desde la tarde de ayer con usuarios recordando sagas y compartiendo expectativas. El tema aparece en los rankings recientes y mantiene actividad esta mañana con hilos que analizan posibles novedades. Las reacciones se mezclan con otros contenidos de ocio.

9. DEPORTES · FÚTBOL

Harry Kane, Brahim y Fede Valverde suman menciones

Estos futbolistas han entrado en las tendencias por acciones en encuentros europeos que generan comentarios desde anoche. Las publicaciones incluyen análisis y memes que se comparten con rapidez esta mañana. El volumen se mantiene gracias a la cercanía temporal de los partidos.

10. ENTRETENIMIENTO · VARIOS

#ElChiringuitoenCuatro y La Revuelta cierran el panorama matinal

El programa de debate deportivo y La Revuelta acumulan interacciones desde la noche anterior con reacciones a tertulias y momentos destacados. Ambos temas aparecen en los listados actuales y generan menciones que se sostienen durante la mañana. Los usuarios destacan intervenciones que impulsan el debate en X.

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