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POLÉMICA ENTRE ALDAMA Y EL MINISTRO DE TRANSPORTES

Aldama hunde al «hazmerreír ferroviario» Óscar Puente por sus mentiras sobre la UCO: «¡Aprende a leer!»

Víctor de Aldama responde con dureza al titular Puente y le exige que aprenda a leer tras sus declaraciones sobre la UCO

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Archivado en: Óscar Puente | Periodismo | UCO | Víctor de Aldama

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Víctor de Aldama ha respondido con dureza al ministro de Transportes, Óscar Puente, a través de un vídeo publicado en su cuenta de X. En el mensaje, el empresario pide al titular que «aprenda a leer» después de lo que considera mentiras sobre la UCO. Víctor de Aldama expone su versión con un tono directo y sin rodeos.

El contenido del vídeo muestra a Aldama hablando desde una habitación con cortinas claras y luz natural. Insiste en que el ministro debe revisar los documentos con atención y deja claro que no tolera interpretaciones erróneas de sus palabras o de los informes policiales. El mensaje llega en un momento de alta tensión política y mediática alrededor de las investigaciones de la Unidad Central Operativa.

El tono del vídeo y el contexto inmediato

Aldama mantiene un discurso pausado pero firme durante los más de ocho minutos de grabación. Repite la idea central de que Puente ha distorsionado la información y le lanza la recomendación literal de que aprenda a leer. La pieza se ha difundido rápidamente y ha generado cientos de interacciones en pocas horas.

Las reacciones de los usuarios reflejan la polarización habitual en estos casos. Algunos aplauden la respuesta de Aldama y ven en ella una muestra de que el empresario no se deja intimidar. Otros aprovechan para recordar que sigue imputado en la Audiencia Nacional por la trama de los hidrocarburos y las piezas de corrupción asociadas.

Reacciones en la red

Entre las respuestas más destacadas aparece el usuario @vtrain7725, que escribe: «Ánimo tocayo, no van a poder contigo». Otra usuaria, @cCarmela, ironiza con la frase «Que aprenda a leer…» y añade un comentario sobre la evolución humana para subrayar su escepticismo hacia el ministro.

El mensaje de Aldama ha logrado más de 2.000 likes y cientos de republicaciones en el primer día. El debate se centra en la credibilidad de las declaraciones de Óscar Puente sobre las investigaciones de la UCO y en la capacidad del ministro para manejar con precisión los datos que maneja en público.

«Contestando al Ministro PUENTE que sobre todo le pido que aprenda a leer.»
Víctor de Aldama

La conversación en X sigue activa y los usuarios continúan compartiendo fragmentos del vídeo junto con capturas de intervenciones anteriores del ministro. La polémica se mantiene en el centro de la actualidad digital española.

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