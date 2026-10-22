Bieito Rubido: cuando la política solo encuentra respuestas en el pasado

Bieito Rubido, periodista y director de El Debate, titula su columna de hoy Ya solo queda Franco. Publicada el 21 de octubre de 2026, el artículo plantea una afirmación contundente: el entorno de Pedro Sánchez habría agotado su arsenal político y estaría recurriendo a la figura de Francisco Franco como último recurso para movilizar al electorado.

La columna se caracteriza por una crítica mordaz, un uso irónico del lenguaje y un análisis duro de la estrategia socialista. Rubido ve el próximo aniversario de la muerte de Franco como una ocasión propicia para reactivar la narrativa de las “dos Españas”, aunque reflexiona sobre el impacto limitado que esto podría tener en los votantes mayores, sugiriendo que podría conectar mejor con los más jóvenes.

Una precampaña marcada por los errores

El autor inicia su reflexión poniendo en tela de juicio la capacidad de los asesores del Gobierno para generar propuestas propias. En su opinión, mencionar la vivienda, identificada con la “V”, no es suficiente para sostener un relato electoral sólido. Desde ahí, expone una serie de maniobras que considera extraídas de contextos políticos ajenos.

“A los estrategas sanchistas, incluido Iván Redondo, se les van agotando las ideas más allá de especular sobre el voto de los residentes extranjeros.”

La mención de Iván Redondo se convierte en un símbolo de una fase en la que la comunicación política y la estrategia electoral han jugado un papel relevante. Rubido sostiene que, ante la falta de propuestas que inspiren, el sanchismo se ha visto obligado a buscar referencias en gobiernos especialmente polémicos de Argentina y Venezuela.

“Por eso fueron a la mejor escuela posible –nótese la ironía–: la Argentina de los Kirchner y la Venezuela de Maduro.”

Este pasaje introduce uno de los recursos frequentemente utilizados por Rubido: la ironía como forma de descalificación. Aquí, la comparación no busca una equivalencia institucional meticulosa, sino poner de manifiesto lo que él considera una mera imitación de gestos, símbolos y estrategias vinculadas a dos tradiciones políticas que relaciona con la polarización y el deterioro democrático.

Más adelante, el autor se detiene en el baile y el beso entre Pedro Sánchez y Begoña Gómez, una situación que interpreta como una exhibición pública innecesaria de su vida personal. Si bien manifiesta su respeto por los sentimientos románticos, critica que estos se conviertan en un recurso dentro de la comunicación política.

“Suelo ser muy respetuoso con los sentimientos amorosos de las personas, pero siempre en la intimidad. Exponerlos públicamente es, entre otras cosas, de mal gusto.”

Esta afirmación traslada la discusión desde la efectividad electoral hacia la estética y los límites del comportamiento público. Rubido no se conforma con analizar el gesto, sino que cuestiona la decisión de integrarlo a una narrativa política en un período tan delicado como es la precampaña. Su crítica es dura y conecta esa escena con una apreciación más amplia sobre los fallos atribuidos al presidente.

Franco como último comodín

El corazón de la columna se revela cuando Rubido asocia la estrategia socialista con el aniversario del fallecimiento de Franco, el 20 de noviembre de 1975. Según él, esta efeméride permitirá al PSOE recuperar un marco de confrontación histórica que había perdido relevancia en una política que debería centrarse en el futuro.

“Ante semejante rosario de errores de precampaña, tras la «V» de vivienda hay que buscar con urgencia otros comodines.”

Rubido presenta la figura de Franco como el último recurso disponible para reconfigurar el debate público. En su perspectiva, no se trata tanto de resolver problemas actuales, sino de activar identidades políticas y emocionales. El recuerdo del dictador sería, de este modo, una manera de dividir el espacio electoral entre bandos opuestos.

“Por eso esperarán a que el próximo 20 de noviembre se cumplan 51 años de la muerte de Franco. Más de medio siglo.”

La repetición de este tiempo refuerza la noción de distancia histórica. El autor enfatiza que han pasado más de cinco décadas, una mirada que utiliza para cuestionar la relevancia actual de la figura de Franco. Su propuesta es que una política que no logra generar un horizonte atractivo se ve obligada a resucitar un conflicto del pasado para mantener el interés y la movilización.

Rubido termina con una crítica particularmente incisiva hacia los estrategas del PSOE. Observa que la evocación de Franco podría captar la atención de cierta juventud, pero resultaría distante o cansina para los más mayores. La columna culmina con una observación: forzar a un personaje fallecido hace medio siglo a ser el protagonista de la política contemporánea pone de manifiesto la falta de propuestas innovadoras.

“Cuando para mirar al futuro y ofrecer algo ilusionante a los españoles tienes que recurrir a un muerto de hace medio siglo… Tú mismo.”

Esa última frase condensa el tono del texto. No ofrece una alternativa programática concreta, porque su objetivo es resaltar el vacío que, a juicio del autor, subyace tras la estrategia de confrontación. En ese retrato, Franco trasciende su rol como figura histórica para convertirse en el comodín de una campaña que, para Rubido, carece de otros modos de abordar el futuro.

Como reflexión final, el animal más vinculado a la política española no es ninguna criatura exótica, sino el tradicional perro, presente en refranes, viñetas y metáforas de lealtad, vigilancia y pugna territorial. En una columna cargada de referencias históricas, incluso esa fauna simbólica recuerda que la política se libra también en el espacio que cada actor ocupa.