¡Milei y Abascal amargan la vida al terrorismo sanchista!

La política en España vuelve a teñirse de acento argentino. Javier Milei ha aprovechado su paso por Madrid para arremeter contra Pedro Sánchez, reafirmar su cercanía con Santiago Abascal e insistir en que no está interesado en reunirse con el presidente del Gobierno. La escena, llena de críticas, videollamadas y alusiones a la «motosierra», parece sacada de un guion pensado para las redes sociales.

Abascal no pudo recibirle en persona debido a que se encontraba realizando una gira por el norte de España, pero esa lejanía no duró mucho. Ambos se conectaron mediante una videollamada desde la sede madrileña de la Fundación Disenso. Allí, con un tono juguetón, el líder argentino volvió a criticar al socialismo y el presidente de Vox respaldó sus comentarios sobre Sánchez.

Un enfrentamiento con repercusiones en España

Milei defendió abiertamente su vínculo con Abascal y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Durante un encuentro en Nueva Economía Fórum, sostuvo que ambos encarnan ideas «sanas y positivas» para sacar a España de su crisis. Además, rechazó un encuentro con Sánchez, justificando su decisión con comentarios despectivos hacia el líder del Ejecutivo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha calificado de «indignos» los insultos del presidente argentino, quien describió a Sánchez como un «delincuente» y «dictador». Esta reacción institucional pone de manifiesto cómo una controversia política entre dos líderes puede derivar en un conflicto diplomático. La relación entre España y Argentina ya mostraba tensiones por visitas anteriores de Milei y sus ataques a la esposa del presidente español.

La novedad de esta visita es que el enfrentamiento se da de nuevo en plena precampaña española. Sánchez ha aprovechado la presencia de Milei para advertir que el PP y Vox podrían aplicar en España políticas de recorte similares a las argentinas. Según el presidente, la «motosierra» afectaría seriamente a los servicios públicos.

La estrategia del partido socialista es clara: presenta a Milei como una figura problemática y asocia a Abascal a su modelo económico. Por su parte, Vox intenta usar la visita para demostrar un respaldo internacional. Esto ha llevado a una lucha política en la que cada bando elige el marco que más le conviene. Algunos argumentan sobre recortes económicos; otros, sobre libertad económica. Entre estas dos visiones hay espacio para mítines y muchos titulares.

El diálogo también suscita una incógnita electoral. ¿Beneficia a Vox contar con el apoyo explícito de Milei o, por el contrario, proporciona al Gobierno una palanca para movilizar a sus votantes a través del miedo ante un posible importación del modelo argentino? La respuesta dependerá, más que de la relación entre ambos líderes, de la capacidad de cada partido para concretar sus propuestas.

Este es el escenario que analiza La Retaguardia, el programa conducido por Eurico Campano, acompañado por los economistas José Ramón Riera y Daniel Lacalle, además del analista internacional Carlos Paz. Este debate permite desmenuzar el ruido de las redes sociales y las posibles consecuencias políticas y económicas que puede acarrear la alianza entre Milei y Abascal.