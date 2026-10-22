El doctor Cabrera revoluciona el plató de Iker Jiménez anunciando a quién votará en las elecciones del 29-N

¡Qué momentazo del doctor Cabrera!

El colaborador habitual de ‘Horizonte’ generó un gran revuelo al confesar en antena su intención de voto.

El psiquiatra forense dejó claro ante las cámaras y en presencia del líder de VOX, Santiago Abascal, entrevistado tras la violencia sufrida en La Coruña, que apoyará a esa formación el próximo 29-N.

Cabrera se mostró tajante al anunciar su decisión. Cabrera rompió el hielo en plena conversación y declaraósu apoyo explícito al partido de Abascal. La confesión llegó en un contexto de precampaña y puso el foco sobre las preferencias de los tertulianos habituales del espacio.

Brutal momentazo en @HorizonteCuatro. El doctor José Cabrera anuncia en directo, en plena entrevista con @Santi_ABASCAL, que su voto en las elecciones del 29-N va a ser para el partido @vox_es pic.twitter.com/ygWgW5LL0i — Luis Rioja (@miescano351) October 22, 2026

El episodio se produjo en la noche del 21 de octubre de 2026 durante la entrevista al líder de VOX en el programa de Iker Jiménez en Cuatro. Cabrera, que llevaba un rato pidiendo la palabra, finalmente tomó el turno y se dirigió al político con una frase que ha circulado de inmediato por redes y TikTok:

Santiago, doctor Cabrera al aparato. Miedo nunca. Te voy a decir algo que nunca se dice en las mesas porque todo el mundo tiene miedo. El 29 de noviembre mi voto va a ser para ti. Y esto saldrá en las redes y en TikTok dentro de cinco segundos. Pero que lo sepas y que lo sepa el resto de España. Al loro.

Iker Jiménez reaccionó al instante con una frase que ha servido de cierre al momento: «Esto es Horizonte». El comentario de Cabrera, contundente y sin rodeos, rompió la dinámica habitual de la tertulia y convirtió la intervención en uno de los fragmentos más compartidos de la noche.

Las elecciones generales del 29 de noviembre fueron convocadas de forma anticipada por Pedro Sánchez tras la derrota parlamentaria de los decretos de vivienda a principios de octubre. Con la campaña aún por arrancar oficialmente (del 13 al 27 de noviembre de 2026), el anuncio de un colaborador habitual de un programa de gran audiencia como Horizonte tiene especial resonancia.

Cabrera, conocido por sus intervenciones directas y a menudo polémicas en el programa (ha analizado en tono crítico tanto el baile y el beso de Sánchez con Begoña Gómez como intervenciones de dirigentes socialistas), no se ha limitado a un comentario genérico. Ha dado un paso más al declarar abiertamente su intención de voto en un contexto en el que muchos analistas y tertulianos prefieren mantener una distancia formal.