La escalofriante historia de tres ‘nuevos etarras’ que se dieron a la fuga hacia Francia tras salir en libertad

La trama se desató en plena madrugada, sobre una carretera de Eskoriatza, y concluyó con dos individuos en prisión provisional y un tercero en paradero incierto. De acuerdo con lo que ha difundido El Mundo, la Ertzaintza logró identificar el 26 de septiembre a Aratz Bilbao, Malen Grünig y Naoise O’Conarain, aunque no se procedió a su detención en ese momento. Apenas unas horas después, los tres abandonaron España rumbo a Francia.

A lo largo de las siguientes semanas, las autoridades se dedicaron a desentrañar qué llevaban consigo y cuáles eran sus conexiones. El juez de la Audiencia Nacional sostiene que Bilbao y Grünig formaban parte de Jardun Koordinadora, una organización vinculada a la izquierda abertzale más radical, que según el auto judicial, no descarta la posibilidad de recurrir a la violencia. Ambos se presentaron el 17 de octubre en una comisaría de Irún, acompañados por sus abogados. Sin embargo, O’Conarain no compareció y aún no se tiene noticia de su paradero.

El control de carretera que dio inicio a la investigación

La patrulla detuvo el vehículo en un control de alcoholemia y drogas. Al verificar las identidades, se activaron alertas policiales internacionales. Existían órdenes de Francia e Italia para una vigilancia discreta, en relación con razones de seguridad nacional, tal como mencionan los autos consultados por diversos medios.

El posterior registro permitió descubrir material que elevó la preocupación:

Teléfonos satelitales adaptados para comunicarse sin depender de redes convencionales.

Mapas y planos, incluyendo algunos relacionados con antiguos zulos de ETA.

Documentos en papel con matrículas de vehículos.

Pendrives, algunos de ellos cifrados.

Listados con información sobre agentes de la Guardia Civil y mandos policiales.

Datos que, según la investigación, podrían comprometer a un agente destinado en Eibar.

El contenido clonado del teléfono de un policía nacional, según se detalla en la documentación judicial divulgada.

A pesar de estos hallazgos, por sí solos no constituyen prueba suficiente de un plan operativo. La investigación debe esclarecer quién recopiló cada dato, con qué intención y si existía una estructura organizada para hacer uso de esta información. La Fiscalía acusa a los dos detenidos de presuntos delitos de terrorismo y revelación de secretos. El juez ha dictado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza.

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, reconoció que los tres estuvieron en libertad durante aproximadamente tres semanas. La Ertzaintza defiende que esta intervención fue crucial para identificarlos y obtener información, mientras que el caso ha suscitado un debate político y policial sobre cómo afrontar los avisos internacionales y el material confiscado.

Tres perfiles, un mismo expediente

Según el juez, Aratz Bilbao, de 34 años, desempeñó un papel central en Jardun. Lo califica como el “motor principal” de Jarki/Jardun, responsable del impulso y desarrollo de la organización. Los investigadores creen que era el encargado de coordinar actividades y de mantener contactos en el entorno radical.

Entre la información que le atribuyen figura un perfil detallado de un guardia civil conocido en Eibar por su relación con los vecinos. También se le asocia con documentación policial y dispositivos electrónicos que esperan ser analizados en profundidad. Su defensa ahora tendrá que argumentar sobre el origen de ese material, su posesión y las interpretaciones que se hacen desde la acusación.

Malen Grünig, que tiene entre 22 y 23 años según las informaciones disponibles, era quien conducía el vehículo. Se encuentra en estudios de Antropología en la Universidad del País Vasco, vinculada al entorno de Jardun. Su nombre también aparecía en los avisos internacionales consultados durante el control.

Su figura resulta relevante para los investigadores, ya que, según el auto, no era una mera acompañante del grupo. La acusación la sitúa dentro de la misma estructura que Bilbao, aunque habrá que definir con claridad la responsabilidad de cada uno durante la instrucción. Importante recordar que estar en prisión provisional no implica una condena inmediata.

El tercer ocupante, Naoise O’Conarain, un ciudadano irlandés de 34 años y residente en Dublín, ha sido descrito como exmilitar del Ejército irlandés y vinculado a Saoradh, un movimiento disidente del IRA. También se le relaciona con antecedentes por delitos de terrorismo en Irlanda.

O’Conarain viajaba en la parte trasera, junto a una bolsa que contenía teléfonos satelitales, y no portaba documentación personal ni teléfono móvil, según se ha registrado en el procedimiento. Tras abandonar España con los otros dos investigados, fue localizado en Francia, aunque posteriormente su rastro se perdió.

Persona Edad aproximada Papel atribuido Situación Aratz Bilbao 34 años Dirigente y coordinador de Jardun Prisión provisional Malen Grünig 22-23 años Integrante de Jardun y conductora Prisión provisional Naoise O’Conarain 34 años Exmilitar irlandés vinculado al IRA disidente En paradero desconocido

Jardun, el entorno radical que no acepta el final de ETA

La investigación se enfoca en la relación entre los detenidos y Jardun Koordinadora, que está compuesta, según el auto, por Jarki y Aske. Este movimiento se presenta como independentista y socialista, crítico con la represión, aunque los investigadores lo sitúan en el núcleo más duro de la disidencia abertzale.

La clave judicial radica en esclarecer si esta organización actuaba como un espacio político radical o si contaba con una estructura capaz de llevar a cabo actos violentos. Las imputaciones se apoyan en los contactos, la documentación confiscada, los desplazamientos internacionales y los dispositivos de comunicación. La defensa de los arrestados refuta esa interpretación.

El colectivo Aske ha denunciado la “criminalización” de los detenidos, argumentando que el terrorismo se utiliza como pretexto para perseguir a militantes independentistas. Esta reacción contrasta con la visión policial, que ve indicios de un nivel de actividad organizada y transnacional.

El contexto acentúa la tensión actual. Este caso surge coincidiendo con el quincuagésimo aniversario del anuncio del fin de la violencia de ETA. Para las organizaciones de víctimas, la aparición de nuevos grupos que reivindican la lucha armada evidencia que el término de ETA no ha erradicado todas las formas de radicalización. Para los colectivos cercanos a los detenidos, el proceso judicial representa una repetición de la persecución penal hacia la izquierda abertzale.

Aspectos que aún necesitan aclaración

La instrucción deberá dar respuesta a varias incógnitas:

¿Quién elaboró los listados de agentes y las anotaciones de matrículas? ¿Qué tipo de información contenían los pendrives cifrados? ¿Se produjo realmente una intrusión en el teléfono de un policía nacional? ¿Cuál era la finalidad de los planos de antiguos escondites de ETA? ¿Qué vínculos tenía O’Conarain con Bilbao y Grünig? ¿Por qué los tres se trasladaron a Francia inmediatamente después del control? ¿Quién facilitó sus movimientos y contactos durante las tres semanas en libertad?

Las respuestas dependerán del análisis de los dispositivos, de la colaboración con Francia e Irlanda y de los testimonios que se logren obtener. La Audiencia Nacional tendrá que decidir más adelante si hay elementos suficientes para abrir juicio o si alguna de las acusaciones pierde peso durante la investigación.

Curiosidades sobre el caso y sus protagonistas