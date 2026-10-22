Este es José Luis Manzano, el millonario argentino que, por ‘consejo’ de Milei, ha dejado La Séptima de Ruiz y Santaolalla

La nueva televisión, aún sin haber comenzado sus emisiones, ya se ve inmersa en su primer contratiempo empresarial.

El millonario argentino José Luis Manzano ha decidido dar un paso atrás en La Séptima, conocida popularmente como ‘La Séptica’, y redirigir parte de su inversión hacia el grupo de medios de Javier Negre.

Este movimiento se produce a escasas semanas del estreno de la nueva TelePedro, que está programado para el 5 de noviembre. La situación plantea un debate abierto sobre la relación entre la financiación, la línea editorial y la estrategia política en el renovado panorama audiovisual español. Manzano mantiene lazos con el entorno del presidente argentino Javier Milei y, según parece, ha manifestado discrepancias con la dirección ideológica que estaba tomando el proyecto.

Una salida con impacto financiero

La información de El Debate indica que Manzano no hará efectiva la totalidad de la participación que había acordado. Así, el empresario retendría un 25 % de La Séptima, mientras que Andrés Varela Entrecanales se quedaría con el 65 % y José Miguel Contreras, impulsor de la cadena, pasaría a controlar el 10 %.

Este cambio deja al canal en una situación financiera más precaria. La contribución de Manzano había sido crucial para iniciar la televisión. Además, el empresario hizo saber a su círculo cercano que se retira porque considera que la cadena podría adoptar un perfil “demasiado socialista”, aunque en sus inicios se ofrecieron garantías de pluralidad ideológica.

Este caso pone de relieve una situación común en el mundo de los medios: los inversores no solo aportan capital, sino que también están atentos a la inclinación de los contenidos, al público objetivo y a la capacidad del proyecto para establecerse en un mercado altamente competitivo. En la televisión generalista, cada decisión editorial tiene el potencial de afectar la audiencia, la publicidad y la estabilidad financiera.

La parrilla arranca con la actualidad como eje

A pesar de la reconfiguración en la propiedad, La Séptima sigue adelante con sus planes de debutar. La cadena está preparando una programación enfocada en la actualidad y el análisis, con emisiones en directo desde primera hora hasta el horario de mayor audiencia.

La parrilla de lunes a viernes ofrecerá:

El Pulso, con Verónica Sanz , como programa matutino

, como programa matutino En línea…, con Sarah Santaolalla , en la sobremesa

, en la sobremesa Sobre la mesa, con Rocío Delgado

La Diana, presentado por Noor Ben Yessef

La última hora, conducido por Javier Ruiz, en el prime time

El canal también ha diseñado una programación especial para el fin de semana. Luján Argüelles liderará Fin de semana durante las mañanas del sábado y el domingo, mientras que otros talentos de la cadena contribuirán a programas de entretenimiento, opinión y análisis.

El debut de Sarah Santaolalla es uno de los puntos más destacados del lanzamiento. La periodista tendrá su propio espacio, En línea…, un significativo reto para la sobremesa, donde las cadenas luchan por atraer y mantener a un público constante. La televisión tiene como objetivo mezclar información, diálogo y debate con un tono cercano.

Una cadena con identidad política en disputa

El proyecto ha sido concebido con una imagen progresista, aunque sus directivos han asegurado que será un espacio abierto a diversas sensibilidades. En su presentación, Javier Ruiz describió el canal como una televisión “anti-Fox” y afirmó que su intención no es favorecer a un partido ni atacar a otro.

Sin embargo, esa promesa de pluralidad se ve ahora amenazada por la salida parcial de un inversor que, según lo que se ha informado, esperaba un enfoque menos vinculado a la izquierda. Este contraste podría convertirse en uno de los primeros desafíos para la cadena: mantener una identidad clara sin quedar encasillada antes de conocer a su audiencia.

La estructura de la cadena también refleja la relevancia de los perfiles periodísticos. La Séptima contará con nueve presentadores, además de 16 reporteros y varios colaboradores. Entre los nombres confirmados se encuentran Alba Carrillo, Marta Márquez, Héctor de Miguel, conocido como Quequé, y Rocío Delgado.

De esta manera, el canal se adentra en un panorama televisivo caracterizado por la fragmentación de audiencias, el consumo bajo demanda y el impacto de las redes sociales. Aunque la TDT sigue permitiendo alcanzar a amplios públicos, también demanda una inversión constante, una identidad definida y una programación capaz de generar conversación más allá de la pantalla.

El estreno, pendiente de la prueba decisiva

La Séptima tiene programado iniciar sus emisiones el 5 de noviembre. Sus equipos se encuentran trabajando intensamente para finalizar la puesta en marcha y consolidar una propuesta centrada en la información diaria, el análisis político y los programas de actualidad.

El primer desafío no será únicamente editorial. La cadena deberá demostrar su capacidad para atraer audiencia, mantener sus costes y convencer a los anunciantes en un contexto donde las televisiones deben competir con plataformas digitales, redes sociales y otros medios. La salida de Manzano agrava la presión sobre un proyecto que aún necesita transformar su propuesta en una operación viable.

Entre los aspectos que han suscitado mayor interés destaca la intención de implementar una programación reconocible desde el primer día, con presentadores con experiencia en televisión, radio y prensa digital. La cadena busca crear un nicho propio, pero el cambio en la propiedad pone en jaque su financiación, que podría convertirse en una de las primeras noticias de su andadura.

Fuera de los platós, la situación muestra un escenario curioso: una televisión que aún no ha salido al aire, pero que ya se encuentra inmersa en el debate sobre quién la financia, qué voz representa y hasta dónde ronda su promesa de pluralidad.