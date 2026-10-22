Macarena Olona silencia en TV a una de las violentas que atacaron a Abascal: «¡Ella sí es fascista!»

La abogada y expolítica Macarena Olona protagonizó un tenso cara a cara televisivo con Beatriz García, portavoz de Izquierda Revolucionaria, o sea una perroflauta agresiva de tomo y lomo.

Fue durante una emisión en directo desde A Coruña en el programa de Telecinco de Joaquín Prat.

El intercambio giró en torno a las concentraciones convocadas para impedir el paso de Santiago Abascal y su comitiva, que terminaron en fuerte choque con las unidades policiales, y derivó rápidamente en acusaciones personales. De la boca de la perroflauta apenas salían exabruptos constantes y repetidos: «Al fascismo no se le discute, ¡se le combate!»

Olona mantuvo la calma mientras la invitada repetía el término «fascista» sin responder a las preguntas concretas sobre el método para «que no pasen».

El momento más señalado llegó cuando la abogada señaló la contradicción entre el discurso de rechazo a la violencia y los hechos posteriores en la calle. En su publicación en X, la propia Macarena Olona resumió la secuencia: «Me llama fascista. Pero acto seguido de esta intervención los manifestantes han agredido a la Policía #UIP. Todo mi apoyo a la delgada línea azul. Los fascistas de hoy se llaman a sí mismos antifascistas».

Tienen que ver el vídeo.

Me llama fascista. Pero acto seguido de esta intervención los manifestantes han agredido a la Policía #UIP. Todo mi apoyo a la delgada línea azul. Los fascistas de hoy se llaman a sí mismos antifascistas. pic.twitter.com/dXIGkpT9a6 — Macarena Olona (@Macarena_Olona) October 21, 2026

La tipeja insistió en que «a las fascistas como tú y a todos los fascistas no se les discute, se les combate». Olona replicó con preguntas directas: «¿Cómo pretendéis que no pasen? ¿Cuál es vuestra intención?». La portavoz evitó detalles y reiteró que los demócratas «combatimos con la palabra y el argumento», aunque las imágenes posteriores mostraron agresiones a agentes de la UIP.

Olona recordó su propia experiencia: «La última concentración que me hicisteis a mí hace dos años en la Universidad de Granada acaba en el hospital». También cuestionó el concepto de feminismo selectivo al señalar que hay mujeres en la comitiva de Abascal y que ella misma, por no compartir la ideología, queda fuera de esa supuesta defensa.

Reacciones en la red

Los usuarios destacaron la claridad de la intervención de Macarena Olona. Uno señaló la pobreza argumental de la invitada: «MO: Hola, buenos días! XYZ: Fascista MO: Como pretendes que no pasen? XYZ: Fascista». Otro usuario valoró su estilo: «Mujeres como @Macarena_Olona son las que admiro: bellas, inteligentes, educadas y con un par de ovarios». Un tercer comentario resumió la frustración: «Debe ser frustante intentar dialogar con esta gente».