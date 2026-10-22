Michavila adelanta el resultado del 29N pero lanza una advertencia: «Venimos avisando de que Pedro Sánchez...»

La campaña del 29 de noviembre empieza a parecerse más a un calvario que a una maratón. Cuando falta poco más de un mes para los comicios, las triquiñuelas que quiere hacer Pedro Sánchez con la mal llamada ‘ley de nietos’ y la violencia impulsada por la extrema izquierda para enturbiar las elecciones son los elementos que, de momento, marcan la agenda.

Sin embargo, la cosa parece no estar funcionando como esperan en Moncloa y Ferraz. El presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha participado en laSexta para ofrecer sus previsiones sobre el 29N.

Sin sorpresas, ha señalado a Alberto Núñez Feijóo como el candidato con más probabilidades de convertirse en el próximo presidente del Gobierno. Sin embargo, ha dejado caer una posibilidad que podría revolucionar las expectativas: que el líder del PP acceda a La Moncloa con menos votos que Pedro Sánchez.

“Si tuviera que hacer una apuesta ahora mismo, diría que el próximo presidente será Feijóo”, afirmó el presidente de GAD3.

Esa afirmación, no obstante, vino acompañada de un aviso importante. Michavila recordó que el PP podría obtener menos apoyos que el PSOE, una circunstancia que no implicaría necesariamente que su investidura fuera imposible, siempre que logre sumar apoyos en el Parlamento.

Una ventaja demoscópica con matices

El último barómetro de GAD3 para ABC otorga al PP un 31,4 % de los votos y una proyección de 133 escaños. Por su parte, el PSOE se quedaría en un 26,4 %, con 107 diputados. Esta diferencia sugiere una victoria clara para los populares, aunque se encuentra por debajo de lo que algunos pronósticos habían anticipado durante la precampaña.

El aspecto más político no radica solo en quién se lleva la victoria, sino en el modo en que se reparte el poder después. La experiencia de 2023 actúa como una alerta: aunque Feijóo fue la opción más votada y logró 136 escaños, no alcanzó la mayoría necesaria para gobernar. Sánchez, con 122 diputados, continuó en La Moncloa gracias a sus acuerdos con otras fuerzas.

Por lo tanto, el pronóstico de Michavila combina dos ideas que pueden parecer en desacuerdo, pero no lo son. Feijóo tendría más posibilidades de ser presidente, mientras que Sánchez mantiene la capacidad de resistir y, en determinados casos, incluso superar al PP en votos. “Llevamos tiempo diciendo que Pedro Sánchez no se hundía y se aprecia que aún posee capacidad de aguante”, sintetizó el sociólogo.

El voto sénior, pieza clave

Michavila señala a los pensionistas como uno de los grupos fundamentales. Representan aproximadamente el 28 % del electorado y cuentan con una participación alta. En una elección con bloques tan ajustados, la movilización de este grupo puede tener un peso superior a una semana entera de campañas en redes sociales.

El PSOE intenta recuperar terreno enfatizando temas como la vivienda, la cercanía y una imagen enérgica del liderazgo presidencial. Por su parte, el PP necesita convertir su ventaja en votos reales y, sobre todo, en una mayoría parlamentaria viable. Las encuestas pueden influir en la tendencia, pero no son quienes firman los pactos: esa tarea realmente comienza cuando cierran los colegios electorales.

La experiencia reciente sugiere cautela. En 2023, varios sondeos proyectaron una mayoría más amplia para la derecha de la que luego se reflejó en las urnas. Las matemáticas volvieron a demostrar que ganar no siempre es suficiente; el último escaño puede acabar teniendo más valor que el primer discurso de la noche electoral.

La paradoja mencionada por Michavila ilustra la tensión del 29N: Sánchez podría resistir mejor de lo previsto, mientras que Feijóo aspira a conseguir una mayoría suficiente a pesar de no liderar todos los indicadores. En la política española, incluso un ganador puede tener que justificar por qué no gobierna; y el segundo en la contienda, por qué sí.