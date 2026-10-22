Milei y Abascal celebran sus coincidencias y su aversión compartida a Sánchez: «Nada más divertido que patear culos zurdos»

Javier Milei y Santiago Abascal quizás no se encontraron en persona en Madrid, pero sí aprovecharon un momento para intercambiar bromas y demostrar su cercanía política. En un reportaje de The Objective, el presidente de Argentina y el líder de Vox aparecen conversando por videollamada en un tono relajado y amistoso.

La charla tuvo lugar mientras Abascal se desplazaba por el norte de España en el marco de su campaña electoral. Desde el despacho de su compañero de Vox, Milei expresó que era un placer estar en contacto y dejó caer una frase que ha resonado con fuerza: «No hay nada más divertido que patear culos zurdos».

Una llamada que fortalece la imagen de alianza

Abascal expresó su pesar por no haber podido recibir en persona al mandatario argentino. Durante la conversación, comentó: «Me habría encantado verte, pero será en otra ocasión». Milei restó importancia a la falta de un encuentro físico, manteniendo un ambiente distendido, lleno de bromas y complicidad entre ambos.

El líder de Vox defendió también las declaraciones que Milei había hecho ese mismo día en relación a Pedro Sánchez. El presidente argentino había tildado al jefe del Gobierno de «dictador» y «ladrón» en un acto realizado en Madrid. Abascal no consideró que esas palabras fueran meros insultos, afirmando que, a su juicio, se ajustaban demasiado a la realidad.

Durante la charla, ambos también mencionaron las críticas que han recibido en los medios y en plataformas sociales. Milei opinó que sus opositores estaban desquiciados porque no querían escuchar la verdad. Abascal, con un tono de asentimiento, presentó su relación con el presidente argentino como una alianza política firme.

El intercambio dejaría mensajes claros:

Abascal ve en Milei a un amigo y aliado político.

Milei sigue respaldando públicamente al líder de Vox.

Ambos comparten un discurso contundente contra la izquierda y el Gobierno de Sánchez.

La falta de un encuentro físico no impidió mostrar cercanía.

Milei convierte Madrid en otro campo de batalla

La visita de Milei a España estuvo marcada por duros ataques al Ejecutivo. En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el presidente argentino volvió a criticar a Sánchez, ampliando una controversia política que ya había generado roces entre ambos gobiernos.

En su itinerario tampoco figuró un encuentro con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ni una reunión presencial con Abascal. Este último justificó su ausencia por compromisos de precampaña en A Coruña y Avilés. La videollamada sirvió para salvar el desencuentro y mantener la imagen pública de una relación fluida.

Durante su estancia en la capital, Milei sí se encontró con Ignacio Garriga, secretario general de Vox, así como con Jorge Martín Frías, director de la Fundación Disenso. También llevó a cabo encuentros con otras figuras y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según se detalló en la agenda de la jornada.

El vínculo entre Milei, Abascal y Vox se sustenta en una red política que une a dirigentes de España y América Latina. La Fundación Disenso promueve el Foro Madrid, una plataforma impulsada por Vox que aglutina a representantes y organizaciones opuestas a la izquierda política de varios países.

Un lenguaje adaptado a las redes

La videollamada muestra cómo los líderes políticos están utilizando cada vez más las redes sociales para marcar el pulso de la actualidad. En lugar de una declaración oficial, Milei y Abascal optaron por compartir una conversación informal, repleta de humor y expresiones diseñadas para su rápida difusión.

Este formato les posibilita conectar directamente con sus seguidores, evadiendo los filtros tradicionales de una rueda de prensa. Además, refuerza una identidad política común, fundamentada en la confrontación, el humor y las críticas hacia los medios y partidos de izquierda.

La escena también tenía un significado simbólico. Milei habló desde el despacho de Abascal, quien participó desde un vehículo en su recorrido electoral. Esta imagen, que transmitió cercanía a pesar de la distancia, convirtió una incompatibilidad de agendas en una nueva muestra de coordinación efectiva.

En definitiva, la llamada no alteró la agenda política de ninguno de los dos. Sin embargo, sí revalidó que ambos dirigentes están interesados en mostrar una relación personal cercana y visiones compartidas. En una era de mensajes breves y contenidos virales, la amistad política se expresa también a través de frases contundentes y sonrisas frente a la cámara.

Entre bromas, distancias y acusaciones cruzadas, Milei y Abascal se reafirmaron como dos aliados decididos a dirigirse directamente a su público, sin aminorar el tono de su discurso.