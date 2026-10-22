Nacho Abad manda a esparragar al pendenciero faltón de Sol: «En mi programa no vuelves a estar»

Fue a por lana y salió trasquilado.

Y es que el perroflauta de la acampada de la Puerta del Sol, que pensó que también podía montar el número en el programa de Nacho Abad como lo había hecho el día anterior en el de Joaquín Prat, se llevó un severo correctivo.

El presentador de En boca de todos perdió la paciencia durante una conexión en directo y expulsó de su programa al activista conocido como Pepe, el hombre que acampa en la Puerta del Sol. La discusión surgió cuando el entrevistado le llamó «Macho Abad» y arremetió contra varios colaboradores del espacio.

El presentador de @EnBocaDe_Todos @Nacho_Abad se harta del maleducado perroflauta de Sol, un tal @Pepelu3, el mismo que fue a reventar el programa de @PratSandberg @eltiempojusto @telecincoes llamando "cocainómano" a @AldoComasArt y le acaba diciendo que en su programa no va a… pic.twitter.com/ktSROhrMCC — Luis Rioja (@miescano351) October 22, 2026

El episodio, emitido el 21 de octubre de 2026, ha sido el segundo encontronazo televisivo de Pepe en apenas 24 horas. El día anterior ya había reventado una conexión en ‘El tiempo justo’ (Telecinco), el programa de Joaquín Prat, donde insultó gravemente a Aldo Comas y le acusó de «cocainómano». En esta ocasión, el activista había sido contactado para hablar de la visita de Javier Milei a Madrid, pero el tono se torció rápidamente.

Abad, que se mostró paciente al principio, le advirtió desde el principio:

He visto un total tuyo en otro programa que me parece una barbaridad. Yo no voy a permitir que digas barbaridades. Argumenta, te dejo que argumentes, pero aquí ni peinetas, ni cocaína, ni chorradas del estilo voy a permitir.

Lejos de recular, Pepe le espetó:

Ah, pero tú puedes decir otras cosas, ¿no, Macho Abad?

Cuando el presentador le preguntó por el apelativo, el acampado respondió que «vas de machito por la vida» y que «vas con una actitud de soberbio que no puedes ni con ella», citando incluso a la reportera Esther Yáñez.

Abad le exigió educación:

Yo no te he faltado al respeto y tú a mí sí. Me has llamado Macho Abad sin que yo te haya hecho nada ni te haya provocado. La educación y la elegancia es un concepto básico. Yo seré el más malo de los malos, lo que tú quieras. Pero no me faltes al respeto.

La situación se enrareció aún más cuando intervinieron Antonio Naranjo y Andrea Levy. Pepe acusó a Naranjo de cobrar un «sueldazo» en Telemadrid a costa de los madrileños, y Levy llegó a pedirle que se marchara o se iba ella, lo que provocó que Abad también le parara los pies a la colaboradora: «A mí no me amenazas. Tómate una tila».

La gota que colmó el vaso fue el ataque a Naranjo. Abad cortó la conexión con contundencia: