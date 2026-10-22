Risto estalla ante la negativa de una candidata del BNG a condenar la violencia contra Abascal y corta la conexión

Harto de evasivas.

Y también de que la individua tratase de venderle a la audiencia y a la propia mesa del programa una realidad muy diferente a la que todos pudieron contemplar en vivo y en directo.

El presentador Risto Mejide perdió la paciencia durante una entrevista en ‘Todo es mentira‘ y cortó la conexión con Avia Veira, candidata del BNG a la alcaldía de A Coruña, tras pedirle en varias ocasiones que condenara el lanzamiento de piedras y adoquines contra los policías en un acto de Santiago Abascal (VOX). La política gallega evitó pronunciarse de forma clara y el presentador optó por finalizar la intervención al instante.

Una mamarracha extremista del BNG, Avia Veira, se niega a condenar en el programa @todoesmentiratv de @ristomejide la violencia ejercida en la plaza de María Pita (La Coruña) contra el líder de @vox_es @Santi_ABASCAL. El presentador le dio varias oportunidades para que lo hiciese… pic.twitter.com/2jc9eAVhdw — Luis Rioja (@miescano351) October 22, 2026

El momento de la ruptura

El miércoles 21 de octubre de 2026, la visita de Santiago Abascal a La Coruña acabó en disturbios en la Plaza de María Pita. Grupos autodenominados antifascistas —entre ellos juventudes del BNG (Galiza Nova) y otros colectivos de izquierda— convocaron protestas para intentar reventar el acto de VOX. Lo que empezó con consignas y banderas terminó con lanzamiento de piedras, adoquines, sillas y otros objetos contra los agentes de la Policía Nacional. Resultado: dos detenidos, una docena de agentes lesionados, varios heridos entre los manifestantes y periodistas alcanzados por objetos.

En ese contexto, ‘Todo es mentira’ conectó en directo con Avia Veira, portavoz del BNG y candidata a la alcaldía de A Coruña. La política nacionalista defendió la concentración como pacífica, aseguró sentirse «profundísimamente orgullosa» de los jóvenes que acudieron a decirle a Vox que no tiene cabida en Galicia y cargó contra la «actuación policial totalmente desproporcionada”»

Risto Mejide no se lo tragó. Le recordó que «hemos visto esos adoquines volando, poniendo en peligro la vida de los agentes y mucha más gente» y le pidió, de forma reiterada, que condenara explícitamente esa violencia.

Veira esquivó la cuestión alegando razones que no venían al caso:

No era el objeto de la manifestación, la violencia la propinó desproporcionadamente la policía, aunque no comparto que se tire absolutamente nada.

Pero se negó a condenar los actos de los manifestantes.

Tras seis preguntas sin respuesta clara sobre si condenaba o no los hechos producidos en la céntrica plaza coruñesa, el presentador cortó la conexión:

Le he preguntado seis veces si condena la violencia y se niega a condenarla. No tengo nada más que hablar con usted. Aquí se acaba la entrevista. Aquí gente que no condena la violencia no me interesa. Estamos en una democracia y hay una serie de reglas que tenemos que respetar todos. Una de ellas, que el uso de la fuerza está solo legitimado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si usted no condena esos actos, está justificando a los violentos. Así que la expulso. Mientras yo dé la cara en el programa, no se van a justificar violentos de ningún tipo ni de ningún color, defienda lo que defienda.

La negativa de Veira no es una anécdota. Encaja con la línea habitual de sectores del BNG y de la izquierda radical: «la violencia es desproporcionada» cuando la ejerce la policía para proteger un acto legal y democrático, pero se relativiza o se calla cuando la practican «los nuestros» tirando piedras a los agentes. El PP y el Ayuntamiento de La Coruña sí condenaron los disturbios; el BNG se mostró orgulloso de la movilización y denunció las cargas.