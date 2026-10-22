¿Y si Sánchez decide suspender las elecciones por la huelga general?

La campaña electoral todavía no empieza de forma oficial, pero ya suena de fondo: sirenas, pancartas y, por si fuera poco, una huelga general prevista para el 11 de noviembre, justo dieciocho días antes de las elecciones generales del 29-N. En La burbuja, el programa dirigido por Josué Cárdenas, y con Paco Porras como invitado, surge una pregunta que juega a ser provocativa: ¿podría Pedro Sánchez cancelar las elecciones alegando el impacto de esta movilización?

La cuestión legal se responde de manera rotunda: a no ser que surja un hecho extraordinario de gravedad extrema, no hay base para que un Gobierno cancele unos comicios ya convocados. La Constitución establece mecanismos excepcionales para situaciones que puedan amenazar la seguridad nacional, pero no para resolver un inconveniente electoral o una protesta que incomode.

La fecha de la convocatoria por parte de los sindicatos no es un detalle insignificante.

Los sindicatos CCOO y UGT, después de ocho largos años y junto con organizaciones afines al movimiento de inquilinos, han programado un paro de 24 horas supuestamente por la crisis de la vivienda. Pero la movilización es fundamentalmente partidista, no solo por coincidir con la precampaña sino por la confirmación de Chiqui Montero, que afirmó que «se hacía contra la oposición».

En el programa, veremos qué dice el marco legal español sobre una posible suspensión de elecciones, las estrategias que implementará Sánchez para evitar salir de La Moncloa, además de otros temas de actualidad.