‘Tele Pedro’ lleva al comegambas de UGT para acusar a PP y VOX de provocar la violencia durante las manifestaciones

Es el problema de haber estado ocho años a la bartola y sin ponerle una sola traba al Gobierno Sánchez.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, acudió la televisión pública para dar la vuelta al relato sobre los disturbios recientes.

En ‘Los Desayunos de RTVE y EFE’ celebrados en el Instituto Cervantes el 22 de octubre de 2026, el líder sindical señaló directamente a PP y VOX como responsables de fomentar o provocar la violencia durante las manifestaciones.

La intervención llega en plena precampaña del 29-N y a escasos días de la huelga general convocada por UGT y CCOO para el 11 de noviembre por la vivienda y los salarios.

El 'comegambas' de @UGT_Comunica @SG_UGT Pepe Álvarez va a Tele Pedro (TVE) a arremeter contra @ppopular y @vox_es y acusarles de fomentar la violencia en las manifestaciones. pic.twitter.com/fNIXR7GM6H — Luis Rioja (@miescano351) October 22, 2026

El contexto es el de los recientes altercados en actos de VOX en La Coruña y Avilés, donde grupos de ultraizquierda (entre ellos sectores vinculados al BNG y antifascistas) intentaron boicotear mítines de Santiago Abascal con piedras, petardos y enfrentamientos que dejaron policías heridos y detenidos.

Abascal señaló directamente a los delegados del Gobierno, al ministro del Interior y a Moncloa por una «estrategia planificada» de permitir o dar alas a esa violencia para criminalizar a su formación. El PP, por su parte, condenó los disturbios de forma rotunda: «La violencia nunca es el camino» y advirtió de la irresponsabilidad de «agitar las calles».

Frente a eso, Álvarez, el mismo que en el pasado respondió a VOX llamándolos «putos comemierdas», optó por el argumentario habitual de la izquierda institucional: responsabilizar a la derecha de un clima de tensión que, en los hechos más visibles de los últimos días, ha tenido a radicales de izquierdas como protagonistas activos de la violencia.

Es el mismo patrón que ya ha usado en otras ocasiones al hablar de «connivencia» policial con la extrema derecha o al minimizar cargas en protestas de la izquierda mientras señala al PP y VOX como origen del problema.