Vicente Vallés advierte sobre el «efecto contagio» de la violencia política: «Temo que sea un ensayo»

La manifestación convocada para reventar el acto de Santiago Abascal en La Coruña finalizó con intervenciones policiales e imágenes que nos recuerdan a las que hemos visto en las últimas semanas en Francia. Y en Antena 3, Vicente Vallés alertó sobre el potencial «efecto contagio» de estos incidentes, expresando una preocupación que va más allá del ámbito electoral: teme que sean un ensayo de lo que podría suceder si se produce un cambio en el Gobierno, ante la muy probable derrota de Pedro Sánchez.

La izquierda ha impulsado un ambiente de hostilidad contra los partidos políticos de derecha e intentan usar la violencia como arma electoral. Algo que recuerda justamente a lo que tanto critican: convertir al rival en un objetivo que se busca expulsar de las calles y silenciarlo, en lugar de alguien a quien debatir con argumentos.

En el programa La Mesa, Cristina Pardo cuestionó a al presentador de Antena 3 Noticias sobre la posibilidad de que incidentes como los ocurridos en la capital gallega pudieran influir en la campaña electoral.

Pese a las dramáticas imágenes, el periodista minimizó el impacto directo de estas situaciones en el voto, ya que considera poco probable que una protesta contra un partido logre mover grandes bloques de electores por sí sola.

Sin embargo, su inquietud se centró en otra dirección. Vallés hizo hincapié en que la violencia en las calles puede interpretarse como una señal para otros grupos.

Si un acto violento se hace visible, puede repetirse en otra localidad y terminar normalizándose en el discurso mediático, de esta forma, la intimidación puede dejar de ser una anomalia. Así, la política puede entrar en un ciclo de imitación: lo que empezó como una protesta se convierte en un manual para ejercer presión.

El periodista también mencionó episodios de violencia ocurridos en Francia. Según Vallés, existe un potencial contagio entre naciones, aunque su impacto varía según las circunstancias de cada sociedad. No se trata de una traslación automática de los disturbios, pero sí de una rápida circulación de imágenes, consignas y formas de confrontación. Las redes sociales amplifican esta situación, transformando cualquier incidente en una suerte de parte de guerra.

A Coruña, el último capítulo de una escalada

La jornada que iniciaba con la visita de Abascal concluyó en enfrentamientos entre manifestantes de extrema izquierda contra miembros de la Policía Nacional. De acuerdo con la información recabada, se reportaron doce policías y al menos, tres participantes en la protesta con heridas. Además, se llevaron a cabo detenciones, nuevos enfrentamientos y daños en el mobiliario urbano.

Este incidente no se dio en un vacío.

En Avilés, otro mitin de Vox estuvo marcado también por intercambios verbales agresivos y lanzamiento de objetos de manifestantes de extrema izquierda que hicieron necesarias las cargas de la policía. Tres personas fueron detenidas y varios agentes resultaron lastimados.

La tensión exigió separar físicamente a los asistentes al mitin y a los participantes de la concentración ‘antifascista’.

Estos eventos delinean una línea chaque vez más difusa entre la manifestación legítima y el intento de obstaculizar un acto político. El derecho a la protesta respalda la crítica, incluso la más contundente, pero no convierte la violencia ni la coerción en mecanismos aceptables. Cuando la manifestación busca silenciar a la oposición, el debate público se empobrece y la calle se torna en un filtro del acceso democrático.

La campaña electoral podría verse afectada de diversas maneras. En primer lugar, los actos públicos podrían alterarse, lo que obligaría a aumentar el despliegue policial y modificar la dinámica entre candidatos y ciudadanos. En segundo término, cada incidente podría ser utilizado con fines partidistas. Algunos partidos pueden presentarlo como un ejemplo de supuesto acoso ideológico; otros, como una respuesta necesaria frente a lo que consideran una amenaza.

El resultado de esta dinámica puede ser un círculo vicioso donde la provocación alimenta la respuesta. Esta reacción genera nuevas imágenes que, a su vez, endurecen el discurso. Las consecuencias no siempre se traducen en un trasvase inmediato de votos, sino que pueden manifestarse en abstención, desconfianza o la radicalización de los sectores más movilizados.

Vallés no anticipó un cambio inmediato en las preferencias electorales. Su advertencia se refiere a una consecuencia más profunda: la normalización de la violencia como preludio a una alternancia política. En este panorama, cada mitin se convierte en un test de resistencia y cada protesta, en un examen de autoridad para las instituciones.