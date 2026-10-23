Las 10 tendencias que marcan política y periodismo en España este viernes 23 de octubre de 2026

1. POLÍTICA · ELECCIONES

Feijóo refuerza las listas del PP con perfiles del ala dura y cargos autonómicos

El Partido Popular ocupa uno de los principales focos de la agenda política de este viernes después de que sus primeras candidaturas para las elecciones generales del 29 de noviembre hayan incorporado perfiles vinculados al sector más duro del partido y a distintos gobiernos autonómicos. La noticia aparece destacada esta mañana en las portadas de la prensa nacional y sitúa a Alberto Núñez Feijóo ante el reto de equilibrar experiencia institucional, cohesión interna y capacidad electoral. La composición de las listas llega en plena precampaña y alimenta el debate sobre el rumbo ideológico del PP y su estrategia territorial.

2. POLÍTICA · PSOE

La UCO detecta la desaparición de facturas en las cuentas del PSOE

La investigación sobre la contabilidad socialista vuelve a dominar la cobertura política tras conocerse esta mañana que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detectado la desaparición de facturas en las cuentas del PSOE. El asunto ocupa la portada de El Mundo y se suma a la presión judicial que afronta el partido. En paralelo, el PSOE se ha acogido al secreto profesional para no facilitar al juez información sobre los abogados contratados en el caso conocido como ‘cloacas’, una decisión que intensifica el choque entre la dirección socialista y la investigación judicial.

3. POLÍTICA · JUSTICIA

Felipe González anuncia que votará en blanco y vuelve a desafiar a Sánchez

Felipe González ha afirmado esta mañana que votará en blanco en las próximas elecciones, según la información destacada por varios diarios. La declaración del expresidente socialista introduce una voz histórica del PSOE en la conversación electoral y abre un nuevo frente para Pedro Sánchez. El gesto se interpreta como una muestra pública de distancia con la actual dirección del partido y se produce mientras la precampaña gira alrededor de la vivienda, la gestión del Gobierno y los casos judiciales que afectan al entorno socialista.

4. CATALUÑA · PROCÉS

Los amnistiados del procés regresan a la primera línea de las listas electorales

El debate sobre la amnistía y el procés vuelve a escalar este viernes después del regreso a España de Lluís Puig y Toni Comín, producido ayer, y de la incorporación simbólica de Oriol Junqueras, Dolors Bassa y Raül Romeva a las listas de ERC para el 29-N. La noticia ha sido publicada esta madrugada y ocupa un lugar destacado en la agenda política. En el Parlament, dirigentes independentistas reivindicaron el mandato del 1-O y acusaron al Estado de haber capitulado, mientras los antiguos condenados arremetían contra los jueces del Tribunal Supremo.

5. SEGURIDAD · ELECCIONES

Interior retira 210 antidisturbios de Ceuta y Melilla ante el temor a nuevos disturbios

El Ministerio del Interior ha comenzado hoy el repliegue de 210 agentes antidisturbios desplegados en Ceuta y Melilla, según la información publicada esta madrugada. La decisión afecta a unidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y llega después de los episodios violentos registrados el miércoles en A Coruña y Avilés. El movimiento se vincula al temor a nuevas protestas durante la precampaña electoral y coloca la seguridad de los mítines y el orden público en el centro del debate político.

6. MADRID · PROTESTAS

El PP de Ayuso endurece su discurso ante las movilizaciones por vivienda y educación

El Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso elevó ayer el tono en la Asamblea de Madrid contra las protestas vinculadas a la vivienda, la educación y la sanidad. La cobertura publicada esta mañana refleja un enfrentamiento creciente entre el Gobierno regional y la oposición, con acusaciones de instrumentalización política de las movilizaciones. La tensión se produce a pocas semanas de las elecciones y antes de la huelga general prevista para el 11 de noviembre, lo que convierte a Madrid en uno de los principales escenarios de la precampaña.

7. ORDEN PÚBLICO · DERECHOS

La violencia en algunas manifestaciones dispara el debate sobre el derecho de protesta

Los disturbios registrados esta semana en varias ciudades han reactivado hoy la discusión sobre los límites del derecho de manifestación. La derecha reclama respuestas más contundentes ante los enfrentamientos y señala al Gobierno por la tensión en la calle, mientras la izquierda denuncia intentos de deslegitimar la protesta social. La controversia se alimenta de los incidentes ocurridos el miércoles y de las concentraciones contra Vox, y aparece esta mañana ligada a la campaña electoral y a la interpretación constitucional del orden público.

8. PERIODISMO · DESINFORMACIÓN

Los vídeos falsos creados con inteligencia artificial irrumpen en la campaña

La expansión de vídeos manipulados mediante inteligencia artificial aparece esta mañana entre los asuntos destacados de la prensa y amenaza con alterar la circulación de información durante la precampaña. El fenómeno combina tecnología, propaganda y desinformación, con especial impacto en redes sociales y espacios de debate político. Su presencia en los titulares de este viernes refleja la preocupación por contenidos capaces de simular declaraciones o escenas políticas y difundirse con rapidez antes de que puedan ser verificados.

9. ECONOMÍA · ENERGÍA

El repunte del petróleo agita las bolsas por la inestabilidad en el Golfo

El precio del petróleo ha repuntado desde anoche por la inestabilidad en el Golfo, una evolución que vuelve a colocar la energía y los mercados entre los asuntos destacados de la mañana. La subida añade presión a las bolsas y reabre el temor a un encarecimiento de los combustibles y de los costes empresariales. La noticia conecta la actualidad internacional con la economía española y aparece en las portadas junto a los principales movimientos políticos del día.

10. VIVIENDA · POLÍTICA SOCIAL

La crisis de la vivienda se convierte en otro eje central de la precampaña

La vivienda vuelve a marcar la agenda política de este viernes con referencias a los desahucios, el encarecimiento de los precios y la falta de oferta. La cuestión aparece esta mañana en las portadas y se cruza con las protestas sociales que recorren distintas ciudades. El debate enfrenta al Gobierno central, las comunidades autónomas y los partidos de la oposición, que utilizan el acceso a la vivienda para disputar responsabilidades y fijar prioridades de cara a las elecciones del 29 de noviembre.