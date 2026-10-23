Los 10 Trending Topic de X que marcan en España este viernes, 23 de octubre de 2026: Milei, realities, violencia...

1. POLÍTICA · INTERNACIONAL

Milei sacude el debate con declaraciones sobre cárteles

La mención a Milei domina la conversación desde primeras horas de la mañana del viernes 23 de octubre. Usuarios comparten y comentan su decisión de incluir a cárteles mexicanos en listas de organizaciones terroristas, lo que genera reacciones cruzadas entre perfiles españoles que vinculan el asunto con tensiones diplomáticas y críticas internas. El tema se dispara con hilos y menciones directas que mezclan opiniones sobre Argentina y posibles ecos en la política española.

2. TELEVISIÓN · ENTRETENIMIENTO

La isla de las tentaciones mantiene el pulso en redes

El reality #LaIslaDeLasTentaciones14 sigue generando picos de actividad desde la emisión del jueves por la noche. Clips, memes y reacciones sobre los participantes circulan con fuerza en las primeras horas del viernes, con usuarios que analizan giros inesperados y confrontaciones. La etiqueta acumula menciones constantes que prolongan el debate más allá del programa.

3. POLÍTICA · SOCIEDAD

#ZurdosYOrgullosos revive el activismo en X

El hashtag #ZurdosYOrgullosos irrumpe con fuerza desde anoche y se mantiene en lo alto del ranking durante la madrugada del viernes. Usuarios comparten mensajes de apoyo y debates ideológicos que conectan con la actualidad nacional, impulsados por publicaciones que alcanzan miles de interacciones en pocas horas.

4. DEPORTES · FÚTBOL

Nico Paz centra la atención del fútbol español

El nombre de Nico Paz aparece con fuerza en las últimas horas tras menciones relacionadas con su rendimiento y posibles movimientos. Seguidores y medios deportivos amplifican clips y comentarios desde la tarde del jueves que se extienden hasta la mañana del viernes, situándolo entre los temas más comentados del momento.

5. POLÍTICA · ESPAÑA

Abascal y críticas al PP generan polémica

Abascal concentra reacciones desde la noche del jueves al viernes con sus palabras sobre el PP y posturas ante declaraciones de Milei. Hilos y citas directas se multiplican en X, alimentando un debate que mezcla política nacional e internacional sin perder intensidad en las primeras horas del día.

6. VIDEOJUEGOS · CULTURA

Bioware y Mass Effect regresan al foco gamer

El regreso de noticias sobre Bioware y Mass Effect impulsa menciones desde la tarde del jueves que se prolongan hasta hoy. Usuarios comparten recuerdos, rumores y reacciones que colocan estos títulos entre los temas virales del momento en comunidades especializadas.

7. LOCAL · GALICIA

La Coruña y su actualidad local suben en tendencias

La Coruña aparece con picos de conversación desde anoche por noticias y menciones que conectan con la región. Publicaciones sobre eventos y reacciones locales se suman al flujo general y mantienen el nombre en los rankings durante la madrugada del viernes.

8. INTERNACIONAL · POLÍTICA

Argentina y Francia alimentan el debate global

Argentina y Francia se cuelan entre los temas más nombrados con cruces de opiniones que arrancan el jueves por la noche. Usuarios enlazan ambos países con asuntos de actualidad que generan cadenas de comentarios hasta las primeras horas del viernes.

9. ENTRETENIMIENTO · HASHTAGS

#TEM21O y realities secundarios suman impulso

La etiqueta #TEM21O mantiene actividad constante desde el jueves y se suma al paquete de realities y programas que dominan la franja nocturna. Reacciones y menciones cruzadas lo mantienen vivo en el listado de tendencias durante la mañana del viernes.

10. DEPORTES · CHAMPIONS

Champions y movimientos de mercado generan expectación

El término Champions y menciones a jugadores como Diomande o Courtois se reactivan con rumores y análisis desde la noche del jueves. La conversación futbolística se extiende hasta hoy con clips y opiniones que completan el panorama viral del día.