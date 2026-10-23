Ataque terrorista en Israel: dos atacantes abatidos y cinco heridos

Un nuevo ataque armado en Cisjordania deja cinco israelíes heridos, dos de ellos en estado crítico, según informaciones contrastadas del incidente ocurrido en la mañana de hoy. El Ejército de Israel respondió abatir a los dos responsables y establecer un cerco alrededor de Hebrón para controlar la zona y evitar más incidentes.

La cuenta oficial Israel en España en la plataforma X compartió imágenes del momento en que uno de los atacantes ejecutaba la acción y destacó que «Seguramente esto no lo verás en los medios. Pasó hoy en la mañana». El mensaje subraya que «Cinco israelíes resultaron heridos, dos de gravedad» y atribuye las fotos a AFP/HAZEM BADER.

Seguramente esto no lo verás en los medios. Pasó hoy en la mañana. Compartimos estas imágenes de uno de los terroristas perpetrando el ataque. Cinco israelíes resultaron heridos, dos de gravedad. Foto: AFP/HAZEM BADER pic.twitter.com/ePKU9SynqK — Israel en España 🇮🇱 (@IsraelinSpain) October 23, 2026

Detalles del incidente

El suceso se produjo en la zona de Cisjordania, donde dos individuos armados abrieron fuego contra civiles israelíes. Las autoridades locales confirmaron que dos de las víctimas se encuentran en estado crítico y las tres restantes presentan heridas de distinta consideración.

Las fuerzas de seguridad israelíes neutralizaron a los dos agresores en el lugar y decretaron un cerco temporal en torno a Hebrón para registrar posibles conexiones y garantizar la seguridad de la población. Este tipo de operativos busca limitar movimientos y recopilar información sobre la autoría del ataque.

«Cinco israelíes resultaron heridos, dos de gravedad»

— Israel en España

El comunicado de la embajada enfatiza la necesidad de visibilizar estos hechos en redes sociales y recuerda que las imágenes corresponden a uno de los terroristas en plena acción.

El post de la cuenta oficial ha generado escasas interacciones hasta el momento, con apenas cuatro likes y dos reposts registrados. Los usuarios que han comentado en publicaciones similares sobre el mismo suceso destacan la rapidez de la respuesta del Ejército y la gravedad de las heridas de las víctimas, aunque no se han producido hilos extensos ni debates amplios en torno a este mensaje concreto.