¡Bombazo! Juan Soto Ivars confiesa que fue votante de Pedro Sánchez y revela cuándo dejó de creer en el PSOE

El testimonio es brutal.

Y con él Juan Soto Ivars volvió a pasarse el juego.

El escritor y columnista de ‘ABC’ sorprendió en el plató de ‘Horizonte‘ (Cuatro) al reconocer que votó a Pedro Sánchez en 2019.

Lo hizo cuando el líder del PSOE prometía indultos que entonces parecían impensables y rechazaba cualquier acercamiento a EH Bildu. El momento exacto de su ruptura llegó después, con los indultos primero y la amnistía después.

El tertuliano lanzó un mensaje directo a quienes siguen apoyando al partido pese a los cambios de rumbo. Destacó que muchos se sienten atrapados y cuestionó la lealtad a una formación que, en su opinión, ha incumplido promesas clave. Su relato conecta con el debate actual sobre la fidelidad de los electores y la evolución de las promesas electorales.

El escritor @juansotoivars lanza un mensaje claro a los votantes rehenes del @PSOE contando su propia experiencia al reconocer que votó a @sanchezcastejon y cuándo decidió dejar a un lado al sátrapa de La Moncloa. pic.twitter.com/deRjFyq8KI — Luis Rioja (@miescano351) October 23, 2026

El periodista reconoció sus pecados de juventud al escoger la papeleta del partido del puño y la rosa:

Yo ya lo he dicho públicamente, creo que lo he dicho en este programa, que yo votaba al PSOE y dejé de votar al PSOE cuando me traicionó la confianza, que en mi caso particular fue cuando dijo que no iba a haber indultos y hubo indultos. Ya cuando dijo que no iba a haber amnistía yo ya no me fiaba, claro.

Ivars cree que hay mucho votante del PSOE que, en realidad, no está fanatizado, pero que no sabe salir de esa ‘cárcel’ para poder tener otras opciones electorales:

Mira, el sanchismo ha conseguido generar un tipo de votante que a mí me parece de poca altura democrática, que es el votante rehén. Es el votante rehén, el que dice, ¿y a quién voy a votar? Es que si no vienen los fachas. Y es un votante que muchas veces está asqueado por las cosas que ha visto. Está asqueado por la corrupción, está asqueado por los abusos de poder, por la injerencia en los otros poderes del Estado. No necesariamente es un votante fanatizado, pero es un votante rehén.

Y les lanzó un mensaje a esos votantes que siguen empeñados en elegir a un partido y a un candidato claramente achicharrados: