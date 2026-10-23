‘Caretas Fuera’: Las ideas más originales de PP y VOX para movilizar al electorado de centroderecha

Hasta el rabo todo es toro, que dice un viejo refrán español y en esta ocasión, a diferencia de lo que hizo en 2023, el centroderecha se lo ha tomado en serio.

Faltan cinco semanas para ir a las urnas y ni Abascal ni Feijóo se confían o aceptan como dogma de fe las encuestas.

En la de IMOP para ElConfidencial, VOX se lleva el gato al agua y es la fuerza más votada por los nuevos electores por delante de PSOE y PP.

La derecha patriótica también gana entre los 1,6 millones que no votaron en 2023, pero el margen se estrecha ante el impulso de los socialistas, según la segunda oleada de ese sondeo.

La precampaña del 29-N ha convertido las redes sociales en un auténtico laboratorio político.

El Confidencial publica este viernes una encuesta de IMOP-Insights que, sin duda, enciende la primera señal de alarma para Feijóo: los populares se dejan dos puntos en solo diez días y se quedan en un paupérrimo 28,5%. El desplome tiene su incidencia en la estimación de escaños de los populares: caen de 130 a 123.

La caída del PP coincide con una subida muy sólida de VOX, que aun así no compensa en el resultado en conjunto de la derecha: gana un punto y ya estaría en el 20%. Además, los de Abascal ganan dos diputados y estarían ya en 72.

La mayoría de la derecha sigue siendo muy sólida: de 195 escaños.

Por su parte, el PSOE sube seis décimas y se queda en el 27,1%, una subida que le permite mejorar también en el pronóstico de diputados: pasa de 110 a 113.

La mejora de los socialistas coincide con lo que quizá es el dato más llamativo del sondeo: el crecimiento del Frente Amplio que gana 1,3 puntos y estaría en el 8,9%. Como es lógico, también mejoran en escaños, pasando de 11 a 14.

Por el contrario, Podemos sigue en su trayectoria descendente y ya estaría en un paupérrimo 1,9% del voto, que solo les garantizaría un diputado.

De las calculadoras a los vídeos virales

El Partido Popular ha fusionado herramientas prácticas con contenido atractivo. Entre sus estrategias se encuentran calculadoras, buzones para recoger sugerencias y vídeos diseñados para circular en las redes. Esta táctica persigue que el ciudadano participe activamente y, al mismo tiempo, que el partido obtenga información directa sobre sus inquietudes.

Este modelo responde a un claro cambio en la forma de consumir información. Los partidos compiten con medios de comunicación, creadores de contenido y plataformas digitales por esos escasos segundos de atención. Un mensaje que se capte de inmediato tiene más probabilidades de ser compartido que una extensa intervención o un programa detallado.

La receta se basa en varios ingredientes:

Mensajes breves y visuales.

Participación activa de los usuarios.

Utilización de herramientas digitales para recoger opiniones.

Vídeos cargados de humor, sátira o impacto emocional.

Difusión simultánea en diferentes plataformas.

Así, la política se acerca a la lógica de las audiencias digitales. El éxito de una campaña ya no depende únicamente de estar presente en prensa, radio o televisión; también de las visualizaciones, reacciones y conversaciones que genere.

El PP responde a la campaña de los «zurdos»

Recientemente, el PP ha mostrado su ingenio con un golpe de efecto que utiliza inteligencia artificial para parodiar una campaña del PSOE, donde Pedro Sánchez reivindicaba su condición de «zurdo». En este nuevo vídeo, el lema se transforma en «lerdos y orgullosos» y muestra a personajes asociados con el socialismo articulando frases ficticias sobre controversias e investigaciones.

La producción incluye, entre otros, a Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán. Desde el partido afirman que se trata de una sátira y que el uso de inteligencia artificial es evidente. Borja Sémper ha manifestado que no le preocupa utilizar esta tecnología ni ser original en la forma de comunicar.

El vídeo logró más de un millón de visualizaciones en X, superó las 500.000 en Instagram y rebasó las 200.000 en TikTok, según los datos compartidos sobre la campaña. Esta respuesta resalta el peso político de la viralidad: una pieza breve puede dominar la conversación durante horas.

El PSOE está considerando la posibilidad de presentar una demanda, aunque aún no ha definido la vía legal ni los delitos que podría alegar. La discusión enfrenta dos posturas: el derecho a la sátira y los límites de la suplantación digital cuando una imagen y una voz generadas por IA plasman acusaciones en boca de una persona real.

VOX enseña las «caretas» de Sánchez

Por su parte, VOX ha adoptado otra estrategia para captar la atención de sus simpatizantes. Su vídeo muestra a Pedro Sánchez quitándose una careta y revelando a los rostros que, según el partido, lo respaldan o influyen en su política.

La secuencia incluye a José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán, Arnaldo Otegi, Carles Puigdemont, Álvaro García Ortiz, David Sánchez, Leire Díez, Begoña Gómez y Nicolás Maduro, entre otros. Cada rostro va acompañado de referencias a causas judiciales, condenas o investigaciones, según lo indica la campaña.

El vídeo inicia con inteligencia artificial y concluye con imágenes reales de Santiago Abascal en el Congreso. La música de fondo, House of Cards, intensifica el aire de intriga y conecta el material con una narrativa de poder, acuerdos y nombres ocultos.

El cierre lanza un mensaje claro: «29-N. Está en tu mano». Vox no busca presentar una propuesta técnica, sino estructurar el voto en torno a una lectura política: Sánchez como el centro de una red de aliados y líderes cuestionables.

Una campaña pensada para las audiencias

Tanto PP como VOX llegan a una conclusión clara: la atención se capta a través de formatos reconocibles, conflicto y participación. La clave reside en cómo usan esos recursos. El PP mezcla sátira, respuestas inmediatas y herramientas para recoger propuestas, mientras que Vox se inclina por una narración visual más cerrada, centrada en rostros, máscaras y acusaciones.

Este panorama presenta un reto tanto para los medios como para los propios ciudadanos. La inteligencia artificial facilita la creación de escenas convincentes de manera rápida, pero a su vez exige discernir entre una parodia clara y una falsificación que podría llevar a confusiones. En esta precampaña, esta frontera se integra en el mensaje político.

A medida que los partidos afinan sus vídeos y mecanismos de contacto, son las audiencias las que decidirán lo que pervive en la conversación y lo que se desvanece con un simple desplazamiento en la pantalla. En el ámbito digital, la campaña más efectiva puede ser aquella que logre que el votante comparta antes de comprobar la información.

Entre calculadoras, buzones y caretas digitales, esta precampaña demuestra que captar un voto empieza, más que nunca, por ganar una mirada.