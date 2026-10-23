Carlos Dávila: la memoria de quienes fueron perseguidos por ETA

Quince años han pasado desde que se comunicó el final de la violencia de ETA. En este contexto, Carlos Dávila dirige su atención hacia aquellos que soportaron la persecución, el temor y el silencio. En su columna, publicada el 23 de octubre de 2026 en The Objective, hace un llamado a que la memoria de las víctimas no se vea relegada por la narrativa política actual.

El autor encabeza su escrito de manera provocadora: 15 años después, lean a un perseguido por ETA. Esta frase no solo conecta directamente con el lector, sino que también enfoca la atención en una figura concreta: la persona que fue perseguida, amenazada o obligada a vivir bajo protección, por encima de las disputas políticas sobre el legado de la banda.

La idea central de Dávila es contundente: el cese de los atentados no cerró de forma automática las heridas ni solventó la responsabilidad moral y política que se deriva de décadas de terrorismo. La erradicación de la violencia armada es un hito significativo, pero no es suficiente para forjar una memoria justa si las víctimas son ignoradas y se desvanecen los antiguos discursos que justificaban la violencia.

Un pasaje destacado de la columna es esta directa invitación:

“15 años después, lean a un perseguido por ETA”

Esta frase funciona como un llamamiento, pero también contiene una crítica velada. En contraste con los relatos institucionales, los homenajes oficiales o la normalización de ciertas posiciones políticas, Dávila sugiere que es fundamental escuchar a quienes experimentaron el acoso directamente. El perseguidor se convierte en un testigo de una era donde la amenaza condicionaba la libertad, la vida pública y hasta las interacciones cotidianas.

El artículo se enmarca en el debate generado por el decimoquinto aniversario del anuncio del cese definitivo de la actividad armada de ETA, una fecha que ha reactivado el debate sobre memoria, justicia y convivencia en España. Análisis recientes enfatizan que el fin de los atentados no eliminó las repercusiones del terrorismo ni las divergencias sobre su tratamiento político.

Dávila subraya que recordar no implica reabrir el conflicto, sino evitar que se distorsione lo que sucedió. En ese sentido, el silencio de quienes fueron señalados o apartados de la vida pública adquiere una relevancia especial:

“lean a un perseguido por ETA”

La brevedad de esta afirmación refuerza su carácter testimonial. No se trata simplemente de una reflexión teórica sobre la historia reciente; es una propuesta tangible: dar voz a quienes soportaron la violencia y sus consecuencias. Así, el autor cambia el foco de quienes analizan el pasado a aquellos que tuvieron que vivirlo.

La columna también plantea un interrogante crucial: ¿qué implica la convivencia cuando no hay un reconocimiento adecuado del daño infligido? La paz social puede consolidarse a lo largo del tiempo, pero la reconciliación democrática exige diferenciar entre la renuncia a la violencia y la reparación de la memoria. Esta es la tensión que atraviesa el texto de Carlos Dávila.

El cierre continúa con un tono de advertencia. Quince años después, el verdadero riesgo no es solo olvidar los asesinatos, las amenazas o el exilio interior, sino aceptar una reconstrucción del pasado en la que víctimas y verdugos aparezcan moralmente en igualdad de condiciones. La columna llama a que el testimonio mantenga su lugar central en el relato.

Como un apunte final, el animal que acompaña esta historia ofrece una curiosidad simbólica: la serpiente, presente en diversos imaginarios políticos y culturales, simboliza tanto el peligro oculto como la capacidad de cambiar de piel. En la memoria del terrorismo, esta imagen sirve para recordar que transformarse no implica eliminar las huellas del sufrimiento.