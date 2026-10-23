Encontronazo tremendo entre el Coronel Baños y Roberto Vaquero a cuenta de las violentas protestas en Francia

Francia ha sido uno de los epicentros del debate europeo después de una serie de manifestaciones que comenzaron con reclamaciones sociales, pero que pronto dieron paso a coches ardiendo, comercios saqueados y edificios dañados. En el programa Horizonte, el choque entre el Coronel Baños y Roberto Vaquero llevó el análisis de los disturbios a un nivel de debate intenso sobre la esencia del problema.

La discusión se calentó rápidamente.

En su turno de palabra, Baños negó que hubiesen pruebas de que estén coordinadas por organizaciones musulmanas: «No hay certificación de que haya sido coordinada por islamistas».

«No hay certificación de que haya sido coordinada por islamistas».

Sin embargo, esta afirmación fue contradicha por Vaquero, que dijo que hay informes en los que se señala a los hermanos musulmanes como uno de varios agentes azuzando esta violencia. «Está más que probado. Sí que había islamistas ahí», sentenció.

Tras esto, inició un tremendo rifirrafe.

Hubo reclamos sobre «desinformación» y sobre que ninguno es infalible.

Pese a los intentos de Iker Jiménez por rebajar la tensión, el careo duró varios segundos más.

💥Tensión entre Roberto Vaquero y el coronel Baños por las violentas revueltas de Francia. Baños niega que haya pruebas de que estén coordinadas por islamistas, pero Vaquero le rebate. Iker Jiménez finalmente tiene que intervenir para calmar los ánimos y continuar con #Horizonte https://t.co/Q9jl94CAJe — Jali #STOPokupas (@jaliroller) October 22, 2026

Una protesta masiva con violencia en algunas ciudades

Las manifestaciones en Francia reunieron a cientos de miles de ciudadanos. El Ministerio del Interior estimó que alrededor de 550.000 personas participaron, mientras que los organizadores elevaron la cifra a unos 800.000. Las reivindicaciones abarcaron desde el aumento del costo de vida, los precios de los combustibles, hasta el deterioro del sistema educativo y la pérdida del poder adquisitivo.

Sin embargo, estas marchas derivaron en incidentes, con muchos episodios violentos. Se registraron incendios de vehículos, ataques a edificios públicos, saqueos y enfrentamientos con las fuerzas del orden. Las cifras reportadas durante los primeros días oscilaron entre 1.200 y 1.800 arrestos, con cientos de agentes heridos.

Las repercusiones políticas podrían ser significativas. El Gobierno francés enfrenta presión para aumentar la seguridad, mejorar la anticipación policial y abordar las solicitudes de la ciudadanía sin dar la impresión de ceder ante la violencia. La oposición, por su parte, cuenta con un argumento conocido: cuando las calles se encienden, el debate acerca de las causas tiende a ceder ante la exigencia de orden.

Europa se encuentra en un debate sobre cómo diferenciar entre protesta legítima, desobediencia civil y violencia política organizada. Por ahora, cada bando parece tener su respuesta lista incluso antes de que se terminen de recoger los vidrios rotos.