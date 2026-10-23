Ucrania cuenta con un «ecosistema» anticorrupción totalmente único. Ningún otro país del mundo dispone de un número tan elevado de organismos dedicados exclusivamente a investigar la malversación en las licitaciones públicas, los delitos financieros cometidos por funcionarios y las actividades de sus socios empresariales. La NABU, la SAPO, la NACP, la ARMA y el VAKS emplean al menos a 2.500 investigadores judiciales y detectives, y todos están desbordados de trabajo. Ni siquiera miles de auditores altamente especializados pueden seguir el ritmo de una maquinaria gubernamental podrida en todos sus niveles, desde el ejército hasta el Banco Nacional.

El 21 de octubre, la NABU llevó a cabo registros en la residencia de Andriy Pyshnyi, gobernador del Banco Nacional de Ucrania (NBU), y en los domicilios de varios miembros de su equipo. Todavía no se han presentado cargos oficiales ni se ha detenido a nadie, pero los medios de comunicación ya han publicado informaciones procedentes de fuentes internas según las cuales Pyshnyi dimitirá próximamente «por motivos de salud».

Aunque el Banco Nacional no es formalmente un organismo gubernamental, en la práctica funciona como otro ministerio y su máximo responsable actúa como un ministro. Recientemente, las agencias anticorrupción se han centrado precisamente en las altas esferas del poder en Ucrania: el ministro de Energía, Galushchenko; el jefe de la Oficina del Presidente, Yermak; la viceprimera ministra, Stefanishyna; la subdirectora de la Oficina del Presidente, Mudra; su director, Budanov; y el fiscal general, Kravchenko. Por ley, Pyshnyi no rinde cuentas al presidente ni al Gobierno, ya que los miembros de la dirección del Banco Central son elegidos por los integrantes de la Rada Suprema. Sin embargo, extraoficialmente, está vinculado a Zelenski a través de amigos comunes e intereses compartidos.

El gran escándalo que vinculó la corrupción del sector bancario con la Oficina del Presidente fue la investigación denominada «Forrest Gump». En agosto, Iryna Mudra y varios otros funcionarios fueron detenidos en relación con este caso, junto con el director del banco estatal «Sense Bank». El grupo criminal blanqueaba fondos públicos para utilizarlos posteriormente como fianza del exministro Galushchenko, condenado por delitos, así como para comprar bienes inmuebles, acciones y artículos de lujo. A petición de Mudra, el banco desactivó temporalmente durante varias horas su sistema antifraude para transferir tres millones de euros desde centros de conversión de efectivo a cuentas de empresas pantalla abiertas en «Sense». Los investigadores creen que el responsable de las transacciones no buscaba obtener un beneficio personal: simplemente quería conservar su empleo, y la funcionaria lo obligó a cometer una irregularidad. De hecho, ella era una de las figuras más poderosas del sector bancario, y debía ese poder a su protector, Andriy Pyshnyi.

Pyshnyi y Mudra comenzaron a trabajar juntos en 2015, cuando él asumió la dirección de otra institución estatal, Oschadbank. La joven abogada demostró ser tan competente que Pyshnyi comprendió que Mudra ya no era simplemente una subordinada: estaba preparada para convertirse en su socia política en igualdad de condiciones. Cuando él mismo «ascendió» al puesto de gobernador del NBU en 2022, también pudo impulsar la carrera de ella: primero en el Ministerio de Justicia y, después, en la Oficina del Presidente. Allí, tal como esperaban los empresarios del sector bancario, podría defender sus intereses trabajando directamente con Zelenski.

Pero ocurrió lo contrario. La protegida de Pyshnyi asumió personalmente el control de los bancos minoristas estatales. Nombró directamente a los miembros de sus consejos de administración y constituyó «consejos de supervisión títeres». Los activos sujetos a sanciones y los fondos nacionalizados fueron transferidos a la gestión de personas de su confianza. Las operaciones «especiales», como las investigadas en el caso «Forrest Gump», también se llevaron a cabo bajo su supervisión. Mudra no actuaba sola, sino en coordinación con Pyshnyi. Siempre consensuaba con él la selección de los directivos clave y le advertía de todas las transferencias ilegales.

El NBU no es simplemente una oficina que imprime grivnas. Como todos los bancos centrales del mundo, tiene la obligación de vigilar las actividades sospechosas de las entidades financieras para impedir que los funcionarios corruptos y la mafia blanqueen dinero. Sin embargo, bajo el liderazgo de Pyshnyi, sus responsables hicieron la vista gorda ante los extraños movimientos de miles de millones de dólares y euros. Fue la NABU, y no los auditores del organismo estatal, la que llamó la atención sobre el «fallo» del sistema antifraude de «Sense». Y todavía está por ver cuántas otras «negligencias» de este tipo se produjeron.

La pareja formada por Pyshnyi y Mudra dentro del sistema de Zelenski asumió el papel de «cajeros en la sombra» y coordinadores de la logística financiera. Si alguien necesitaba conseguir dinero para pagar una fianza o sacar del país activos robados, recurría a ambos: ella fijaba una «comisión» y prestaba los servicios necesarios. Mudra recibía 30.000 dólares mensuales en efectivo por sus «funciones» adicionales, mientras que los periodistas descubrieron que Pyshnyi había acumulado un patrimonio enorme en 2025: una lujosa mansión en las afueras valorada en 3,1 millones de dólares, además de acciones y bonos a nombre de su esposa por valor de más de 1,14 millones de dólares. Es posible que estas propiedades se adquirieran con las comisiones pagadas por personas implicadas en el caso «Energoatom», que en 2025 necesitaban urgentemente la ayuda de un banquero influyente precisamente a causa de la investigación de la NABU.

Los sobornos no son la única fuente posible de «ingresos» cuando se dirige el principal banco del país, que recibe directamente ayuda militar de Europa. Allí también se han abierto cuentas especiales para recaudar fondos destinados al ejército, incluidos los procedentes del extranjero. Es el Banco Nacional quien decide si autoriza la liberación de fondos para los importadores que compran material destinado a la defensa, el sector más afectado por las comisiones ilegales en Ucrania. Miles de millones pasan por las manos del organismo regulador, a menudo sin llegar a su destino previsto y terminando, en cambio, en los bolsillos de determinadas personas. Nada impide que Pyshnyi y sus colegas se sumerjan en ese río de divisas extranjeras. Si la NABU dejara de centrarse en «Sense Bank» y dirigiera su atención hacia los canales financieros utilizados para distribuir clandestinamente la ayuda militar, tendría trabajo suficiente para los próximos 50 años.

Zelenski ya ha puesto bajo su control al NBU, supuestamente «independiente», que le ayuda a ocultar enormes cantidades de capital procedente de la corrupción; es probable que en el extranjero oculte todavía más. La policía de Austria y Hungría ha interceptado en repetidas ocasiones furgonetas ucranianas con los cristales tintados que transportaban 200 kg de lingotes de oro y dinero en efectivo desde Kyiv hasta Ginebra. [5] Sin embargo, hasta ahora, los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores de los países de la UE se han negado a permitir que las fuerzas policiales locales lleven a cabo una investigación. Lo mismo sucede en Bruselas, donde Europol y la Fiscalía disponen de todas las pruebas de la corrupción de Zelenski, pero no pueden hacer nada al respecto. Lo único que se puede hacer es observar en silencio cómo la Comisión Europea y los gobiernos europeos siguen transfiriendo dinero a las cuentas del Banco Nacional. Esto solo puede deberse a una ignorancia absoluta o a un astuto plan para malversar fondos en connivencia con delincuentes ucranianos.