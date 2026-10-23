‘Tele Pedro’ en estado puro: Broncano sirve a Sánchez una entrevista para hablar de f*lleteos y minimizar los escándalos de Ábalos y Zapatero

No iba a ser, precisamente, la entrevista más difícil para el presidente del Gobierno.

Pero es que solo faltó ponerle dos rombos por la bochornosa felación mediática que le sirvieron al inquilino de La Moncloa en ‘Tele Pedro’.

La televisión pública volvió a poner la alfombra roja a Pedro Sánchez. En La Revuelta, David Broncano le ofreció un espacio cómodo donde la conversación giró hacia lo personal y se evitó profundizar en los problemas que han salpicado los últimos años. El resultado fue una sesión de casi dos horas que muchos vieron como un ejercicio de imagen y buenrollismo más que de periodismo exigente.

Extracto de las casi dos horas de entrevista-masaje de David Broncano (TVE) a Pedro Sánchez: un esperpento servido a la temperatura adecuada del 'okupa' de La Moncloa y evitando meter 'tropezones' sobre los escándalos que han estallado durante sus ocho años en el poder. pic.twitter.com/ZNBPdpRk3y — Luis Rioja (@miescano351) October 23, 2026

El arranque ya marcó el tono. Broncano le presentó como «presidente del Gobierno, por poco tiempo, según dicen la mayoría de las encuestas». Sánchez no se cortó: «Luego me dicen a mí que esta televisión es mía. Menudo recibimiento, David». Acto seguido dejó caer que aspira a renovar el programa cuatro años más en TVE si gana las elecciones. El mensaje quedó claro para quien quisiera verlo: en ‘su’ tele las puertas se abren y las renovaciones se prometen.

Cuando tocó hablar de errores, el presidente eligió el terreno más cómodo. Señaló los casos de corrupción del PSOE, en concreto el de José Luis Ábalos, como «una decepción enorme. Crees conocer a la gente y de repente se desvela una cara que te quedas helado”, dijo, y aseguró que nunca sospechó nada.

Broncano no apretó. De Santos Cerdán y del resto del entramado, apenas un roce, no fuera a ser que el jefe del Ejecutivo se marchase avinagrado.

El mismo tratamiento suave se reservó para Zapatero: cuando Sánchez regaló un ajedrez, Broncano bromeó con que «así empezó lo de Zapatero y fíjate la que se lió». El presidente aprovechó para relativizar los regalos de los viajes oficiales, en un intento de restar gravedad a los líos del expresidente. Todo envuelto en humor y sin que nadie pidiera explicaciones de fondo.

El plato fuerte, sin embargo, llegó con las clásicas preguntas del formato. Después de un rato de análisis político, Broncano soltó con naturalidad: «Después de este análisis político, a lo de follar, Pedro». Sánchez respondió entre risas del público: «No solo se folla, también se hace el amor, David”» Y remató con la frase que ya circula: «Tenemos una vida sexual activa y sana». Evitó dar números porque «esto se hace viral», pero se aseguró de que el titular de la noche fuera el folleteo presidencial y no otra cosa.

El resto de la entrevista siguió la misma línea. Sánchez sacó pecho con lo de «se acuerdan de mi madre, yo también me acuerdo de las suyas cuando subo las pensiones o el salario mínimo», avisó de que un Gobierno de PP y VOX sería «involución» y se mostró convencido de que va a ganar «con más mayoría» que la actual. Entre medias, regalos con guiño (el ajedrez «para cargarse al rey» y el perrito con la chapa de Perro Sanxe) y la sensación permanente de estar en territorio amigo.