El vídeo hecho con IA del que todo el mundo habla, crispa la precampaña entre PP y PSOE

La precampaña se ha adentrado en un territorio inexplorado. Cada vez son más los políticos que aparecen diciendo cosas que nunca han pronunciado, con rostros y voces creados digitalmente.

El Partido Popular ha replicado una pieza del PSOE mediante un vídeo generado por inteligencia artificial, el cual recrea a figuras socialistas y a personas cercanas al Gobierno. Y como ya saben, esto es algo terrible para el propio Presidente del Gobierno.

La reacción del PP se produce tras la difusión de un vídeo por parte de Pedro Sánchez, quien se autodenominaba “zurdo” y relacionaba esa identidad política con iniciativas como el aumento del salario mínimo, la mejora de las pensiones y la ampliación de permisos para el cuidado de los hijos. En respuesta, el PP adoptó el formato, sustituyó el lema por “lerdos y orgullosos” y lo transformó en una cadena de autoinculpaciones ficticias.

Aquí tienen la joya:

Sí, son zurdos. https://t.co/iu5qsyYGZd — Partido Popular (@ppopular) October 21, 2026

Una sátira con rostros reales

El contenido utiliza imágenes y voces producidas artificialmente de Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Leire Díez y Montse Mínguez. A todos se les asignan frases vinculadas a polémicas, investigaciones o acusaciones previamente conocidas. El dilema político no radica únicamente en el tono, sino en que el recurso imita de manera precisa a individuos identificables.

El PP argumenta que el carácter artificial del vídeo es evidente y sostiene su derecho a la sátira política. Ester Muñoz, portavoz de campaña, ha declarado que su intención no era hacer pasar las declaraciones por auténticas y que el contenido debe ser considerado como una parodia. Desde Génova, interpretan la controversia como una reacción del PSOE ante una campaña que ha tocado temas delicados para el Ejecutivo.

Por su parte, el PSOE observa este episodio desde una perspectiva diferente. Rebeca Torró, secretaria de Organización socialista, ha calificado la iniciativa de “lamentable” y ha acusado al PP de perpetuar una estrategia basada en insultos y descalificaciones. En Ferraz están evaluando posibles acciones legales, sobre todo en relación con el uso de voces e imágenes de personas reales para expresar afirmaciones inventadas.

El precedente que marca la respuesta

Este intercambio no se da de manera aislada. La cuenta oficial del PP ya había compartido una imagen manipulada de Sánchez besando a Ábalos, parodiando de manera evidente el beso que el presidente le dio a su esposa. Por su parte, el PSOE había mantenido hasta ahora un enfoque menos agresivo en el uso de herramientas generativas, evitando colocar a personas reales en escenas de confesión ficticia.

Esta escalada pone de manifiesto cómo las redes sociales han reemplazado gran parte de la comunicación electoral. El vídeo no necesita rueda de prensa ni mitin: una publicación, una frase provocativa y una cadena de compartidos son suficientes. Así, la política se convierte en un flujo continuo de vídeos cortos, aunque sus repercusiones son mucho más duraderas que los breves segundos que tardan en reproducirse.

Tres elementos explican su alcance:

Personalización: el ataque va dirigido a personas concretas, no a programas o decisiones.

el ataque va dirigido a personas concretas, no a programas o decisiones. Ambigüedad: aunque se advierte sobre el uso de IA, un clip aislado puede circular sin contexto.

aunque se advierte sobre el uso de IA, un clip aislado puede circular sin contexto. Viralidad: la controversia se transforma en el propio mensaje y desplaza cualquier discusión sobre la gestión.

La zona gris legal y democrática

El meollo del asunto consiste en trazar la línea entre la sátira y la desinformación. Una caricatura convencional exagera rasgos, pero mantiene su esencia como dibujo. En cambio, un vídeo generado con IA puede parecer una declaración auténtica, especialmente si reproduce gestos, tono de voz y escenarios que son reconocibles.

La defensa del PP se basa en que el material se presenta como una recreación. Sin embargo, el PSOE argumenta que esta justificación no elimina el daño potencial. Las frases atribuidas a los protagonistas no son declaraciones reales, aunque se fundamentan en casos judiciales, polémicas públicas o investigaciones en marcha. Esta combinación de hechos verídicos con confesiones inventadas puede resultar confusa para quienes solo vean un fragmento.

El debate también plantea cuestiones sobre la responsabilidad de los partidos. No es lo mismo que un usuario anónimo elabore un montaje a que un partido nacional lo haga desde sus cuentas oficiales. La autoridad del emisor amplifica el alcance y convierte cada publicación en parte de la estrategia electoral. La inteligencia artificial no reemplaza a la propaganda; la hace más barata, rápida y difícil de desmentir.

Una precampaña atrapada en su propio guion

El PP ha conseguido situar en la conversación pública los nombres y temas que deseaba reavivar. En contraste, el PSOE enfrenta un dilema habitual en cualquier controversia digital: denunciarla puede hacerla más visible, pero guardar silencio puede dejar sin respuesta una acusación que circula velozmente.

Así, la precampaña queda atrapada en una dinámica de réplicas constantes. Primero fue el lema de los “zurdos”; luego, la respuesta de los “lerdos”; el próximo movimiento puede llegar con otra parodia, otra imagen manipulada o una denuncia formal. Todo esto pone en riesgo que el programa electoral quede eclipsado por una competencia de ocurrencias audiovisuales.

El episodio también revela una paradoja: cuanto más evidente es el montaje para quienes están al tanto de la política, más sencillo puede ser que se comparta fuera de ese contexto como si fuera una declaración auténtica. En el entorno digital, la advertencia de “es IA” suele viajar con mucho más retraso que el vídeo.

Entre las curiosidades de este caso se encuentra que el formato del PP conserva la estructura del vídeo del PSOE, pero invierte completamente su sentido: de presentar medidas sociales pasa a representar confesiones ficticias. Es igualmente notable que el lema original, ligado a una identidad ideológica, derive en un juego de palabras con carga despectiva. La tecnología ha convertido la voz de los políticos en un arma al servicio de sus adversarios; ahora, la campaña deberá decidir si aún quiere escuchar la voz de los políticos reales.