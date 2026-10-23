Este es el vídeo viral de VOX con el que se le caerá la cara de la vergüenza al que piense votar al PSOE

La precampaña del 29-N ya ha comenzado con un primer espectáculo de máscaras.

Vox ha lanzado un vídeo elaborado con inteligencia artificial donde Pedro Sánchez se quita una careta para destapar, uno tras otro, los rostros que la formación de Santiago Abascal asocia con el presidente.

La secuencia inicia con Sánchez despojándose de su rostro. A continuación, aparecen José Luis Ábalos, Koldo García, José Luis Rodríguez Zapatero, Santos Cerdán, Arnaldo Otegi, Álvaro García Ortiz, David Sánchez, Carles Puigdemont, Leire Díez, Begoña Gómez y Nicolás Maduro. Cada figura retira su propia máscara y da paso a la siguiente, hasta que el presidente del Gobierno vuelve a aparecer. El mensaje final es claro y directo: «Sánchez es el problema. Abascal es la solución».

Aquí tienen la propuesta. Imperdible:

Sánchez es el problema. Abascal es la solución. https://t.co/z0Gj12DHkK — VOX 🇪🇸 (@vox_es) October 22, 2026

Un catálogo electoral de adversarios

El vídeo no lanza acusaciones concretas contra cada persona que aparece. Su objetivo es mucho más básico y, desde la perspectiva propagandística, más eficaz: vincular en una misma cadena visual nombres relacionados con investigaciones judiciales, controversias políticas, pactos parlamentarios o conflictos institucionales. Esta mezcla busca que el espectador retenga una idea general, en lugar de discernir la situación jurídica de cada protagonista.

Este enfoque también conlleva un significativo riesgo. La edición coloca en el mismo plano a antiguos colaboradores del presidente, dirigentes independentistas, familiares de Sánchez, funcionarios públicos y personalidades internacionales. Este recurso genera un efecto de acumulación que puede resultar potente en redes sociales, pero también oscurece diferencias vitales entre hechos comprobados, investigaciones en curso, controversias políticas y meros lazos ideológicos.

Entre los rostros escogidos se encuentran:

Ábalos y Koldo García , vinculados políticamente a la crisis derivada del denominado caso Koldo.

, vinculados políticamente a la crisis derivada del denominado caso Koldo. Santos Cerdán , exdirigente socialista mencionado en reportes sobre la trama que afecta el entorno del PSOE.

, exdirigente socialista mencionado en reportes sobre la trama que afecta el entorno del PSOE. Puigdemont y Otegi , representados como símbolo de los apoyos parlamentarios y territoriales que Vox rechaza.

, representados como símbolo de los apoyos parlamentarios y territoriales que Vox rechaza. Begoña Gómez y David Sánchez , familiares del presidente citados en investigaciones judiciales distintas.

, familiares del presidente citados en investigaciones judiciales distintas. Maduro, incluido para reforzar el mensaje de Vox sobre la supuesta afinidad ideológica entre el Gobierno español y el régimen venezolano.

La estrategia recuerda una regla básica de la comunicación electoral: cuando todos aparecen en la misma pantalla, los matices quedan fuera de foco. Y las redes, no lo olvidemos, suelen favorecer la identificación emocional frente a una reflexión pausada sobre un auto judicial.

La batalla audiovisual se adelanta a las urnas

Esta iniciativa surge tras el uso de imágenes generadas con inteligencia artificial por parte del Partido Popular en un vídeo de precampaña. Aquella pieza recreaba los rostros y las voces de Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero, Ábalos, Leire Díez, Montse Mínguez y Santos Cerdán, otorgándoles confesiones ficticias sobre diversas polémicas.

Desde Ferraz, se consideraron posibles acciones legales. Este episodio ha abierto un debate sobre los límites de la sátira política en tiempos en que la tecnología puede crear declaraciones de apariencia verídica de personas reales. Aunque el contenido incluya advertencias o se presente como propaganda, la ilusión de autenticidad puede mantenerse más allá del contexto original, especialmente cuando el vídeo se comparte de forma recortada o sin contexto.

En consecuencia, la precampaña se encuentra atrapada en una competición de golpes visuales:

Recurso Efecto buscado Rostros generados por IA Vincular personas y escándalos en una sola imagen Voces recreadas Aumentar la impresión de autenticidad Mensajes breves Facilitar la viralidad Montajes con máscaras Transformar una acusación política en una narrativa fácil de recordar

Esto no es un asunto menor. La campaña del 29-N se libra en mítines, pero también en plataformas como X, TikTok, Instagram y WhatsApp. El partido que logra imponer una imagen repetida puede dominar la conversación del día, independientemente de si su contenido es discutible o podría no resistir un análisis jurídico.

Una estrategia de movilización para Vox

Vox tiene la necesidad de convertir su discurso de oposición en una papeleta reconocible. En este sentido, el vídeo cumple esta función al presentar a Abascal como la alternativa directa a un presidente rodeado de personajes que la formación considera emblemas de corrupción, cesión de territorio o deterioro de las instituciones.

La frase final concentra la elección en una disyuntiva muy estudiada: Sánchez frente a Abascal. No hay propuestas económicas, negociaciones parlamentarias ni evaluación de la gestión. Simplemente, dos rostros y una promesa de cambio. Esta es una fórmula especialmente efectiva para movilizar a su electorado y nutrir la percepción de que las elecciones son un plebiscito sobre la continuidad del actual Gobierno.

El riesgo de esta simplificación es que puede endurecer aún más la campaña. Si PP, PSOE y Vox convierten la inteligencia artificial en una máquina de crear vídeos cada vez más agresivos, el debate público podría transformarse en un concurso de efectos especiales. La política seguirá siendo real, pero la imagen que de ella se muestre podría perder la obligación de parecerlo.

Uno de los aspectos más sorprendentes del montaje es que el rostro de Sánchez regresa al final, tras la secuencia de todos los demás. La máscara, en definitiva, no oculta a un personaje: actúa como una puerta giratoria. En la precampaña digital, el simple acto de despojarse de una careta puede ser, en realidad, otra forma de ponerla.