Los 10 temas que marcan Política y Periodismo en España este sábado 24 de octubre de 2026: Feijóo, Sánchez, Abascal y el pulso 29N

1. POLÍTICA · ELECCIONES

Feijóo no descarta gobernar con Vox tras el 29N

Alberto Núñez Feijóo ocupa este sábado el centro del debate político después de afirmar ayer, viernes, que no descarta formar Gobierno con Vox si esa alianza permite desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa. El líder del PP situó como prioridad que el actual presidente deje el Ejecutivo y vinculó esa posibilidad a las elecciones generales del 29 de noviembre. Sus declaraciones, difundidas tras una entrevista en la Cadena SER, han provocado reacciones inmediatas en el resto de partidos y han convertido el eventual pacto entre las derechas en uno de los asuntos más comentados de la jornada. Feijóo también planteó revisar leyes sobre aborto y eutanasia y eliminar el Ministerio de Igualdad, ampliando el alcance de una intervención que ha marcado la agenda política desde anoche.

2. POLÍTICA · PSOE

Sánchez afronta la precampaña con una agenda social

Pedro Sánchez aparece entre los principales focos informativos de este sábado por la estrategia del Gobierno ante las elecciones del 29 de noviembre. El Ejecutivo ha utilizado las últimas reuniones del Consejo de Ministros para presentar medidas sociales y económicas antes del inicio oficial de la campaña, previsto para noviembre. La actuación del presidente se interpreta como un intento de mantener la iniciativa política mientras la oposición centra el debate en una posible mayoría del PP junto a Vox. La cuestión electoral ha ganado intensidad durante esta semana y vuelve a ocupar las portadas y los espacios de análisis publicados hoy.

3. MEDIOS · TELEVISIÓN

La entrevista de Sánchez en La Revuelta sigue condicionando el debate

La aparición de Pedro Sánchez en La Revuelta continúa generando conversación este sábado, dos días después de su emisión. El programa alcanzó una cuota de pantalla del 33,9%, según los datos difundidos hoy, y superó ampliamente a El Hormiguero, que registró un 11,4%. La presencia del presidente en un formato de entretenimiento se ha convertido en un episodio político y mediático por su audiencia, su tono cercano y la comparación con las futuras apariciones de otros candidatos. RTVE confirmó además que Sánchez es el primer aspirante invitado a la nueva ronda de entrevistas electorales, mientras mantiene abierta la invitación al resto de líderes.

4. POLÍTICA · ENCUESTAS

El PP mantiene ventaja, pero pierde escaños ante el avance de Vox

Una encuesta difundida ayer y recuperada en la conversación política de este sábado sitúa al PP como primera fuerza, aunque con una pérdida de representación respecto a estimaciones anteriores. El PSOE subiría hasta 113 escaños y Vox alcanzaría 72, mientras que el partido de Feijóo se quedaría en 123. Estos datos han alimentado la preocupación interna en el PP y han reforzado la discusión sobre la necesidad de pactar con Vox después de las elecciones. La encuesta no equivale a un resultado electoral, pero su publicación ha influido en los comentarios políticos de las últimas horas, especialmente tras las declaraciones de Feijóo sobre su disposición a gobernar aunque su candidatura no sea la más votada.

5. POLÍTICA · CATALUÑA

El regreso de Toni Comín reabre el debate sobre Junts

Toni Comín vuelve a situarse en la actualidad política catalana después de regresar ayer a España y anunciar su entrada en Cataluña este sábado. El eurodiputado de Junts mantiene su discurso de exilio pese a haber vuelto al país y haber acatado la Constitución para ocupar su escaño europeo. Su retorno ha generado comentarios sobre su situación política, su relación con la dirección de Junts y las acusaciones que pesan sobre él. El asunto ha reaparecido hoy en columnas y análisis publicados durante las primeras horas de la jornada.

6. POLÍTICA · MONARQUÍA

Felipe VI reclama responsabilidad ante las elecciones del 29N

El discurso del Rey durante los Premios Princesa de Asturias continúa entre los temas políticos destacados en las ediciones de prensa de este sábado. Felipe VI afirmó anoche que la democracia no se agota en unas elecciones y pidió cuidar sus formas e instituciones. Sus palabras llegan en plena precampaña para los comicios generales del 29 de noviembre y han sido interpretadas como una apelación a la responsabilidad de los partidos y de los ciudadanos. La referencia a la calidad institucional aparece hoy en varias portadas y conecta con el clima de tensión que acompaña la carrera electoral.

7. POLÍTICA · ADMINISTRACIÓN

La ley de nietos enfrenta al Gobierno con el Tribunal Supremo

La aplicación de la llamada ley de nietos aparece este sábado en las portadas por el conflicto entre el Gobierno y el Tribunal Supremo. Los diarios destacan que solo una parte muy reducida de los expedientes revisados cumpliría los requisitos establecidos, mientras el Supremo amenaza con imponer multas al Ejecutivo por la gestión del proceso. La controversia ha cobrado visibilidad durante las últimas horas al combinar una cuestión administrativa con la atención de miles de solicitantes de nacionalidad. El caso ocupa un espacio destacado en la prensa nacional publicada hoy.

8. POLÍTICA · EXTREMADURA

PP y Vox bloquean una comparecencia sobre los centros de datos

La disputa por la instalación de grandes centros de datos en Extremadura ha entrado este sábado en la conversación política por una decisión adoptada el miércoles, 21 de octubre. PP y Vox votaron en contra de la comparecencia de una experta invitada a la Asamblea regional para analizar los beneficios y riesgos de estos proyectos. El enfrentamiento combina inversión tecnológica, empleo, consumo energético y protección ambiental. Las críticas se centran en la falta de debate parlamentario sobre al menos cuatro instalaciones previstas en la comunidad y en el uso de descalificaciones políticas para desacreditar las posiciones ecologistas.

9. POLÍTICA · PROTESTAS

Las cargas policiales en las protestas europeas alimentan el debate público

Las actuaciones policiales durante distintas protestas europeas han provocado nuevas reacciones en la prensa publicada hoy. Un artículo de opinión difundido esta madrugada cuestiona que los cuerpos de seguridad utilicen la fuerza de forma que erosione la confianza ciudadana y reclama preservar el ejercicio de los derechos y libertades. El debate se produce después de varias movilizaciones registradas en Europa durante los últimos días, con enfrentamientos, bloqueos y respuestas policiales. En España, la vivienda y la educación aparecen como algunos de los principales focos de malestar social mencionados en la cobertura de este sábado.

10. POLÍTICA · PERIODISMO

La prensa convierte la precampaña en el eje dominante del sábado

Las portadas españolas de hoy concentran buena parte de sus titulares en la pugna electoral, el papel de las instituciones y las declaraciones de los principales líderes. Feijóo y su posible alianza con Vox, las medidas sociales de Sánchez, las palabras de Felipe VI y el conflicto sobre la ley de nietos comparten protagonismo con análisis sobre audiencias televisivas y estrategia de campaña. El resultado es una agenda dominada por la proximidad del 29N: la política institucional, los sondeos y la exposición de los candidatos en medios marcan la conversación desde anoche y mantienen la actualidad electoral en primer plano este sábado.