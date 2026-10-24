Los 10 trending topic de X en España este sábado 24 de octubre de 2026: VOX, TS, encuestas...

1. POLÍTICA · ELECCIONES

Feijóo no descarta gobernar con Vox tras las elecciones del 29 de noviembre

Esta mañana, Alberto Núñez Feijóo ha dejado abierta la posibilidad de formar Gobierno con Vox si el resultado de las elecciones generales del 29 de noviembre permite desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa. En una entrevista difundida durante las últimas horas, el líder del Partido Popular ha situado ese objetivo como su prioridad y ha reabierto además debates sobre el Ministerio de Igualdad, el aborto, la eutanasia y el sistema de pensiones. Sus declaraciones han disparado la conversación política del día por el impacto que pueden tener sobre la estrategia electoral del PP y sus posibles pactos tras los comicios.

2. POLÍTICA · JUSTICIA · VOTO

El Supremo exige identificar a 163.020 nacionalizados afectados por la ley de nietos

Desde ayer, Exteriores y Justicia afrontan un plazo de cinco días fijado por el Tribunal Supremo para remitir los nombres de los nacionalizados por la llamada ley de nietos cuya situación puede afectar a su derecho al voto. El requerimiento también alcanza a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral. La orden judicial ha provocado una carrera contrarreloj en los consulados, que deben revisar y trasladar la información mientras el Gobierno todavía no ha precisado cuántas oficinas han completado ya la tarea.

3. ECONOMÍA · BOLSAS · TECNOLOGÍA

Apple se acerca a Nvidia mientras el Nasdaq sufre una fuerte caída por la inteligencia artificial

Durante la jornada de ayer, Apple alcanzó un récord de 348,25 dólares y estrechó distancias con Nvidia como empresa más valiosa del mundo. El movimiento se produjo al mismo tiempo que el Nasdaq cayó alrededor de un 3 % por una oleada de ventas vinculada a los valores de inteligencia artificial. Los inversores están rotando hacia compañías consideradas más defensivas, en una sesión que ha situado de nuevo la dependencia tecnológica de los mercados en el centro de la actualidad económica.

4. POLÍTICA · ELECCIONES · REDES

Las encuestas y el pulso entre PP, PSOE y Vox elevan la tensión ante el 29-N

En las últimas horas, nuevas informaciones sobre sondeos y proyecciones electorales han alimentado el debate sobre el reparto de escaños a seis semanas de las generales. La atención se concentra en la resistencia del PSOE, la posición del PP y el crecimiento atribuido a Vox en algunas estimaciones. El cruce de declaraciones de los principales partidos y la posibilidad de pactos postelectorales han convertido la precampaña en uno de los focos más activos de la conversación pública de este sábado.

5. SOCIEDAD · SANIDAD

La sanidad pública ampliará el cribado de cáncer de mama a mujeres de 45 a 74 años

Esta semana, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado ampliar el programa de detección precoz del cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años. La medida busca aumentar la cobertura hasta acercarla al 100 % en un plazo de seis años. El anuncio ha ganado visibilidad en la agenda informativa de hoy por sus efectos sobre la prevención, la organización sanitaria y el acceso de más mujeres a las pruebas de cribado.

6. SOCIEDAD · VIVIENDA · PROTESTAS

La crisis de la vivienda mantiene las movilizaciones sociales en el foco

Durante las últimas horas, la vivienda ha vuelto a aparecer ligada a las protestas sociales que recorren distintos puntos de España y Europa. Las concentraciones y reivindicaciones denuncian el encarecimiento de los alquileres, la falta de acceso a una vivienda asequible y la pérdida de poder adquisitivo. El asunto comparte protagonismo con las demandas educativas y las reclamaciones de pensionistas, en un ciclo de movilización que ha mantenido una notable presencia en la conversación del día.

7. EDUCACIÓN · PROTESTAS

Profesores y estudiantes protestan por la inversión y las condiciones de la enseñanza pública

Desde ayer, las protestas de docentes y estudiantes han sumado cortes, bloqueos y concentraciones en distintos escenarios, con especial atención a Madrid. Las movilizaciones reclaman mejoras laborales, más recursos y una mayor inversión en la educación pública. La respuesta policial durante algunos actos ha intensificado la cobertura informativa y ha convertido el conflicto educativo en uno de los asuntos sociales más comentados de las últimas 24 horas.

8. POLÍTICA · SEGURIDAD

Un vehículo de Abascal es atacado durante un acto en Mahón

Durante la jornada de ayer, un grupo de radicales de extrema izquierda atacó el vehículo de Santiago Abascal en Mahón, según la información difundida sobre el incidente. El episodio ha adquirido relevancia en plena precampaña electoral y se ha incorporado al debate sobre la seguridad de los actos políticos, la violencia contra representantes públicos y la creciente tensión entre bloques.

9. DEPORTES · PREMIOS

Messi recibe en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

Ayer, Lionel Messi recibió en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. La presencia del futbolista argentino y la ceremonia han impulsado la conversación deportiva y la cobertura en medios españoles, con especial atención al reconocimiento de su trayectoria internacional. El acto ha destacado entre los contenidos de actualidad y entretenimiento con mayor circulación durante las últimas horas.

10. EMPRESAS · INNOVACIÓN · INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El 42 % de las startups madrileñas utiliza la inteligencia artificial como tecnología principal

Ayer se presentó en Madrid el Mapa del Emprendimiento 2026, que sitúa en el 42 % la proporción de startups de la Comunidad que emplean la inteligencia artificial como tecnología principal. El dato, difundido durante un acto celebrado en la capital, coloca al ecosistema emprendedor madrileño en línea con la media mundial y ha reforzado la presencia de la innovación empresarial en la agenda económica y tecnológica del día.