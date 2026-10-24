Sánchez confirma su salto a ‘The Wild Project’: el presidente se sentará ante Jordi Wild

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en The Wild Project, el podcast conducido por Jordi Wild, tras aceptar públicamente la invitación del creador de contenido. La conversación se enmarca en una iniciativa especial con motivo de las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre.

El anuncio llegó este viernes, coincidiendo con el último día de plazo establecido por Wild para que los candidatos confirmaran si estaban dispuestos a acudir al programa. Sánchez respondió a través de su cuenta en X con un mensaje breve y directo: «Gracias por la invitación. Ahí estaré».

Pues ya estaría: 4/4. — Jordi Wild (@JordiWild) October 23, 2026

El presidente aprovechó también la publicación para dirigirse al equipo técnico del espacio y lanzar una referencia humorística sobre el encuadre de la entrevista: recordó al realizador y editor que su «lado bueno es el izquierdo».

La participación de Sánchez se suma a las confirmaciones de otros representantes políticos. Ada Colau, candidata del Frente Amplio, había anunciado el martes que acudiría al encuentro. También han aceptado la propuesta Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, y Santiago Abascal, presidente de Vox.

Una semana especial con los principales candidatos

La iniciativa se dio a conocer a comienzos de octubre, cuando Jordi Wild planteó dedicar una programación especial a entrevistar a los principales aspirantes a la Presidencia del Gobierno y a un representante de la coalición de izquierdas.

El creador de contenido propuso inicialmente una fórmula común para todos los invitados: la participación debía ser conjunta, de modo que, si alguno rechazaba la invitación, el resto tampoco acudiría. Sin embargo, posteriormente dejó abierta la posibilidad de conversar con todos aquellos candidatos que finalmente aceptaran.

Wild ha defendido que contar con Sánchez sería especialmente relevante para el proyecto, ya que permitiría ampliar el alcance de las conversaciones y aportar una dimensión adicional a la serie de entrevistas. Cuando presentó la iniciativa, expresó su deseo de que el presidente terminara sumándose.

Con las distintas aceptaciones anunciadas, The Wild Project se prepara para incorporar el debate político a su formato habitual, acercando a sus seguidores a los protagonistas de la campaña electoral a través de entrevistas de larga duración.