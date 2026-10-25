Los 10 temas que marcan Política y Periodismo en España este domingo 25 de octubre de 2026

1. POLÍTICA · VIVIENDA

La vivienda se consolida como la principal preocupación ciudadana

La vivienda ocupa hoy el centro del debate político español. Una encuesta publicada esta mañana sitúa el acceso a una casa como el principal problema para los ciudadanos, por delante de la inflación, el coste de la vida y la propia clase política. El sondeo señala que el 32,2 % menciona la vivienda como primera preocupación espontánea y que el 51,8 % la incluye entre los principales problemas del país. El asunto gana peso justo cuando la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre empieza a ordenar los mensajes de los partidos. La responsabilidad se atribuye sobre todo al Gobierno central, aunque también aparecen señalados los fondos de inversión, los grandes propietarios y las comunidades autónomas.

2. POLÍTICA · ELECCIONES

Sánchez y Feijóo aceleran sus estrategias ante el 29-N

La precampaña electoral domina este domingo la agenda política. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo avanzan por caminos distintos para activar a sus electorados: el líder socialista busca una imagen más cercana y movilizadora, mientras el PP insiste en el desgaste del Gobierno y en la necesidad de un cambio. La entrevista de Sánchez emitida esta semana en el programa de David Broncano registró una audiencia excepcional y se convirtió en uno de los grandes acontecimientos televisivos de la campaña. Feijóo, por su parte, ha colocado en primer plano sus propuestas sobre seguridad, aborto y eutanasia, aunque una referencia al IRPF de los trabajadores con salario mínimo provocó críticas y una posterior rectificación.

3. POLÍTICA · INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La campaña del PP con vídeos manipulados abre una nueva batalla electoral

El vídeo del Partido Popular que suplanta mediante inteligencia artificial la identidad y la voz de figuras vinculadas al PSOE continúa generando conversación política hoy. La pieza utiliza imágenes de José Luis Rodríguez Zapatero, Begoña Gómez y José Luis Ábalos, y ha provocado una fuerte polémica hasta el punto de que el PSOE estudia acciones legales. En Génova defienden que la estrategia les permite competir en redes sociales con Vox, mientras sectores moderados del partido expresan incomodidad por el tono. Vox ha difundido después otro vídeo similar, con distintos personajes políticos y sociales, para convertir la inteligencia artificial en una herramienta central de la campaña.

4. POLÍTICA · PP · VOX

El posible Gobierno de PP y Vox marca el debate sobre la futura mayoría

La posibilidad de que el Partido Popular necesite a Vox para gobernar tras las elecciones del 29 de noviembre aparece hoy como uno de los escenarios más discutidos. Un análisis publicado esta mañana plantea una relación de fuerzas cercana a dos diputados del PP por cada uno de Vox, lo que implicaría una presencia relevante de la formación de Santiago Abascal en un hipotético Ejecutivo. La hipótesis alimenta tanto la estrategia del bloque conservador como la respuesta del PSOE, que intenta presentar ese acuerdo como un retroceso político. Los sondeos citados mantienen una mayoría de derechas, aunque todavía queda más de un mes para la votación.

5. POLÍTICA · PSOE

Sánchez presenta al PP y Vox como una amenaza de retroceso

Pedro Sánchez ha endurecido hoy su mensaje contra una posible alianza entre el PP y Vox. El presidente sostiene que un Ejecutivo formado por ambas fuerzas no representaría una alternancia normal, sino un retroceso de varias décadas. La advertencia llega después de una semana en la que el PSOE ha tratado de recuperar iniciativa política mediante la exposición pública del candidato socialista y una campaña centrada en la movilización progresista. La crisis de Ceuta, la situación interna del Gobierno y el desgaste acumulado siguen condicionando el relato socialista, pero la convocatoria electoral ha permitido a Sánchez recuperar protagonismo en la agenda nacional.

6. POLÍTICA · DERECHA

Las organizaciones conservadoras se movilizan para influir en la campaña

La convocatoria electoral ha activado a numerosas asociaciones y fundaciones situadas en el entorno del PP y Vox. La prensa recoge hoy una sucesión de actos, informes y campañas sobre inmigración, Ceuta, aborto, seguridad y un posible fraude electoral. FAES, NEOS, Hazte Oír y otras organizaciones buscan fijar marcos de debate y ganar influencia antes del 29-N. Esta actividad coincide con el crecimiento de las expectativas de la derecha y con la percepción de que una mayoría del PP y Vox es una posibilidad real. El resultado es una campaña cada vez más disputada también fuera de las estructuras oficiales de los partidos.

7. POLÍTICA · VIVIENDA · SEGURIDAD

La propuesta antiokupación enfrenta a PSOE y PP

El plan del PP para desalojar viviendas ocupadas en un plazo máximo de 48 horas ha abierto hoy un nuevo choque entre los dos grandes partidos. El PSOE ha ridiculizado el argumento utilizado por Feijóo sobre posibles tácticas para retrasar los desalojos, pero los socialistas ya incluyeron una medida similar en su programa electoral de 2023. El PP ha encargado al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, la preparación de una ley contra la okupación centrada en reforzar la seguridad jurídica. El debate conecta dos asuntos con gran capacidad de movilización: el acceso a la vivienda y la preocupación por la seguridad.

8. POLÍTICA · ENCUESTAS

Los sondeos sitúan a Vox al alza y mantienen al PP como favorito

Las encuestas y sus posibles pactos ocupan parte destacada de la conversación política de este domingo. Los datos citados en la prensa apuntan a un PP todavía primero, un PSOE debilitado y un Vox con capacidad para crecer y condicionar la formación del próximo Gobierno. También reflejan movimientos limitados en la izquierda, con una recuperación pequeña del espacio progresista alternativo. Los expertos advierten de que falta más de un mes para las elecciones y de que la campaña puede alterar las previsiones, pero la disputa decisiva se concentra ya en dos frentes: la distancia entre PP y PSOE y la pugna entre PP y Vox por el voto conservador.

9. POLÍTICA · CONFLICTO SOCIAL

La tensión en los actos de Vox añade presión a la campaña

Los incidentes registrados esta semana en actos de Santiago Abascal siguen presentes hoy en el análisis político. En A Coruña hubo dos detenidos, doce policías heridos y varios manifestantes antifascistas atendidos en un hospital, sin heridos graves. El episodio se interpreta como una señal de la creciente tensión que rodea la campaña y como un posible anticipo de conflictos más intensos durante las próximas semanas. Los partidos observan con atención la evolución de estas movilizaciones, mientras la derecha utiliza el clima de confrontación para reforzar su mensaje de orden y la izquierda alerta del riesgo de normalizar la violencia política.

10. PERIODISMO · ELECCIONES

La entrevista de Sánchez y la cobertura del 29-N dominan la agenda informativa

La entrevista de Pedro Sánchez y el seguimiento de las elecciones generales se han convertido hoy en los principales focos de la cobertura política. La conversación del presidente en televisión alcanzó un 33,9 % de cuota de pantalla, con 4,3 millones de espectadores de media y 7,1 millones de espectadores únicos, según los datos recogidos por la prensa. Su impacto ha reabierto el debate sobre el papel de los formatos de entretenimiento en la comunicación electoral y sobre la capacidad de los candidatos para llegar a públicos alejados de los mítines tradicionales. A la vez, los medios concentran sus análisis en la vivienda, los pactos de la derecha y la batalla digital de la inteligencia artificial.