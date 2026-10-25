Los 10 trending topic de X en España este domingo 25 de octubre de 2026: Mundial de MotoGP, caos en Barcelona, Milei...

1. MOTOGP · DEPORTES

Jorge Martín lidera la conversación tras su gran actuación en Australia

La jornada de MotoGP en el circuito de Phillip Island ha disparado las menciones a Jorge Martín desde primera hora de la mañana, con miles de usuarios celebrando su posición en la clasificación y analizando el duelo con Marc Márquez. El hashtag #AustralianGP acompaña los vídeos de las mejores curvas y las reacciones de los aficionados españoles que siguen la carrera en directo. La rivalidad con Aprilia y Ducati también aparece en hilos que repasan la estrategia de carrera y los posibles cambios en el campeonato mundial.

2. TELEVISIÓN · ENTRETENIMIENTO

Broncano y La Revuelta concentran los comentarios sobre la noche televisiva

El presentador David Broncano vuelve a ser trending por los momentos más comentados de su programa La Revuelta, emitido anoche, con clips que se comparten masivamente sobre entrevistas y sketches. Los espectadores destacan la química con los invitados y las referencias a la actualidad que han generado memes en tiempo real. La sintonía con el público joven mantiene el tema en lo alto del ranking desde el cierre del programa.

3. POLÍTICA · ACTUALIDAD

Feijóo y el Ministerio de Igualdad centran el debate parlamentario

Las declaraciones del líder del PP Alberto Núñez Feijóo sobre la situación económica y las críticas al Ministerio de Igualdad han generado un intenso intercambio de opiniones desde anoche. Usuarios de distintos espectros políticos comparten fragmentos de intervenciones y analizan posibles consecuencias en la agenda legislativa. El tema se mantiene activo con hilos que repasan las últimas encuestas y las reacciones de otros dirigentes como Santiago Abascal.

4. POLÍTICA INTERNACIONAL · ARGENTINA

Milei y su visita a España generan reacciones cruzadas

Las declaraciones del presidente argentino Javier Milei durante su estancia en Madrid han provocado un aluvión de comentarios desde la tarde de ayer. Los usuarios debaten sobre sus propuestas económicas y las comparaciones con la situación española, con vídeos de sus intervenciones circulando rápidamente. El cruce con la actualidad local mantiene el nombre en las primeras posiciones del ranking.

5. TELEVISIÓN · REALITY

#SVGala7 y la gala de Supervivientes acumulan memes y análisis

La emisión de la gala de Supervivientes anoche ha impulsado el hashtag #SVGala7 con reacciones sobre las nominaciones y los momentos más tensos del programa. Los espectadores comparten capturas y opiniones sobre el desarrollo de la noche, manteniendo el tema en tendencia durante toda la madrugada. La conversación incluye referencias a concursantes y posibles giros en la trama.

6. DEPORTES · MOTOGP

Aprilia y Ducati protagonizan el análisis técnico de la carrera

Tras la sesión de MotoGP, los usuarios destacan el rendimiento de Aprilia y Ducati en el trazado australiano, con comparativas de tiempos y estrategias que se viralizan desde primera hora. Los aficionados analizan las posibilidades de los pilotos españoles para el resto del campeonato y comparten datos técnicos en hilos especializados. El tema se enlaza directamente con la jornada de hoy.

7. POLÍTICA · ECONOMÍA

IRPF y el SMI centran las propuestas fiscales del fin de semana

Las menciones al IRPF y al salario mínimo interprofesional han aumentado desde ayer por las declaraciones de varios partidos sobre posibles ajustes fiscales. Los usuarios debaten el impacto en los hogares y comparten cálculos y opiniones sobre las medidas anunciadas. El tema aparece vinculado a la actualidad económica general del país.

8. CULTURA · MÚSICA

Candela Peña y Patti Smith generan homenajes y recuerdos

El nombre de Candela Peña aparece en tendencia por su participación en un evento cultural reciente, mientras que Patti Smith recibe menciones por el aniversario de algún disco emblemático que los usuarios recuerdan con vídeos y letras. Ambas figuras concentran publicaciones desde la noche anterior con un tono nostálgico y de reconocimiento.

9. DEPORTES · FÚTBOL

Leonor y el ambiente deportivo completan el panorama del domingo

La infanta Leonor aparece en algunas menciones ligadas al deporte y la actualidad institucional, mientras que los resultados de fútbol y la jornada de LaLiga mantienen un flujo constante de comentarios. Los usuarios combinan ambos temas en publicaciones que repasan la agenda del fin de semana.

10. VARIOS · ACTUALIDAD

#TEM23O y otros hashtags locales cierran el ranking matinal

Varios hashtags como #TEM23O y #TRG26 mantienen actividad residual desde programas de televisión y eventos locales que se emitieron anoche, con usuarios compartiendo resúmenes y opiniones. La conversación se entremezcla con temas de menor calado que aún no han desaparecido del ranking.